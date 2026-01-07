Ngày 6/1, cụm từ khóa "nhân viên quán trà sữa Chagee pha đồ uống bằng tay trần" bất ngờ lọt Top tìm kiếm trên Weibo - một nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc.

Nguyên nhân dẫn tới sự việc bắt nguồn từ một đoạn video lan truyền trên mạng, ghi cảnh nữ nhân viên của cửa hàng mặc đồng phục, dùng tay không bóp đá, khuấy trà sữa rồi nhặt nguyên liệu rơi trên bàn bỏ vào cốc đồ uống được cho là để phục vụ khách.

Nhân viên quán trà sữa lấy tay trần khuấy nước, nhặt đồ rơi cho vào cốc (Nguồn video: Douyin).

Ngay lập tức, video gây tranh cãi trên nhiều nền tảng. Thậm chí ở phần chú thích của video có kèm theo lời nhắn "May mà tôi chưa rửa tay".

Trước làn sóng phản ứng gay gắt, mới đây đại diện của hãng trà Chagee tại Trung Quốc vừa phát đi thông báo về kết quả điều tra vụ việc kèm theo biện pháp xử lý với hành vi nhân viên thao tác làm đồ uống cho khách bằng tay trần.

Hình ảnh nhân viên dùng tay trần làm đồ uống trong video (Ảnh: Sina).

Cụ thể, sau quá trình rà soát nghiêm túc và trích xuất đầy đủ dữ liệu camera giám sát, phía đơn vị xác nhận vụ việc xảy ra tại cửa tiệm trà sữa nằm tại trung tâm thương mại Baolong Plaza thuộc quận Long Văn, thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến.

Theo kết quả điều tra, nhân viên trong video bắt chước trào lưu “trà sữa Ấn Độ” đang lan truyền trên mạng nhằm thu hút lượt xem. Thời điểm quay video là lúc cửa hàng sắp đóng cửa.

Toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều là nguyên liệu hỏng, bị loại bỏ trong ngày, được dùng để dàn dựng quay clip. Dữ liệu camera cho thấy toàn bộ nguyên liệu này đã bị đổ bỏ ngay sau khi quay, không bán cho khách. Đồng thời khu vực cửa hàng được vệ sinh, khử trùng theo quy trình tiêu chuẩn.

Sau sự việc, nhân viên liên quan đã khai báo không đúng sự thật rằng các thao tác trong video diễn ra sau giờ đóng cửa của cửa hàng nhằm che giấu hành vi sai phạm.

Phía Chagee khẳng định cửa hàng liên quan sử dụng thiết bị pha chế tự động. Tại đây, các sản phẩm đồ uống được thực hiện bằng máy móc thông qua mã quét, đảm bảo tách biệt giữa con người và nguyên liệu.

Tuy nhiên hãng thừa nhận sự việc cho thấy thiếu sót trong đào tạo và giám sát, đồng thời nhấn mạnh cam kết về an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện nữ nhân viên và những người có liên quan bị cho thôi việc do vi phạm kỷ luật, quy định nội bộ, thiếu trung thực khi khai báo.

Cửa tiệm nơi xảy ra vụ việc cũng bị tạm dừng hoạt động vô thời hạn để chấn chỉnh, rà soát quy trình làm việc.

"Chúng tôi cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước sự cố lần này. Hành vi này hoàn toàn đi ngược lại cam kết của hãng về an toàn thực phẩm và trung thực trong kinh doanh.

Hãng sẽ không dung túng cho bất cứ hành vi xem nhẹ vấn đề an toàn thực phẩm khi phục vụ đồ uống cho khách", một phần nội dung thông báo được hãng trà sữa chia sẻ.

Quán trà sữa Sexy Tea cũng vướng lùm xùm (Ảnh: News).

Trước đó, một số thương hiệu trà sữa ở Trung Quốc từng xảy ra những vụ lùm xùm khiến dư luận nước này bất bình.

Một tiệm trà sữa ở tỉnh Hồ Nam vào tháng 2/2021 bị dư luận lên án vì câu quảng cáo không phù hợp với nội dung gợi ý phụ nữ là "món hàng hời".

Cụ thể, hãng trà sữa Sexy Tea cho in trên cốc của mình thông điệp khiến khách hàng bức xúc, trong đó có câu nói "khách hàng nam khi tới mua trà dễ dàng chọn được các em gái xinh đẹp khi chờ đồ uống".

"Mô tả phụ nữ như món hời. Tôi không tin nổi đây là một quảng cáo. Hãng tự đánh mất thương hiệu bằng cách ví von vô văn hóa", một cư dân mạng gay gắt trên Weibo.

Sau đó, đại diện của Sexy Tea cố gắng kiềm chế cơn tức giận từ dư luận bằng cách đưa ra lời xin lỗi, đồng thời xác nhận cách sử dụng "khẩu hiệu không phù hợp" chứ không có ý coi thường phụ nữ.

"Chúng tôi đã đưa ra câu nói không phù hợp, khiến ngay cả người địa phương cũng không tán thành. Hãng sẽ lập tức thu hồi toàn bộ số cốc có in câu nói gây khó chịu trên, đồng thời gửi lời xin lỗi và thấy xấu hổ vì hành động này", đại diện hãng trà nhấn mạnh.