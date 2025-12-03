Khúc ca đổi mới của công an cấp xã nơi biên cương Tổ quốc

Vùng đất biên cương Tây Nam của Tổ quốc, nơi dòng Mê Kông hiền hòa ôm ấp những cánh đồng lúa bạt ngàn và những phum sóc yên bình, luôn là mạch nguồn của sự sống và lòng kiên định. Sự bình yên nơi đây là thành quả của quá trình củng cố thế trận lòng dân vững chắc, nơi những người chiến sĩ công an nhân dân tại cấp xã đang ngày đêm lặng thầm cống hiến, tiên phong thực hiện công cuộc đổi mới tổ chức bộ máy.

Quyết tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, cùng với việc thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương về tinh gọn tổ chức bộ máy đã tạo nên một làn sóng chuyển mình mạnh mẽ.

Tại An Giang và Đồng Tháp, hai tỉnh biên giới trọng điểm, sự kiện sáp nhập và kiện toàn công an cấp xã, phường là minh chứng hùng hồn cho tinh thần vì nhân dân phục vụ, khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc của Đảng và Nhà nước nơi cơ sở. Dù dân số và diện tích đều tăng lên sau sáp nhập, tạo ra nhiều thách thức mới, các chiến sĩ công an vẫn mang trong mình tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng, một ý chí không lùi bước, không để công việc gián đoạn, không để bỏ trống địa bàn, lĩnh vực.

Cứ chiều thứ Sáu hàng tuần, như một thói quen đã định, Trung tá Chau Soc Thy, Công an xã Ô Lâm (tỉnh An Giang), lại cùng đồng đội điều khiển xe máy đi sâu vào địa bàn. Mục đích của những chuyến đi này không chỉ là nắm bắt các vấn đề an ninh trật tự mà còn để trực tiếp hỏi thăm, chia sẻ cuộc sống của người dân.

Với lợi thế là người dân tộc Khmer, Trung tá Thy dễ dàng giao tiếp, tạo thiện cảm và xây dựng sự tin tưởng với bà con trong vùng. Phương châm làm việc của anh là trọng dân, gần dân, anh thường xuyên xuống địa bàn, lắng nghe và chia sẻ những khó khăn, vất vả của bà con.

Nhờ sự am hiểu sâu sắc về văn hóa, tiếng nói và sinh hoạt của người Khmer, Trung tá Thy luôn thuận lợi trong việc hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Trong chuyến công tác hôm nay, Trung tá Thy đã ghé thăm nhà ông Chau Kha (67 tuổi). Sau khi hỏi thăm về tình hình kinh doanh của quán cà phê nhỏ, anh còn tận tình hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

Biết được hoàn cảnh hộ ông Kha có năm người nhưng các con đều đi làm ăn xa, chỉ còn hai vợ chồng ông tự kiếm sống bằng quán cà phê, Trung tá Thy càng thêm ân cần. Anh đã xem mình như con cháu trong nhà để trò chuyện, hỏi han, qua đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc, chia sẻ gánh nặng tinh thần với đôi vợ chồng già neo đơn.

“Trước đó, tôi cũng đi học lớp phòng cháy chữa cháy của xã nhưng vợ chồng già, mắt kém lại mau quên. Có chuyện gì chúng tôi cũng gọi thẳng cho cán bộ Thy để hỏi. Cậu ấy nhiệt tình lại rất là gần gũi”, ông Chau Kha nói.

Khúc ca đổi mới của công an cấp xã nơi biên cương Tổ quốc (Video: Hoàng Duật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Trung tá Thy tâm sự, để làm tốt công tác tại địa bàn, điều quan trọng là phải hiểu rõ và tôn trọng văn hóa địa phương. Người dân Khmer họ có lối sống bám sát với văn hóa địa phương. Khi nói với họ, tôi cũng dùng tiếng Khmer để giao tiếp”, anh cho biết.

Chiến lược tuyên truyền và phòng ngừa tội phạm của đội ngũ công an cũng được xây dựng dựa trên sự am hiểu này. Thường thì hàng tháng hoặc vào các dịp lễ, Tết quan trọng của đồng bào, đơn vị sẽ tập hợp anh em để tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngay tại các điểm chùa, các điểm sinh hoạt văn hóa, tâm linh của người dân tộc Khmer. Mục đích là để bà con nắm rõ âm mưu của các thế lực thù địch, các phương thức, thủ đoạn của tội phạm, từ đó nâng cao nhận thức và ý thức phòng ngừa.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, việc lắng nghe ý kiến quần chúng cũng được đặt lên hàng đầu. Trung tá Thy và đồng đội thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với những người có uy tín trong cộng đồng để kịp thời nắm bắt các tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, đồng thời cung cấp thông tin về những vấn đề thời sự.

"Tín hiệu mừng là thời gian qua đã có nhiều người dân tộc Khmer tham gia tích cực vào phong trào đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương", Trung tá Thy nói.

Không chỉ giới hạn trong trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, Trung tá Chau Soc Thy còn luôn đặt nặng vai trò của việc giáo dục trong công tác dân vận.

