Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 3/11 trên quốc lộ 37, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh (Bắc Giang cũ).

Theo hình ảnh do camera hành trình của một ô tô khác ghi lại, chiếc xe bán tải ở làn bên phải đã lách qua đầu xe khách để chuyển làn, và việc này có lẽ đã khiến tài xế ô tô khách bức xúc.

Khi đến đoạn đường vắng hơn, ô tô khách vượt lên trước và liên tục lạng lách dường như cố ý chặn đường xe bán tải.

Ô tô khách lạng lách trên quốc lộ, quyết không cho xe bán tải vượt lên (Video: Công Quyền).

Dù lý do là gì, việc điều khiển ô tô lạng lách trên đường rất nguy hiểm, dễ dẫn tới va chạm. Tuy nhiên, đây lại là tình huống thỉnh thoảng vẫn diễn ra trên cao tốc và quốc lộ.

Hành vi lạng lách, chèn ép xe khác là phạm luật, và trên thực tế, đã có không ít tài xế bị phạt. Điều này được quy định tại Điều 9 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024.

Về mức phạt, theo quy định tại Điều 6 Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô lạng lách, đánh võng trên đường bộ bị phạt 40-50 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng.

Nếu tái phạm hành vi này, ngoài việc bị phạt tiền, tài xế ô tô sẽ bị áp dụng hình thức tịch thu phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Trong khi đó, nếu người điều khiển ô tô lạng lách, đánh võng mà gây tai nạn giao thông sẽ bị xử phạt 50-70 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.