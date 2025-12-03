Lý do Trấn Thành xin rút khỏi đề cử giải thưởng Ngôi sao xanh 2025

Ngày 2/12, tại sự kiện khởi động giải thưởng Ngôi sao xanh lần thứ 12, ban tổ chức dành thời gian lý giải các vấn đề xoay quanh danh sách đề cử và quy trình chấm giải, thu hút sự quan tâm của truyền thông.

Năm nay, hạng mục Điện ảnh có 23 phim tham gia tranh giải, quy tụ nhiều tác phẩm doanh thu cao như Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Nụ hôn bạc tỷ, Tử chiến trên không, Mưa đỏ…

Tuy nhiên, danh sách lại vắng hai phim gây chú ý trên thị trường là Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành và Lật mặt 8 của Lý Hải.

Các diễn viên trong phim "Bộ tứ báo thủ" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Phản hồi về điều này, ông Lâm Chí Thiện - Trưởng Ban tổ chức giải Ngôi sao xanh - cho biết, cả hai bộ phim này đều được hội đồng thẩm định đánh giá cao và gửi thư mời tham gia.

"Tuy vậy, đến nay Lý Hải vẫn chưa phản hồi, còn Trấn Thành chủ động xin không tham gia vì cho rằng tác phẩm của anh chưa phù hợp với mùa giải năm nay", đại diện ban tổ chức nói.

Đạo diễn, NSND Đào Bá Sơn - thành viên ban giám khảo - cho rằng việc Trấn Thành, Lý Hải không tham gia chỉ là sự trùng hợp.

"Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, nhà sản xuất hoặc đạo diễn thường có chiến lược riêng khi lựa chọn giải thưởng phù hợp để gửi phim. Không phải tác phẩm nào cũng tham dự tất cả liên hoan", ông chia sẻ.

Đại diện ban giám khảo cho biết, không có chuyện bất đồng hay khúc mắc giữa đơn vị tổ chức giải thưởng và các nghệ sĩ. Ông cho rằng mọi sân chơi nghệ thuật đều hướng tới việc ghi nhận và tôn vinh những tác phẩm xứng đáng, vì vậy không có bất kỳ lý do nào khiến ban tổ chức phải tạo ra rào cản hay phân biệt đối xử.

Hội đồng giám khảo giải Ngôi sao xanh 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Ông Đào Bá Sơn cho biết thêm, năm nay số lượng đề cử tăng đáng kể, khiến quá trình thẩm định trở nên áp lực hơn.

Nghệ sĩ nói: "Chúng tôi phải xem và đánh giá rất kỹ để tìm ra những điểm nổi bật nhất của tác phẩm và vai diễn. Ban giám khảo làm việc với tinh thần công tâm".

Về tiêu chí đánh giá, đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ, mỗi giám khảo đều có quan điểm độc lập nhưng tuân theo bộ tiêu chí chung.

"Ngôi sao xanh không cố tình khác biệt hay lặp lại các liên hoan phim khác. Nếu sự lựa chọn trùng hợp, đó là vì chúng tôi đồng thuận với giá trị nghệ thuật của tác phẩm", đạo diễn nói.

Năm nay, Ngôi sao xanh mở rộng hệ thống đề cử lên 741 đề cử, trao tổng cộng 32 giải thưởng ở 4 hạng mục, gồm 19 giải do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn và 13 giải do khán giả bình chọn.