Anh thường xuyên khuyên nhủ bà con, đặc biệt là đồng bào Khmer, phải chú trọng cho con cái học hành, lấy cái chữ làm căn cơ để cải thiện cuộc sống. Để tạo niềm tin, anh đã lấy chính trường hợp của mình ra làm ví dụ thực tế để bà con thấy rằng, có học thức, cuộc sống sẽ được nâng cao và ổn định hơn.

Đối với những hộ gia đình gặp khó khăn, không đủ khả năng chi trả sách vở hay học phí, Trung tá Thy tận tình hướng dẫn họ làm hồ sơ để được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ giáo dục từ Chính phủ.

Nhờ sự kiên trì, tâm huyết và phương châm mưa dầm thấm lâu của người cán bộ công an này, nỗ lực vận động học sinh đến trường đã mang lại kết quả tích cực, góp phần tạo đà cho ước mơ của nhiều trẻ em người dân tộc Khmer bay cao, mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ trẻ của địa phương.

Không chỉ anh Thy, truyền thống kiên trung ấy được tiếp nối xuyên suốt trong hàng ngũ lực lượng Công an xã Ô Lâm. Họ được xem là những người gánh vác sứ mệnh giữ yên phum sóc, nơi có hơn 65% cư dân là đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.

Địa bàn Ô Lâm có những nét đặc thù rất riêng. Xã có tới 18 ấp, bà con sống rải rác, tập trung khu vực đồng bằng và ven chân Núi Tô, Núi Dài. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, cùng với việc người dân thường xuyên qua lại Campuchia giao thương mua bán, đã đòi hỏi lực lượng công an xã phải có sự chủ động và nhạy bén đặc biệt.

Chính vì vậy, việc thành lập Công an xã Ô Lâm mới trên cơ sở sáp nhập công an các xã cũ, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7, mang ý nghĩa sâu sắc, nhằm tái khẳng định sức mạnh và sự tinh gọn của lực lượng công an cơ sở. Thành công lớn nhất của Công an xã Ô Lâm nằm ở công tác dân vận - sợi dây vô hình nhưng bền chặt nối liền người chiến sĩ với đồng bào.

Lực lượng luôn xác định công tác dân vận là nền tảng cốt lõi, chủ động, nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu để giải quyết kịp thời, hiệu quả các tình hình nổi lên, không để phức tạp, kéo dài, và tuyệt đối không để đột xuất bất ngờ xảy ra. Tình cảm và trách nhiệm được thể hiện qua những con số biết nói. Trong 5 năm qua, công an 3 xã cũ (Lương Phi, Ô Lâm, An Tức) đã tiếp xúc được 358 lượt người có uy tín, chức sắc trong dân tộc, tôn giáo, khu dân cư.

Thông qua những cầu nối quan trọng này, lực lượng công an đã trở thành sứ giả truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến từng phum sóc. Nhờ sự gắn bó này, tình hình an ninh tôn giáo, dân tộc luôn được giữ vững, các hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo đều diễn ra theo đúng quy định và đến nay, tình hình an ninh tôn giáo, dân tộc chưa phát hiện những vấn đề phức tạp.

Sự ổn định về ANTT là kết quả trực tiếp từ sự nỗ lực không mệt mỏi của công an xã. Trong 5 năm qua, tình hình tội phạm về trật tự xã hội chỉ xảy ra 4 vụ. Công tác triệt xóa tệ nạn xã hội đạt kết quả cao với 63 vụ liên quan 173 đối tượng. Đặc biệt, cuộc chiến chống ma túy được thực hiện quyết liệt: bắt quả tang 1 đối tượng có hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, thử test 298 đối tượng và phát hiện 132 đối tượng dương tính, tất cả đều được đưa vào cơ sở điều trị theo quy định.

Riêng 6 tháng đầu năm 2025, công an 3 xã cũ đã triệt xóa 5 vụ đánh bạc cùng với việc phát hiện 56 đối tượng dương tính với chất ma túy qua thử test. Công an xã Ô Lâm cũng tiên phong triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, như việc triển khai thực hiện 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD, cùng Đề án 06 của Chínhphủ phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Đồng thời, các mô hình an ninh trật tự tiêu biểu như phum sóc an toàn ANTT, camera giám sát ANTT, đang ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia phong trào phòng, chống tội phạm. Công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố được thực hiện nghiêm túc, đạt tỷ lệ 100%, minh chứng cho sự minh bạch và trách nhiệm.

Với sự quyết tâm xây dựng Đảng bộ và lực lượng công an toàn xã trong sạch, vững mạnh, Đại tá Phan Sơn Cường, Trưởng Công an xã Ô Lâm khẳng định, tầm nhìn chiến lược trong nhiệm kỳ 2025-2030 là giữ vững ổn định an ninh trên mọi lĩnh vực không để bị động bất ngờ, kiềm chế tội phạm về trật tự xã hội giảm 5% so với năm trước, không để xảy ra oan sai, sót lọt tội phạm trong điều tra, khám phá án và kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% đến 10% trên cả 3 tiêu chí.

