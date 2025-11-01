Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bùi Viện "thất thủ" trong đêm Halloween

Nhiều bạn trẻ và du khách đã chuẩn bị những bộ trang phục kỳ dị, ma quái, tạo nên một đêm hội hóa trang đầy màu sắc và ấn tượng.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1), ngay từ sớm, nhiều du khách nước ngoài đã xuất hiện trong những bộ trang phục độc đáo, thu hút sự chú ý và giao lưu với người dân địa phương.

Ông Belly, một du khách người Mỹ, bày tỏ sự thích thú khi chụp ảnh cùng các em nhỏ: "Không khí Halloween ở Việt Nam rất tuyệt vời, không thua gì ở đất nước của tôi. Với bộ trang phục này, tôi rất vui khi được nhiều người lớn và cả em nhỏ xin chụp ảnh cùng".

Đa số du khách nước ngoài chọn cách hóa trang khá đơn giản nhưng vẫn tạo được điểm nhấn.

Dịch vụ trang điểm "ma quỷ" tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng thu hút đông đảo người dân, với giá dao động từ 50.000-100.000 đồng/mặt.

Mặc dù là lễ hội du nhập từ phương Tây, Halloween đang dần trở thành một ngày hội phổ biến tại Việt Nam, thu hút những người yêu thích không gian kỳ bí, ma mị.

Nhiều em nhỏ cũng được bố mẹ hóa trang thành các nhân vật "ma quỷ" đáng yêu để tham gia lễ hội.

Lượng người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ trong tối 31/10 rất đông, khiến các tuyến đường xung quanh khu vực này rơi vào tình trạng quá tải.

Khung cảnh rùng rợn nhưng không kém phần sôi động bao trùm khu phố Tây Bùi Viện (phường Bến Thành), nơi thu hút đông đảo du khách nước ngoài trong đêm Halloween hàng năm.

Hai du khách nước ngoài hóa trang thành ma cà rồng tại phố Tây Bùi Viện, tạo điểm nhấn ấn tượng cho đêm hội.

Nhiều người trẻ hóa trang thành ma quỷ, xác sống, nhân vật kinh dị, tạo nên một không gian độc đáo và đầy màu sắc.

Một du khách người Úc chia sẻ: "Quá vui, không khí tại con phố này sôi động, cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Tôi sẽ quay trở lại Việt Nam vào kỳ nghỉ năm sau".

Halloween năm nay rơi vào cuối tuần, khiến lượng khách đổ về các tụ điểm vui chơi đông hơn mọi năm. Càng về khuya, phố Tây Bùi Viện càng trở nên nhộn nhịp và đông đúc.