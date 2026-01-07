Thông tin mới về vụ hướng dẫn viên thuyết minh sai lệch tại di tích

Liên quan đến vụ việc nữ hướng dẫn viên T.T.P. thuyết minh sai lệch về lịch sử chính điện Lam Kinh, Ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thanh Hóa) đã tạm thời không phân công chị P. làm công tác thuyết minh.

Bà Bùi Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, cho biết đây là sự việc đáng tiếc và lần đầu tiên xảy ra tại di tích.

Chính điện Lam Kinh (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo bà Tuyết, chị P. đã có 11 năm công tác tại ban quản lý, trước đây làm việc tại phòng nghiệp vụ, kho trưng bày và tham gia công tác sưu tầm. Do thiếu hướng dẫn viên chính, vào các dịp cao điểm, ban quản lý thường cử cán bộ nghiệp vụ như chị P. tham gia thuyết minh phụ.

Thời điểm xảy ra sự việc vào tháng 4/2024, chị P. đang là thuyết minh phụ. Đến tháng 3/2025, chị P. đã tham gia kỳ thi sát hạch này chính thức trở thành thuyết minh viên của Ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Bà Tuyết khẳng định, trước khi được phân công làm thuyết minh viên, chị P. đã được đào tạo và Tổng cục Du lịch cấp thẻ. "Quá trình làm việc, chị P. là người hòa đồng, trẻ trung, hiền lành, không có biểu hiện sai lệch về tư duy, có giọng dẫn hay", bà Tuyết nhận xét.

Sau sự cố, Ban quản lý đã tổ chức họp, lập biên bản và yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân viên, đặc biệt là đội ngũ hướng dẫn viên, tăng cường trau dồi kiến thức và cẩn trọng trong công việc để tránh lặp lại những sai sót tương tự.

Nữ hướng dẫn viên có lời thuyết minh không chính xác tại chính điện Lam Kinh (Ảnh: Cắt từ clip mạng xã hội).

Trước đó, một clip ghi lại lời thuyết minh của chị P. tại chính điện Lam Kinh, trong đó có nhắc đến triều đại Tây Sơn với cách diễn đạt gây tranh cãi, đã lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận.

Ngay sau đó, Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu chị P. viết bản tường trình và tạm dừng công tác thuyết minh.

Trong bản tường trình, chị P. giải thích rằng do thiếu tập trung và áp lực muốn truyền tải nhiều thông tin trong thời gian ngắn, chị đã nói vấp, dẫn đến sự nhầm lẫn đáng tiếc về mặt ngôn từ.

Chị P. khẳng định đây chỉ là lỗi diễn đạt, không phải quan điểm cá nhân hay sự thiếu tôn trọng đối với triều đại Tây Sơn. Nữ hướng dẫn viên cũng gửi lời xin lỗi và cam kết sẽ cẩn trọng hơn trong công việc.