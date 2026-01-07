Đường bay Hà Nội - TPHCM trong nhóm những tuyến bay bận rộn nhất thế giới

Mới đây, theo báo cáo thường niên Busiest Routes in the World 2025 (tạm dịch: Những đường bay bận rộn nhất thế giới năm 2025) do OAG, công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích hàng không công bố, chặng Hà Nội - TPHCM xếp thứ 4 trong Top 10.

Được biết, bảng xếp hạng của OAG dựa trên tổng số ghế mà các hãng hàng không đưa vào lịch khai thác trên các chuyến bay toàn cầu từ tháng 1/2025 đến tháng 12/2025.

Khác với các bảng xếp hạng dựa trên lượng hành khách thực tế, thì thống kê của OAG lại phản ánh quy mô năng lực vận chuyển mà thị trường hàng không cung ứng trong cả năm.

“Đường bay vàng” chặng Hà Nội – TPHCM xếp thứ 4 trong nhóm bận rộn nhất thế giới (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Kết quả cho thấy, khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục dẫn đầu quá trình phục hồi và nhu cầu hàng không toàn cầu, khi chiếm tới 9/10 đường bay bận rộn nhất thế giới tính theo số ghế cung ứng trong năm 2025.

Đáng chú ý, trong danh sách Top 10, tuyến bay nội địa giữa Hà Nội và TPHCM xếp thứ 4 thế giới với 11 triệu ghế được lên lịch và có 6 hãng bay cùng khai thác trên hành lang cạnh tranh dài hơn 1.000km trong năm qua. Tần suất bay diễn ra liên tục trong ngày.

Con số này tăng 4% so với năm 2024 và hơn khoảng 8% so với năm 2019 là mốc trước khi xảy ra đại dịch Covid-19. Theo đánh giá từ các chuyên gia của OAG, đây là một trong số ít đường bay nội địa trên thế giới phục hồi hoàn toàn, vượt quy mô trước dịch.

Điều này cũng phản ánh nhu cầu đi lại bền vững giữa 2 thành phố lớn là đầu tàu kinh tế của Việt Nam.

Được biết, từ năm 2017 tới nay, Việt Nam liên tục có mặt trong nhóm 10 thị trường có đường bay nội địa bận rộn nhất thế giới với chặng Hà Nội - TPHCM. Thực tế, đây cũng được coi là "đường bay vàng" của ngành hàng không nước ta.

Trước đó theo thống kê từ Cục Hàng không Việt Nam, vào năm 2023, đường bay này vận chuyển hơn 9 triệu hành khách, chiếm 22% lượng khách nội địa. Theo cơ quan quản lý, trung bình cứ 5 khách bay nội địa lại có một khách bay trên "đường bay vàng" này.

Bên cạnh đó, tuyến bay bận rộn nhất thế giới trong năm qua là chặng Jeju - Seoul Gimpo (Hàn Quốc), với khoảng 14,3 triệu ghế được lên lịch. Đây là tuyến bay nối đảo Jeju với thủ đô Seoul. Tuyến này thường duy trì vị trí số 1 nhờ tần suất khai thác dày đặc và nhu cầu đi lại lớn của du khách cũng như người dân.

Sân bay Tokyo Haneda của Nhật Bản cũng là một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới (Ảnh: Skytrax).

Hai vị trí tiếp theo thuộc về Nhật Bản. Đường bay Sapporo New Chitose - Tokyo Haneda có 12,1 triệu ghế, còn Fukuoka - Tokyo Haneda đạt 11,5 triệu ghế trong năm 2025.

Đây đều là những tuyến bay quan trọng trong mạng lưới hàng không nội địa của Nhật Bản, kết nối các trung tâm kinh tế du lịch lớn với Tokyo.

Đại diện ngoài khu vực châu Á - Thái Bình Dương góp mặt trong nhóm đầu là tuyến Jeddah - Riyadh tại Saudi Arabia. Tuyến bay ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất trong top 10 so với năm 2019. Điều này cũng phản ánh nhu cầu đi lại nội địa tăng nhanh tại Trung Đông.