Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đối mặt mức án 15 năm tù

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee đến tòa án vào tháng 8 (Ảnh: Reuters).

Các công tố viên Hàn Quốc hôm nay 3/12 đã đề nghị mức án tổng cộng 15 năm tù giam đối với cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee.

Tòa án Quận Trung tâm Seoul dự kiến đưa ra phán quyết vào ngày 28/1.

Cả cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và vợ đều đang bị bắt giữ. Cựu Tổng thống Yoon đang bị xét xử về các cáo buộc liên quan đến việc ban bố thiết quân luật vào tháng 12/2024.

Trong khi đó đó, cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee bị truy tố với các cáo buộc vi phạm Đạo luật Thị trường vốn, Đạo luật Quỹ Chính trị và luật về nhận hối lộ.

Điều này khiến bà trở thành cựu đệ nhất phu nhân đầu tiên của Hàn Quốc phải hầu tòa trong tình trạng bị giam giữ.

Cụ thể, theo nhóm công tố viên đặc biệt do ông Min Joong-ki dẫn đầu, bà Kim Keon-hee bị cáo buộc đã cung cấp vốn cho một kế hoạch thao túng cổ phiếu từ năm 2009 đến 2012.

Ngoài ra, bà cùng cựu Tổng thống Yoon bị cho là đã giúp ông Kim Young-sun, cựu nghị sĩ đảng Sức mạnh Nhân dân, giành được đề cử ứng cử trong cuộc bầu cử bổ sung quốc hội cuối năm 2022.

Bà Kim Keon-hee còn bị nghi ngờ nhận quà tặng xa xỉ từ Giáo hội Thống nhất thông qua một thầy bói để đổi lấy các ưu đãi kinh doanh trong năm 2022.

Bà Kim Keon-hee bị bắt vào ngày 12/8 sau khi nhóm công tố viên nhận được lệnh bắt giữ với các cáo buộc tương tự như trong bản truy tố.

Các điều tra viên thuộc nhóm của công tố viên đặc biệt Min Joong-ki đã tiến hành kiểm tra 7 địa điểm, bao gồm nhà riêng của vợ chồng cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol ở phía nam Seoul, văn phòng của một công ty triển lãm trước đây do cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee điều hành, và văn phòng của một công ty nội thất từng tham gia cải tạo văn phòng và dinh thự tổng thống.

Sau khi nhậm chức vào tháng 5/2022, ông Yoon đã di dời văn phòng tổng thống từ Cheong Wa Dae đến khu phức hợp Bộ Quốc phòng lúc bấy giờ ở Yongsan và dinh thự tổng thống đến nơi trước đây là dinh thự chính thức của Bộ trưởng Ngoại giao.

Nhóm công tố viên đặc biệt đang xem xét các cáo buộc về việc một công ty nội thất, vốn không có giấy phép hợp lệ, đã được ưu tiên đặc biệt khi được chọn để thực hiện công việc di dời và cải tạo.

Công ty này được biết đến là đã tài trợ cho các triển lãm do công ty cũ của bà Kim Keon-hee tổ chức, đồng thời thiết kế và xây dựng văn phòng của công ty này.

Sau một cuộc thanh tra vào tháng 9/2024, cơ quan kiểm toán nhà nước cho biết công ty nội thất trên đã bắt đầu xây dựng dinh thự tổng thống ngay cả trước khi ký hợp đồng và vi phạm luật xây dựng khi giao thầu dự án cho 15 công ty không có giấy phép.