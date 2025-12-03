Yếu tố giúp nhà liền kề Tương Lai, Vịnh Ngọc 48 tại Vinhomes Green Paradise hút khách

Vị trí kéo khách, hạ tầng kéo giá

Trong đầu tư bất động sản (BĐS) thương mại, những vị trí vừa đón dòng khách tự nhiên, vừa tăng giá theo tiến độ hạ tầng có thể giúp nhà đầu tư sinh lời cả khi tài sản chưa đi vào khai thác. Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 hội tụ hai yếu tố đó.

Là trục xương sống của siêu đô thị ESG++ quy mô 2.870ha Vinhomes Green Paradise, Tương Lai, Vịnh Ngọc 48 chỉ cách ga Depot metro tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ 3 phút di chuyển. Khi tuyến này khởi công vào ngày 19/12 và dự kiến hoàn thành vào quý III/2028, thời gian di chuyển tới trung tâm TPHCM còn 13 phút, hứa hẹn kéo theo một đợt tái định giá BĐS quanh nhà ga.

Đường Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 là trục xương sống của Vinhomes Green Paradise (Ảnh phối cảnh: CĐT).

Ở Cần Giờ, đòn bẩy này còn mạnh hơn khi loạt cú hích sẽ diễn ra từ nay đến 2029. Trong tháng 12, cụm hơn 100 tòa cao tầng đối diện dãy liền kề sẽ khởi công, hình thành lực hút dân cư lớn.

Từ quý I đến quý III/2026, các công trình chiến lược bắt đầu động thổ liên tiếp: cầu Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác và cảng du thuyền Landmark Harbour, tạo ra sức bật mạnh cho nhu cầu thương mại, dịch vụ và du lịch.

Song song với đó, hệ sinh thái tiện ích của siêu đô thị, gồm VinWonders 122ha, bộ đôi sân golf 155ha, tổ hợp khách sạn 7.000 phòng, trung tâm phát triển cộng đồng thế hệ trẻ Young Paradise Hub… sẽ cơ bản hoàn thiện vào tháng 7/2027.

Khi những công trình này đi vào vận hành, lượng khách tới Vinhomes Green Paradise được dự báo lên tới 40 triệu lượt mỗi năm. Trục Tương Lai - Vịnh Ngọc 48 khi đó sẽ trở thành tuyến đường di chuyển chính của cư dân, chuyên gia, khách du lịch và dòng khách MICE - bốn nhóm khách mang lại doanh thu cho BĐS thương mại.

Giá vốn thấp, diện tích lớn

Về giá vốn, liền kề Tương Lai, Vịnh Ngọc 48 đang sở hữu mức giá dao động 140-160 triệu đồng/m², lại nằm tại vị trí lõi của siêu đô thị đẳng cấp quốc tế.

“Với tầm giá từ 14 - 17 tỷ, tôi chỉ mua được một căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ giữa Hà Nội hay trung tâm TPHCM. Nhưng tại Vinhomes Green Paradise, cùng số tiền đó tôi sở hữu một căn liền kề 100m2 đất, 300m² sàn sử dụng ngay tại trục chính đô thị”, nhà đầu tư Hoàng Anh Trung (Hà Nội) đánh giá.

Nhà liền kề Tương Lai, Vịnh Ngọc sở hữu mức giá 14 - 17 tỷ đồng/căn (Ảnh phối cảnh: CĐT).

Về công năng khai thác, mỗi căn liền kề tại đây sở hữu tổng diện tích sàn trung bình 300m² và dễ dàng ghép 2-3 căn tạo thành mini building (tòa văn phòng quy mô nhỏ) 600-1.000m², phù hợp với các thương hiệu lớn muốn mặt bằng rộng, độ nhận diện cao.

Trong một sản phẩm duy nhất, nhà đầu tư cũng có thể vận hành mô hình đa dịch vụ: tầng trệt là nhà hàng, coffee, lounge; tầng hai là spa hoặc clinic; tầng ba là văn phòng, studio hoặc homestay. Với kết cấu như vậy, nhà liền kề tại Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 có thể coi là “block vận hành đa năng” cho các nhãn hàng lớn hoặc thương hiệu quốc tế chiếm lĩnh thị trường.

Chuỗi tiện ích tầm cỡ sẽ hút dòng khách cho Vinhomes Green Paradise (Ảnh phối cảnh: CĐT).

Từ góc độ dòng tiền, riêng mặt bằng 100m² tầng trệt nếu áp dụng giá thuê thương mại của TPHCM hiện nay (khoảng 1,4 triệu đồng/m²/tháng, theo Savills), có thể mang lại doanh thu khoảng 140 triệu đồng/tháng. Hai tầng trên có thể mang lại thêm 100-200 triệu đồng tùy mô hình vận hành.

Nguồn cung mặt bằng chất lượng cao tại TPHCM cũng đang khan hiếm, với tỷ lệ lấp đầy đạt 96% theo báo cáo mới nhất từ Avison Young. Khi hệ thống thương mại, du lịch, MICE tại Vinhomes Green Paradise đi vào vận hành, nhu cầu thuê hứa hẹn vượt nguồn cung.

Với những yếu tố ấy, nhà liền kề Tương Lai, Vịnh Ngọc 48 mở ra cơ hội cho nhà đầu tư.