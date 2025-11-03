Danh hài Xuân Hinh tự nhận “tham lam”, muốn làm diễn viên điện ảnh

Tối 2/11, tại Hội chợ Mùa Thu 2025 (Đông Anh, Hà Nội), khán giả đã có cơ hội giao lưu trực tiếp với các ê-kíp phim Mưa đỏ, Tử chiến trên không và dự án điện ảnh Tết 2026 Mùi phở.

Tại buổi giao lưu, nghệ sĩ Xuân Hinh mang đến màn trình diễn chầu văn đặc sắc, đồng thời phát lì xì khiến khán giả phấn khích (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Điểm nhấn của buổi gặp gỡ chính là sự có mặt của danh hài Xuân Hinh, người được mệnh danh “Vua hài đất Bắc”. Hơn 40 năm gắn bó với sân khấu dân gian, nam nghệ sĩ vẫn giữ nguyên nét mộc mạc, hóm hỉnh, thu hút mọi ánh nhìn.

Tại buổi giao lưu, nghệ sĩ Xuân Hinh không chỉ trò chuyện thân mật, dí dỏm với khán giả mà còn trình diễn một tiết mục hát chầu văn, mang đến bầu không khí sôi nổi.

Xuân Hinh biểu diễn chầu văn, lì xì khán giả tại hội chợ (Video: Lê Phương Anh).

Ông còn hướng dẫn các diễn viên trẻ như Đình Khang, Hứa Vĩ Văn… thể hiện những câu hát chầu văn, tạo nên những khoảnh khắc hài hước, khiến khán giả từ trẻ nhỏ đến người lớn đều hòa giọng, vỗ tay không ngớt.

Trên sân khấu, nghệ sĩ Xuân Hinh còn khéo léo lồng ghép những câu chuyện đời thường dí dỏm, gần gũi, khiến cả khán phòng tràn ngập tiếng cười.

“Ở tuổi này, trông thấy các diễn viên trẻ, tôi như được khỏe ra", nam nghệ sĩ chia sẻ. Đây cũng là một trong những lý do ông quyết định tham gia dự án điện ảnh Mùi phở.

Nghệ sĩ Xuân Hinh hướng dẫn Đình Khang thử hát một đoạn chầu văn trong buổi giao lưu (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Ông chia sẻ thêm: “Hết diễn hài, đi hát, giờ tôi lại muốn làm diễn viên điện ảnh. Giờ còn sức, tôi cố gắng hết mình để đứa con tinh thần Mùi phở được khỏe, đẹp, góp phần giới thiệu ẩm thực và văn hóa Việt đến khán giả trong nước và quốc tế”.

Ông còn nhắn nhủ khán giả: “Giá vé có trăm bạc thôi, cả nhà đi xem hết có 500.000 đồng. Nếu Tết năm nay tôi đóng tốt thì sang năm lại làm nữa. Mong khán giả ủng hộ cho phim, cho điện ảnh và đặc biệt là cho nghệ sĩ điện ảnh triển vọng... Xuân Hinh!”.

Trong phim, nam nghệ sĩ không chỉ là diễn viên mà còn là người mang hồn văn hóa Bắc Bộ vào màn ảnh.

"Tôi thật may mắn khi góp một phần nhỏ để đưa những nét văn hóa, giá trị quen thuộc của người Việt đến gần hơn với khán giả trẻ. Giống như phở, món ăn giản dị mà nuôi dưỡng tâm hồn người Việt, tôi mong bộ phim sẽ trở thành một món ăn tinh thần như thế", ông bộc bạch.

Nghệ sĩ Xuân Hinh (thứ 2, từ trái sang) cùng ê-kíp tham gia dự án điện ảnh Tết 2026 “Mùi phở”, dự kiến khởi chiếu vào mùng 1 Tết 2026 tại các rạp trên toàn quốc (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Ngoài Xuân Hinh, Mùi phở còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ Thu Trang, Thanh Thanh Hiền, Quốc Tuấn, Thu Hương, bé Trần Bảo Nam, Tiến Lộc...

Cũng tại sự kiện, bên cạnh các tiết mục của Xuân Hinh, Đỗ Nhật Hoàng - nam diễn viên thủ vai Cường trong Mưa đỏ - cũng mang đến màn trình diễn ấn tượng với ca khúc Còn gì đẹp hơn, lấy cảm hứng từ bộ phim.

Đây là phần biểu diễn ngẫu hứng, không có trong kịch bản, nên nam diễn viên hát “chay”, thể hiện trọn vẹn cảm xúc của nhân vật. Giọng ca trong trẻo, giàu nội lực của anh đã tạo nên một không gian vừa tươi mới, vừa sâu lắng, mang đến cho khán giả những khoảnh khắc bất ngờ và xúc động.

Đinh Thúy Hà (cầm mic) và Đỗ Nhật Hoàng gửi lời cảm ơn tới khán giả đã dành tình cảm cho bộ phim “Mưa đỏ” (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Cuối tiết mục, diễn viên Đinh Thúy Hà, người đảm nhận vai mẹ của Cường trong Mưa đỏ, đã bước lên sân khấu ôm chúc mừng Đỗ Nhật Hoàng, con trai của bà trong phim.

Màn giao lưu khép lại với những tràng pháo tay và nụ cười rạng rỡ, để lại dư âm ấm áp. Tiết mục như một lời nhắc nhở về những giá trị văn hóa, ký ức và tinh thần đoàn kết mà ê-kíp Mưa đỏ đã gửi gắm.