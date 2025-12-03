Ý nghĩa cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống lực lượng CSGT

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát giao thông (21/2/1946 - 21/2/2026), Cục Cảnh sát giao thông đã chủ trì tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông”.

Theo ban tổ chức cuộc thi, sau thời gian phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân và các tầng lớp nhân dân. Ban tổ chức đã triển khai cuộc thi đến các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, các học viện, trường công an nhân dân, công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc.

Ban giám khảo chấm các bài dự thi (Ảnh: Thành Đông).

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát giao thông” là một cuộc thi có quy mô lớn, thu hút được nhiều người tham gia cả trong và ngoài lực lượng công an nhân dân.

Cuộc thi nằm trong chuỗi những hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát giao thông; đồng thời là hoạt động hưởng ứng chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm: Ngày Quốc khánh 2/9; 80 năm Ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân (19/8); 20 năm Ngày toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8), tiến tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát nhân dân (21/2).

Thông qua cuộc thi nhằm góp phần lan tỏa truyền thống, quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông qua các thời kỳ, gắn với các giai đoạn kháng chiến chống giặc ngoại xâm và xây dựng thống nhất đất nước.

Các bài dự thi được đánh giá có chất lượng cao (Ảnh: Thành Đông).

Ngoài ra, cuộc thi đã góp phần khơi gợi niềm tự hào, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ lực lượng CSGT, cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung và chiến sĩ cảnh sát giao thông nói riêng, phát huy truyền thống vẻ vang, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông.

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, để đạt được kết quả trên là do có sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, công tác triển khai thực hiện có hiệu quả của công an các đơn vị, địa phương, công tác phối hợp chặt chẽ của ban tổ chức và Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động tới tất cả các trường học trên toàn quốc.

Ban tổ chức cũng chủ động đa dạng hóa việc phát động, thông tin về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông.