Tạm đình chỉ điều tra đối với tài xế cán chết nữ sinh ở Vĩnh Long

Ngày 3/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992), tài xế trong vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra tại xã Vĩnh Xuân. Việc tạm đình chỉ điều tra là để bị can điều trị bệnh.

Hiện trường vụ tai nạn làm nữ sinh N.N.B.Tr. tử vong (Ảnh: Bảo Kỳ).

Liên quan đến vụ việc, ngày 13/11 vừa qua, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

Như Dân trí đã thông tin, theo kết luận của Trung tâm pháp y tâm thần Khu vực Tây Nam bộ, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội (cho đến thời điểm bị bắn vào ngày 28/4/2025), đương sự Nguyễn Văn Bảo Trung không có bệnh lý tâm thần.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội (kể từ thời điểm bị bắn vào ngày 28/4/2025) và hiện tại, đương sự có bệnh lý tâm thần, mất trí...

Từ kết quả giám định, kết luận tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, tài xế Trung đủ nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Còn hiện tại, tài xế Trung mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi do mất trí mức độ trung bình.

Theo diễn biến vụ việc, ngày 4/9/2024, Trung điều khiển ô tô tải vượt một ô tô bán tải khác nên lấn sang lề trái, gây tai nạn khiến nữ sinh N.N.B.Tr. (14 tuổi) tử vong.

Ngày 28/4, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha ruột của nữ sinh Tr.) đã dùng súng tự chế bắn Trung, sau đó tự bắn vào đầu tự sát.

Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng đến tối cùng ngày, ông Phúc tử vong. Còn Trung sau thời gian điều trị đã qua cơn nguy kịch và được cho xuất viện về nhà.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung. Do điều kiện sức khỏe của bị can đang điều trị bệnh, các quyết định tố tụng được cơ quan điều tra tống đạt tại nhà (vợ bị can ký nhận), đồng thời tiến hành công tác trưng cầu giám định để phục vụ công tác điều tra.