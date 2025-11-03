Hoa hậu H'Hen Niê xin lỗi sau đoạn clip phản cảm của chồng nhiếp ảnh gia

Ngày 3/11, H'Hen Niê và chồng - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - gửi lời xin lỗi đến khán giả và những người bạn liên quan đến vụ ồn ào gần đây.

Theo H'Hen Niê, cô đã đọc những góp ý, đồng thời suy nghĩ nghiêm túc về sự việc. H'Hen Niê nói cô và chồng lần đầu làm cha mẹ, trải qua nhiều thứ mới mẻ nên không tránh khỏi thiếu sót.

Hoa hậu H'Hen Niê và chồng nhiếp ảnh gia trở thành tâm điểm chỉ trích của khán giả những ngày qua (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Tôi và anh Khôi mong rằng mọi người có thể thông cảm, góp ý để chúng tôi hoàn thiện, học hỏi nhiều kinh nghiệm quý giá hơn. Chúng tôi cũng ngồi nói chuyện, ghi nhận những góp ý của mọi người và thừa nhận những sai lầm đã khiến mọi người không vui", H'Hen Niê bày tỏ.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 thừa nhận, sau khi vụ việc gây ồn ào, cô đã có phản ứng ban đầu chưa được thấu đáo, thể hiện sự thiếu kinh nghiệm. "Vì muốn bảo vệ chồng, H'Hen Niê có những phát ngôn chưa phù hợp, cổ vũ điều không đúng", cô cho hay.

H'Hen Niê chia sẻ, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi không phải là người nổi tiếng, chưa quen với những áp lực từ mạng xã hội, nên cô mong mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng hơn, giúp anh hoàn thiện trong hành trình làm chồng, làm cha.

"Đây thực sự là bài học quý giá cho chúng tôi. Một lần nữa, tôi chân thành xin lỗi mọi người vì sự việc này, cảm ơn mọi người đã góp ý, chỉ bảo. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, cẩn trọng hơn và tiếp tục học hỏi để trở thành những người cha mẹ tốt hơn, có trách nhiệm hơn trong từng hành động, lời nói", hoa hậu kết luận.

Nhiều khán giả bày tỏ thông cảm, ghi nhận lời xin lỗi của H'Hen Niê. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây là bài học đắt giá, khiến hình ảnh của hoa hậu 9X "mất điểm" nặng nề trong mắt khán giả.

Trước đó vào hôm 1/11, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi gây tranh cãi khi đăng clip pha cà phê bằng sữa mẹ trữ lạnh của vợ, rồi mời bạn bè trong ê-kíp thưởng thức.

Trong clip, Tuấn Khôi không chia sẻ với những người bạn việc cốc cà phê được pha như thế nào. Anh khen cà phê ngon, còn một số người bạn không thoải mái khi uống, nói rằng ly cà phê có vị như thuốc bắc.

Hành động của chồng H'Hen Niê vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích. Khán giả cho rằng đây là trò đùa phản cảm, thiếu tinh tế. Việc đem sữa mẹ ra pha cho người khác uống, đặc biệt là đăng tải công khai trên mạng xã hội, bị cho là hành vi thiếu tôn trọng bạn bè, không phù hợp về mặt y tế và văn hóa ứng xử.

H'Hen Niê lên tiếng, tỏ ý bênh vực, cho rằng chồng "bắt chước clip nước ngoài". Động thái từ H'Hen Niê khiến làn sóng chỉ trích của khán giả càng dâng cao. Ngay sau đó, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi lên tiếng xin lỗi, cho rằng ban đầu anh xem đoạn clip là "khoảnh khắc nghịch ngợm giữa những người anh em". Trước phản ứng tiêu cực từ khán giả, anh đã chủ động gỡ clip.

"Clip này chỉ là chuyện vui cá nhân, không mang mục đích truyền thông hay quảng cáo nào cả. Tôi xin lỗi vì sự thiếu cân nhắc và cảm ơn mọi người đã góp ý thẳng thắn, tử tế. Tôi sẽ rút kinh nghiệm, cẩn trọng hơn với những gì chia sẻ công khai", chồng H'Hen Niê nói.