Tại Đồng Tháp, việc sắp xếp tổ chức bộ máy công an tỉnh và công an cấp xã đã được thực hiện một cách thận trọng, kỹ lưỡng, bài bản, với mục tiêu hình thành công an tỉnh mới tinh gọn với 26 đơn vị cấp phòng và 102 đơn vị công an cấp xã. Sự thay đổi này không chỉ là sự sắp xếp về mặt hành chính mà là sự đổi mới về chất, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động ngay từ cấp cơ sở.

Ngay những ngày đầu triển khai hoạt động, công an các xã, phường khu vực biên giới đã khẩn trương triển khai các mặt công tác với tinh thần chủ động, tích cực. Các chiến sĩ đã thể hiện rõ tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng, vừa nhanh chóng ổn định tổ chức, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, kiên quyết không để gián đoạn, ngắt quãng công việc.

Phường Hồng Ngự, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã, phường cũ, đã nhanh chóng sắp xếp tổ chức, phân công nhiệm vụ, đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập các tổ công tác tăng cường lực lượng tuần tra ở các địa bàn giáp ranh và khu vực biên giới nhằm giữ vững an ninh trật tự.

Để tăng cường sức mạnh trấn áp tội phạm ngay từ cơ sở, Công an tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thành lập 7 Tổ công tác điều tra hình sự, đấu tranh phòng, chống tội phạm khu vực. Đây là một bước đột phá trong công tác nghiệp vụ, giúp lực lượng công an kịp thời đấu tranh, trấn áp hiệu quả tội phạm.

Mỗi tổ công tác phụ trách, quản lý từ 10 đến 21 xã, phường, đảm nhiệm vai trò hướng dẫn, phối hợp công an cấp xã thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, đồng thời triển khai các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chỉ qua 2 tháng hoạt động, các Tổ công tác đã phát huy hiệu quả tích cực. Điển hình, Tổ công tác số 7 đã phối hợp tích cực điều tra vụ tụ điểm đánh bạc lớn tại xã Tân Phú Trung, tạm giữ hơn 1 tỷ đồng cùng nhiều tang vật, đồng thời tham mưu công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can. Tổ công tác số 5 cũng đã khẩn trương điều tra vụ trọng án xảy ra tại xã Bình Thành và chỉ sau 5 giờ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đã bắt được 2 đối tượng gây án, góp phần ổn định tình hình.

Tổ công tác số 2, phụ trách 16 xã, phường phía Đông của tỉnh, đã điều tra, khám phá 2 chuyên án, thu hồi nhiều tài sản có giá trị, trong đó có vụ bắt giữ đối tượng liên quan đến 2 vụ cướp giật tài sản trên tuyến Quốc lộ 50 với tổngthiệt hại gần 150 triệu đồng

Thượng tá Dương Thanh Tùng, Tổ trưởng Tổ công tác số 2, khẳng định: “Cán bộ, chiến sĩ nỗ lực, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ, đặc biệt là công tác phối hợp với công an cấp xã. Tổ công tác số 2 có kế hoạch tuần tra vũ trang, tuần tra trinh sát để ngăn ngừa tội phạm trên đường phố, đảm bảo an ninh, trật tự về đêm”.

Những tổ công tác này đã trở thành những “mũi nhọn” sắc bén, bảo vệ sự bình yên và phát triển của quê hương Đồng Tháp.

Cùng với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, công an cấp xã ở Đồng Tháp đã ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Sau sáp nhập, lượng hồ sơ tăng lên đột biến, nhưng công an các xã, phường đã tăng cường cán bộ, tổ chức các điểm tiếp nhận thuận tiện, làm việc thêm giờ, kể cả ngày thứ bảy, để đảm bảo người dân không phải chờ đợi lâu.

Người dân ở Phường Hồng Ngự đã bày tỏ sự hài lòng, nhận xét cán bộ công an phường rất nhiệt tình, thủ tục được giải quyết nhanh chóng, đúng theo quy định. Lực lượng công an cấp xã cũng đang là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số và Đề án 06/CP.

Kể từ ngày 1/7, tỉnh Đồng Tháp có 25 địa điểm ở công an cấp xã được cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử, đồng thời người dân đều có thể đến các công an xã, phường để cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

Ghi nhận tại Công an phường Sa Đéc, địa điểm tiếp dân được chia làm 3 khu vực, mỗi ngày có khoảng 300 lượt người dân đến làm căn cước, định danh điện tử mức 2 và các loại thủ tục liên quan đến lĩnh vực giao thông, cư trú. Hoạt động tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy trình, tạo điều kiện thuận lợi tối đa, đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số trong tình hình mới.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và lòng tận tụy, công an cấp xã Đồng Tháp đang vun đắp niềm tin, xứng đáng là điểm tựa vững chắc, trực tiếp triển khai các mệnh lệnh, chỉ đạo đối với mọi mặt công tác, vì sự bình yên và phát triển của quê hương.

Nội dung: Bảo Kỳ, Hoàng Duật

03/12/2025 - 20:12