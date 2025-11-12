5 năm sau Hoa hậu Việt Nam: Đỗ Thị Hà lấy thiếu gia, hai á hậu giờ ra sao?

Tại đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà diễn ra hôm 9/11 ở Hà Nội, Á hậu Phương Anh và Á hậu Ngọc Thảo cũng có mặt chung vui. Năm năm sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, ba người đẹp vẫn gắn bó, thân thiết. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 hội ngộ chung khung hình trong ngày vui của Đỗ Thị Hà nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Năm 2020, top 3 Hoa hậu Việt Nam gây ấn tượng không chỉ bởi nhan sắc nổi bật mà còn vì thành tích học tập ấn tượng. Khán giả nhận xét đây là "top 3 hoàn hảo", cân xứng cả về ngoại hình lẫn tri thức. Sau nửa thập kỷ, họ vẫn duy trì được hình ảnh đẹp trong mắt công chúng.

Thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà mới 19 tuổi, là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sở hữu vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào nhưng cô được nhận xét còn khá nhút nhát. Theo thời gian, cô ngày càng chững chạc, thay đổi rõ rệt cả về nhan sắc lẫn phong cách.

Năm 2021, Đỗ Thị Hà đại diện Việt Nam dự thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) và vào top 13 chung cuộc, được xem là thành tích ấn tượng với một gương mặt mới. Trở về nước, nhờ gương mặt sáng, chiều cao nổi bật, cô nhanh chóng trở thành cái tên quen thuộc trên nhiều sàn diễn thời trang và sự kiện giải trí, được nhiều nhãn hàng săn đón.

Khác với nhiều người đẹp chọn lấn sân showbiz để làm MC, diễn viên hay ca sĩ, Đỗ Thị Hà hướng theo con đường kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô hạn chế dần hoạt động nghệ thuật, tập trung điều hành một thẩm mỹ viện quốc tế.

Sau thời gian kín tiếng trong chuyện tình cảm, Đỗ Thị Hà tổ chức lễ ăn hỏi với doanh nhân Nguyễn Viết Vương (SN 1994, quê Quảng Trị) vào tháng 10. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức long trọng tại Quảng Trị và Hà Nội, quy tụ nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng tham dự.

Đăng quang ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020, Phạm Ngọc Phương Anh (SN 1998) được yêu mến nhờ vẻ đẹp dịu dàng cùng nền tảng học vấn đáng nể. Cô đạt IELTS 8.0, chứng chỉ DELF C1 tiếng Pháp, từng là thủ khoa ngành Hệ thống Quản lý thông tin của Đại học RMIT và vừa hoàn thành chương trình Thạc sĩ Thương mại Toàn cầu loại giỏi.

Phương Anh từng đại diện Việt Nam tại Miss International 2022 (Hoa hậu Quốc tế 2022), làm giám khảo các cuộc thi sắc đẹp và tham gia hoạt động xã hội năng nổ. Hiện tại, Phương Anh đảm nhận vai trò giảng viên tại Đại học RMIT. Bên cạnh đó, cô vẫn duy trì hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, thường xuyên xuất hiện với vai trò MC và khách mời tại các sự kiện về văn hóa, giáo dục.

Không chỉ có học vấn đáng ngưỡng mộ, Á hậu Phương Anh còn có hôn nhân viên mãn. Người đẹp lên xe hoa cùng doanh nhân Hồ Đắc Đức vào tháng 9/2023. Cả hai được nhận xét xứng đôi cả về ngoại hình, học thức lẫn gia thế. Ông xã của Phương Anh từng theo học tiến sĩ tại Anh, là con trai của Giáo sư Hồ Đắc Lộc - Hiệu trưởng Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH).

Nguyễn Lê Ngọc Thảo giành ngôi Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020 khi mới 20 tuổi, gây ấn tượng với nét đẹp sắc sảo, cuốn hút. Sau cuộc thi, cô đại diện Việt Nam dự thi Miss Grand International 2020 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2020) và vào top 20 chung cuộc.

Dù sở hữu ngoại hình nổi bật và phong cách trình diễn chuyên nghiệp, Ngọc Thảo lại chọn hướng đi khá lặng lẽ trong giới giải trí. Cô tập trung hoạt động ở lĩnh vực người mẫu, chủ yếu xuất hiện trên các sàn diễn thời trang. Cuối năm 2024, Ngọc Thảo rời công ty quản lý.

Sau 5 năm từ khi đăng quang, Ngọc Thảo được nhận xét ngày càng trưởng thành. Một số khán giả đồn đoán cô sắp theo chồng đại gia, song người đẹp vẫn giữ im lặng trước tin đồn.

Trong bối cảnh các cuộc thi nhan sắc ngày càng nhiều và danh hiệu hoa hậu, á hậu liên tục xuất hiện, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn giữ được sức hút. Hiện tại, họ đều có cuộc sống riêng, song mỗi lần xuất hiện cùng nhau vẫn luôn được khán giả dành nhiều lời khen.

Ảnh: Facebook nhân vật