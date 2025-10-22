Lễ cưới Đỗ Thị Hà: Không gian 2.300m2, khoảnh khắc tình tứ gây chú ý

Lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà diễn ra trong không gian hoành tráng, dựng trên khu đất rộng 2.300m2 ở khu đô thị Nam Cầu Dài, phường Đồng Hới.

Khoảng 1.000 quan khách có mặt chung vui cùng cô dâu, chú rể bất chấp thời tiết mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 12.

Trước giờ tổ chức lễ cưới, một số khu vực mái vòm của rạp cưới bị bung rách vì mưa lớn. Ngay sau đó, nhiều xe tải và container được huy động chắn gió, giúp đội thi công chỉnh sửa mái vòm, đảm bảo kịp thời gian diễn ra bữa tiệc.

Sau phần đón khách, lễ cưới chính thức bắt đầu vào 18h30. Tiệc cưới trang trí với gam màu xanh lá - trắng, lấy cảm hứng từ hình ảnh vườn địa đàng.

Trên nền nhạc Chăm em một đời, ông Đỗ Văn Tào - cha của cô dâu - dắt tay con gái bước vào lễ đường. Khoảnh khắc Hoa hậu Đỗ Thị Hà xuất hiện trong đám cưới được ví như "công chúa trong truyện cổ tích".

Trong giây phút trọng đại, người đẹp búi tóc, mặc bộ đầm được thiết kế với phần corset ôm sát, tôn vinh đường cong và dáng đứng thanh thoát.

Thân váy đính hàng nghìn cụm hoa nhỏ, tạo điểm nhấn bởi kỹ thuật đính kết tầng lớp, tái hiện hình ảnh những cánh hoa khẽ bay theo mỗi bước di chuyển.

Đón cô dâu sánh bước trên lễ đường để ra mắt quan khách, chú rể Nguyễn Viết Vương thể hiện sự xúc động.

Anh đeo nhẫn cho bạn đời trên nền nhạc I do (nhóm 911), sau đó cặp đôi trao nụ hôn ngọt ngào, nhận tràng vỗ tay chúc phúc từ đông đảo khách mời.

Ông Nguyễn Viết Hải - cha của chú rể - có lời phát biểu sâu sắc, xúc động: "Đây là nơi hội tụ của hai dòng sông lớn, sông Long Đài và sông Nhật Lệ. Hai con sông đó không thể chia cắt, luôn cùng nhau chảy ra biển lớn.

Hôm nay, hai gia đình chúng tôi làm lễ thành hôn cho các con Viết Vương và Đỗ Thị Hà. Cha chúc hai con hạnh phúc, bên nhau như hai dòng sông không ngừng chảy, có cuộc sống viên mãn dài lâu".

Tiệc cưới cũng phát video tái hiện hành trình gắn bó của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương.

Trong phần thuyết minh của video, Đỗ Thị Hà nói rằng, cô biết ơn vì sự xuất hiện của bạn đời. Hướng về hành trình mới, người đẹp mong sẽ luôn giữ sự dịu dàng để là chỗ dựa của chồng khi khó khăn, mỏi mệt.

"Em chưa bao giờ nghĩ có ngày mình đứng trước mặt anh, nói về "chúng ta". Nhưng hóa ra, mọi con đường em đi, đều dẫn về khoảnh khắc này.

Em sẽ luôn giữ trong tim mình sự dịu dàng, để khi anh mệt, có một nơi để quay về. Và rằng khi hạnh phúc đến, chúng ta sẽ cùng nhau mỉm cười, khi khó khăn ghé qua, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua", hoa hậu bày tỏ.

Về phía doanh nhân Nguyễn Viết Vương, anh ví bạn đời là người "cho anh biết thế nào là tình yêu". Anh nhắn nhủ về tương lai mà cả hai cùng cố gắng, để luôn yêu thương, sẻ chia, thấu hiểu lẫn nhau.

"Hôm nay, sau những năm tháng chờ đợi, anh đã sẵn sàng bước đến, nắm lấy đôi tay em, cùng em đi qua mọi chặng đường", chồng của Đỗ Thị Hà chia sẻ.

Sau các nghi thức cắt bánh, uống rượu giao bôi, Đỗ Thị Hà thay bộ váy thứ 3 để cùng chú rể chào hỏi bạn bè, khách mời. Buổi tiệc có nhiều tiết mục văn nghệ của bạn bè, gia đình để chúc phúc cho cặp đôi.

Buổi sáng cùng ngày, doanh nhân Nguyễn Viết Vương và nhà trai đến Thanh Hóa rước dâu, đón Đỗ Thị Hà về Quảng Trị. Những hình ảnh Hoa hậu Việt Nam 2020 lên xe hoa về nhà chồng nhận nhiều bình luận tích cực từ khán giả.

Sau hôn lễ tại Quảng Trị, Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương dự định làm tiệc báo hỷ tại Hà Nội vào tháng 11.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, quê ở Thanh Hóa. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, trở thành đại diện Việt Nam tại Miss World 2021 và vào top 13 chung cuộc. Sau khi tốt nghiệp ngành Luật kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân cuối năm 2023, hoa hậu đảm nhận vị trí đồng sáng lập và CEO của một thẩm mỹ viện quốc tế. Từ đầu năm 2024, mạng xã hội lan truyền tin đồn Đỗ Thị Hà hẹn hò thiếu gia "nghìn tỷ" Nguyễn Viết Vương. Cặp đôi nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch. Vào ngày 16/10, lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà diễn ra tại Thanh Hóa. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết, buổi lễ đầy yêu thương, ấm cúng, đánh dấu một hành trình mới đối với cô. Đây cũng là lần đầu người đẹp công khai hình ảnh chồng - doanh nhân Nguyễn Viết Vương - sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng.

Ảnh: Linh Lê Chí