Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng cảnh báo mưa rất to, cường độ lớn suốt một ngày

Chiều 3/12, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện yêu cầu UBND tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng chủ động ứng phó với mưa lũ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ chiều tối 3/12 đến hết đêm 4/12, ở khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm; cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3 giờ.

"Hố tử thần" xuất hiện ở Đà Nẵng trong mưa (Ảnh: Hoài Sơn).

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo để thông tin kịp thời, đầy đủ cho chính quyền cơ sở và người dân.

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy cũng như di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng phải bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, công trình đang thi công, hồ chứa nhỏ đầy nước, khu vực hầm mỏ, khai thác khoáng sản.

Các hồ chứa cần được chủ động vận hành xả nước để ưu tiên dành dung tích cắt giảm lũ cho hạ du. Địa phương bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra, theo công điện.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng yêu cầu 3 địa phương trên chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được yêu cầu chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với mưa lũ.

Nha Trang lại mưa lớn, cảnh báo sạt lở và ngập lụt

Tối 3/12, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại các phường ở Nha Trang có mưa lớn kéo dài hơn 3 giờ, gây ngập cục bộ một số khu vực.

Theo bản tin ngày 3/12 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 24 giờ qua, toàn tỉnh này có mưa rào rải rác; phía Nam có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa ghi nhận tại khu vực Sông Pha 85mm, Lâm Sơn 81,6mm, Đa Nhim 67,2mm.

Tối 3/12, tại phường Bắc Nha Trang có ghi nhận mưa lớn kéo dài hơn 3 giờ (Ảnh: Trung Thi).

Dự báo từ đêm 3 đến ngày 4/12, tại tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến 30-80mm/đợt, có nơi trên 120mm/đợt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; mưa lớn cường độ hơn 60mm/3 giờ.

Mưa to có thể gây ngập úng vùng trũng, thấp; nguy cơ sạt lở đất ở khu vực địa hình dốc, nền địa chất yếu. Mưa dông kèm lốc, sét, gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, làm bị thương người và vật nuôi.

Theo báo cáo của tỉnh Khánh Hòa, đợt mưa lũ lịch sử tại tỉnh này giữa tháng 11 đã khiến 22 người thiệt mạng, hơn 1.000 ngôi nhà sập hoặc hư hỏng, nhiều công trình, hoa màu bị tàn phá.

Lũ lụt cũng làm nhiều ô tô bị ngập sâu, gần 24.500 gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính hơn 5.000 tỷ đồng.