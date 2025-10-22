Lễ cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà ở Quảng Trị sử dụng hàng chục xe tải chắn gió bão

Rạp cưới của doanh nhân Nguyễn Viết Vương (Quảng Trị) và Hoa hậu Đỗ Thị Hà (Thanh Hóa) được dựng tại khu đô thị Nam Cầu Dài, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, bên bờ sông Nhật Lệ. Với quy mô hàng nghìn m2, rạp cưới thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.

Trong ngày 22/10, hàng chục công nhân cùng đội ngũ kỹ thuật tất bật hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để kịp tiến độ. Mỗi người đảm nhận một phần việc, từ trang trí hoa, lắp đèn đến kiểm tra hệ thống âm thanh, ánh sáng.

Rạp cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương (Ảnh: Tiến Thành).

Đây được xem là một trong những rạp cưới ngoài trời có quy mô lớn và công phu nhất từng được dựng tại Quảng Trị.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 12, khu vực ven sông Nhật Lệ có gió mạnh, đội ngũ thi công phải gia cố lại phần khung và mái vòm để đảm bảo an toàn. Đặc biệt, đơn vị tổ chức đã dùng xe tải lớn, xe khách... chắn xung quanh rạp cưới để tránh gió lớn gây ảnh hưởng.

Hàng chục xe tải chắn gió bão cho rạp cưới của Đỗ Thị Hà (Ảnh: Tiến Thành).

Cổng cưới được thiết kế theo phong cách tối giản, tinh tế, nổi bật với tên cô dâu và chú rể cùng dòng chữ “Vương & Hà - Two hearts, one promise”, tạo điểm nhấn sang trọng ngay từ lối vào.

Toàn bộ không gian cưới được thiết kế với tông màu trắng chủ đạo, trang trí ngập tràn các loại hoa tươi, như hồng, ly, cúc họa mi, cẩm tú cầu, lan hồ điệp...

Phần mái vòm rạp cưới được phủ kín bằng hệ thống đèn LED hiện đại, giúp không gian thêm lung linh. Bên trong rạp còn được bố trí nhiều màn hình LED cỡ lớn, phục vụ trình chiếu clip, hình ảnh và những khoảnh khắc đặc biệt trong lễ cưới.

Bên trong nơi diễn ra lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà (Ảnh: Tiến Thành).

Lễ cưới được tổ chức tối 22/10 với quy mô khoảng 1.000 khách tham dự, trong đó có nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng.

Vào sáng cùng ngày, lễ đưa dâu đã diễn ra tại quê nhà Thanh Hóa của Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Sau lễ, đoàn nhà trai cùng chú rể Viết Vương và cô dâu Đỗ Thị Hà lên đường về Quảng Trị.