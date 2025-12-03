Tập đoàn bất động sản lớn nhất Séc cam kết đầu tư 1 tỷ Euro vào Hải Phòng

CTP muốn phát triển khu công nghiệp công nghệ cao tại Hải Phòng

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Cộng hòa Séc, đoàn công tác thành phố Hải Phòng do Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu dẫn đầu đã có buổi tiếp và làm việc với ông Remon Leonard Vos, Giám đốc Điều hành Tập đoàn CTP, cùng ban lãnh đạo cấp cao của tập đoàn. Đây là doanh nghiệp bất động sản thương mại lớn nhất Cộng hòa Séc, hoạt động mạnh trong lĩnh vực phát triển và vận hành các khu công nghiệp hiện đại.

Đoàn công tác của thành phố Hải Phòng đã làm việc với Lãnh đạo chính quyền thành phố Brno (Ảnh: VOV).

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và Tập đoàn CTP ký Bản ghi nhớ hợp tác nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác lâu dài giữa hai bên. Theo nội dung thỏa thuận, CTP định hướng đầu tư phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao với hệ thống dịch vụ trọn gói tại Hải Phòng, đồng thời cam kết rót 1 tỷ Euro vào thành phố trong những năm tới. Cam kết này được đánh giá là bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn chất lượng cao vào lĩnh vực công nghiệp xanh, công nghệ cao và dịch vụ hỗ trợ công nghiệp.

Đại diện CTP cho biết tập đoàn đánh giá cao lợi thế hạ tầng, hệ sinh thái công nghiệp và môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng của Hải Phòng. Các bên thống nhất sẽ triển khai các bước tiếp theo để cụ thể hóa các dự án hợp tác, bảo đảm tiến độ và phù hợp định hướng phát triển kinh tế của thành phố.

Hải Phòng thúc đẩy hợp tác với thành phố Brno

Ngoài làm việc với CTP, đoàn công tác Hải Phòng đã có buổi trao đổi với lãnh đạo thành phố Brno - đô thị lớn thứ hai của Cộng hòa Séc. Tại đây, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhấn mạnh việc Việt Nam và Séc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược từ tháng 1/2025 đã tạo cơ sở quan trọng để mở rộng hợp tác ở tất cả các cấp. Đây là nền tảng thuận lợi để Hải Phòng và Brno thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh.

Bí thư Lê Tiến Châu khẳng định Hải Phòng mong muốn tăng cường hợp tác với Brno trong những ngành công nghiệp mũi nhọn như chế tạo, cơ khí chính xác, công nghệ thông minh, robot và thiết bị công nghiệp. Ngoài ra, hai thành phố còn có tiềm năng lớn hợp tác trong nghiên cứu - phát triển, chuyển giao công nghệ, liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

Ông cho rằng năng lượng, chuyển đổi xanh, thương mại và logistics cũng là những lĩnh vực Hải Phòng sẵn sàng hợp tác sâu rộng với Brno. Thành phố cam kết là đối tác chủ động, hiệu quả, cởi mở trong triển khai các sáng kiến hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Thị trưởng thành phố Brno Marketa hoan nghênh chuyến thăm của đoàn Hải Phòng và giới thiệu tổng quan về thế mạnh phát triển của Brno. Bà bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Hải Phòng trong giáo dục - đào tạo, xây dựng đô thị thông minh và du lịch. Tại buổi làm việc, hai bên cũng thống nhất chủ trương kết nghĩa giữa thành phố Hải Phòng và Brno, đồng thời giao Sở Ngoại vụ của mỗi bên thành lập nhóm công tác để triển khai các bước tiếp theo.

Tăng cường xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp Việt - Séc

Trong chương trình làm việc tại Cộng hòa Séc, đoàn Hải Phòng cũng có buổi làm việc với lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp, Bộ Công Thương Séc. Tại đây, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu giới thiệu một cách tổng quan về tiềm năng và thế mạnh của Hải Phòng - trung tâm kinh tế lớn thứ ba Việt Nam, sở hữu lợi thế vượt trội về cảng biển quốc tế, logistics, công nghiệp xanh và công nghệ cao.

Ông nhấn mạnh môi trường đầu tư - kinh doanh của thành phố tiếp tục cải thiện theo hướng minh bạch và chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Séc yên tâm hợp tác, đầu tư. Hải Phòng sẵn sàng bố trí mặt bằng công nghiệp, cung cấp hạ tầng đồng bộ và triển khai cơ chế hỗ trợ để đồng hành với nhà đầu tư trong suốt quá trình hoạt động.

Về phía Séc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Martin Frelich và Chủ tịch Phòng Thương mại - Công nghiệp Zdenek Zajicek đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng trong năm 2025 và hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ của thành phố. Họ coi Hải Phòng là cửa ngõ trung chuyển hàng hóa của Séc vào thị trường Việt Nam và khu vực ASEAN, đồng thời là điểm đến tiềm năng cho doanh nghiệp Séc mở rộng chuỗi cung ứng, tận dụng lợi thế cảng biển nước sâu để kết nối trực tiếp với châu Âu.

Lãnh đạo Bộ Công Thương và Phòng Thương mại - Công nghiệp Séc cũng hoan nghênh sáng kiến thành lập Trung tâm thương mại - văn hóa Việt Nam tại Séc và ngược lại. Theo họ, đây sẽ là mô hình giúp đẩy mạnh giao thương, quảng bá văn hóa và tạo nền tảng bền vững cho quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Séc.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng và Tập đoàn CTP ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên (Ảnh: VOV).

Tại các buổi làm việc, hai bên thống nhất thời gian tới sẽ tổ chức diễn đàn doanh nghiệp, chương trình xúc tiến đầu tư - thương mại, các đoàn khảo sát thị trường và các cuộc gặp gỡ kết nối doanh nghiệp. Những hoạt động này được kỳ vọng góp phần thúc đẩy hợp tác song phương, mở ra nhiều dự án hợp tác cụ thể giữa Hải Phòng và các cơ quan, doanh nghiệp Séc.