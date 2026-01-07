Làm rõ hoạt động dự án “Nuôi em Nghệ An” tại các trường vùng cao

Tại cuộc họp báo chiều 7/1, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An đã thông tin về những phản ánh liên quan đến dự án thiện nguyện “Nuôi em Nghệ An” được triển khai tại một số trường học vùng cao của tỉnh này.

Theo bà Hồ Thị Châu Loan, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, dự án “Nuôi em Nghệ An” là hoạt động do một nhóm thiện nguyện tự tổ chức, làm việc trực tiếp với chính quyền cấp huyện trước đây và các nhà trường, không thông qua Sở GD&ĐT.

Toàn cảnh buổi họp báo UBND tỉnh Nghệ An chiều 7/1 (Ảnh: Nguyễn Phê).

Dự án này được triển khai nhiều năm qua, tập trung hỗ trợ bữa ăn và đời sống bán trú cho học sinh mầm non, tiểu học tại các xã vùng cao, đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An.

Qua thống kê sơ bộ, có khoảng 10 trường học, chủ yếu thuộc địa bàn hai huyện cũ là Kỳ Sơn và Tương Dương, đang tiếp nhận hỗ trợ từ dự án.

Trả lời báo chí về trách nhiệm quản lý, đại diện Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, dự án không do ngành giáo dục chủ trì và không triển khai thông qua Sở nên việc nắm bắt thông tin ban đầu còn hạn chế, chỉ được rà soát khi có phản ánh từ dư luận, nhà hảo tâm.

Trước những ý kiến băn khoăn liên quan đến việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thiện nguyện, Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết đang phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An để xác minh toàn bộ nội dung liên quan đến hoạt động của dự án “Nuôi em Nghệ An”.

Cùng với đó, Sở GD&ĐT Nghệ An đã có văn bản yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục có liên quan báo cáo chi tiết việc tiếp nhận, quản lý, chi trả kinh phí và quá trình triển khai dự án tại đơn vị, nhằm phục vụ công tác kiểm tra, rà soát theo đúng quy định.

Bà Hồ Thị Châu Loan, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, thông tin về dự án “Nuôi em Nghệ An” tại buổi họp báo (Ảnh: Nguyễn Phê).

Đại diện Sở GD&ĐT Nghệ An khẳng định, sau khi có kết quả làm việc với cơ quan công an, ngành giáo dục sẽ có báo cáo cụ thể, công khai, đảm bảo các hoạt động thiện nguyện trong trường học được thực hiện đúng quy định pháp luật, minh bạch và bảo vệ quyền lợi chính đáng của học sinh vùng khó khăn.

Dự án “Nuôi em Nghệ An” được triển khai từ năm 2019 tại các trường mầm non, tiểu học thuộc các xã miền núi, biên giới.

Dự án này hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh thông qua nhà trường với mức 8.000 đồng/học sinh. Bà Đỗ Thị Nga được giới thiệu là người phụ trách, điều hành dự án trên Fanpage Nuôi em - Nghệ An.

Tuy nhiên, từ khoảng tháng 9, nhiều nhà tài trợ đã bày tỏ nghi vấn về tính minh bạch của dự án, bao gồm việc số tiền chi cho bữa ăn của học sinh ít hơn số tiền tài trợ, học sinh bị trùng mã số, hoặc dự án mở mã số kêu gọi nhưng học sinh không ăn bán trú tại trường.

Sau khi không thể liên hệ với bà Đỗ Thị Nga để đối chất, các nhà tài trợ đã phản ánh vụ việc đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, và vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự xác minh.