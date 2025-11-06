Nhan sắc ngọt ngào của hai đại diện Việt Nam trước thềm thi quốc tế

Hồi tháng 8, Bảo Ngọc được công bố là đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Thế giới 2026. Thời gian qua, cô tích cực chuẩn bị cho hành trình thi quốc tế. Bên cạnh việc trau dồi các kỹ năng, Bảo Ngọc còn liên tục xuất hiện trong các hoạt động cộng đồng, sự kiện trong nước và ngoài nước...

Sắc vóc của Bảo Ngọc cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Người hâm mộ nhận xét, so với lúc mới đăng quang Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, người đẹp gốc Cần Thơ ngày càng thăng hạng nhan sắc. Cô cũng có nhiều thay đổi trong phong cách thời trang.

Nhan sắc ngọt ngào của Hoa hậu Bảo Ngọc được nhiều người khen ngợi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tại một sự kiện thời trang ở TPHCM hôm 5/11, Bảo Ngọc thu hút sự chú ý với phong cách năng động, trẻ trung. Cô diện áo khoác nỉ, phối chân váy ngắn xếp ly trong bộ sưu tập Thu Đông 2025 "Knit the confidence", khoe đôi chân thon dài và lợi thế chiều cao.

Bảo Ngọc cho biết, đời thường, cô thích các thiết kế mang tính ứng dụng cao như áo len, cardigan, chân váy ngắn... vừa thoải mái, vừa mang tính thời trang. Trên thảm đỏ, người đẹp chuộng đầm đuôi cá, những thiết kế cắt xẻ vừa phải, vừa thanh lịch, vừa khéo léo khoe ưu điểm hình thể.

Hoa hậu Kiều Duy (thứ 2 từ phải) và Hoa hậu Bảo Ngọc (thứ 3 từ phải) lần lượt là đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế 2025 và Hoa hậu Thế giới 2026 (Ảnh: Ban tổ chức).

Hoa hậu Kiều Duy cũng gây chú ý khi xuất hiện chung khung hình với Bảo Ngọc. Cô diện trang phục năng động với điểm nhấn là đôi bốt cổ cao đồng điệu. Cả hai đại diện Việt Nam đều nhận được nhiều lời khen về nhan sắc ngọt ngào, phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại.

Vài ngày nữa, Kiều Duy sẽ lên đường sang Nhật Bản tham dự Hoa hậu Quốc tế 2025. Người đẹp tiết lộ, cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình sắp tới, từ dự án nhân ái, phần thi tài năng đến trang phục dân tộc.

Kiều Duy được khán giả kỳ vọng nối tiếp thành tích của Thanh Thủy (Ảnh: Facebook nhân vật).

Kiều Duy khẳng định, cô không áp lực trước thành tích của Hoa hậu Thanh Thủy - người đã giành ngôi vị cao nhất tại đấu trường sắc đẹp này vào năm ngoái.

Người đẹp 22 tuổi cho biết, cô hướng đến hình ảnh người phụ nữ tự tin, cầu tiến và sẵn sàng học hỏi, mong muốn mang đến những giá trị tích cực không chỉ cho Việt Nam mà còn cho bạn bè quốc tế.