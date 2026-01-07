Tuyết phủ Fansipan, Sa Pa trở thành điểm tăng trưởng nhanh nhất châu Á

Sa Pa - điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á

Sa Pa đang cho thấy sức hút ngày càng lớn trên bản đồ du lịch quốc tế khi liên tiếp được gọi tên trong các bảng xếp hạng và dự báo xu hướng du lịch khu vực.

Từ dữ liệu đặt phòng của các nền tảng du lịch trực tuyến đến đánh giá của truyền thông quốc tế, “phố núi trong sương” được nhìn nhận như điểm đến mang bản sắc riêng, phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm và tái tạo năng lượng.

Khách tới trải nghiệm mùa lúa ở Sa Pa (Ảnh: Toàn Vũ).

Theo dữ liệu công bố đầu tháng 1 của nền tảng du lịch trực tuyến Agoda, Sa Pa là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm 2025 khi xét mức độ quan tâm của du khách quốc tế.

So với cùng kỳ năm 2024, điểm đến này đã tăng 15 bậc trong bảng xếp hạng 100 điểm đến hàng đầu châu Á, vượt qua nhiều địa danh quen thuộc trong khu vực.

Trong bảng xếp hạng này, đứng sau Sa Pa là Okayama (Nhật Bản), Bandung (Indonesia), Matsuyama và Takamatsu (Nhật Bản) - những điểm đến cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể về lượng tìm kiếm và đặt phòng từ du khách quốc tế.

Một trong những yếu tố giúp Sa Pa ghi điểm với du khách là cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng khí hậu vùng cao mát mẻ quanh năm. Giai đoạn đầu năm, tiết trời se lạnh dễ chịu kết hợp với mùa hoa xuân nở rộ khiến Sa Pa trở thành điểm đến lý tưởng cho những chuyến du xuân, nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Không chỉ có cảnh sắc, Sa Pa còn mang đến nhiều trải nghiệm đặc trưng như khám phá bản Tả Van yên bình trong làn sương mỏng, hòa mình vào không khí giao thương nhộn nhịp tại chợ Bắc Hà hay chiêm ngưỡng toàn cảnh thung lũng Mường Hoa trên tuyến tàu tham quan dài khoảng 2km băng qua núi rừng Tây Bắc.

Theo đánh giá của nền tảng du lịch này, giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 5 tiếp tục là mùa đẹp để ghé thăm Sa Pa.

Sa Pa mờ ảo trong sương giá (Ảnh: Sun Group).

Ông Vũ Ngọc Lâm - Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam - nhận định, Sa Pa sở hữu lợi thế lớn về cảnh quan, khí hậu và trải nghiệm ngoài trời, phù hợp với nhóm du khách quốc tế đang tìm kiếm những hành trình thư giãn, gần gũi với thiên nhiên.

Ông cho rằng, việc Sa Pa dẫn đầu trong bảng xếp hạng tăng trưởng là tín hiệu đáng mừng cho du lịch Lào Cai nói riêng và ngành du lịch của Việt Nam nói chung.

Sức hút của thiên nhiên và trải nghiệm bản địa

Không chỉ xuất hiện trong các bảng xếp hạng tăng trưởng, Sa Pa còn được Travel + Leisure - tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ - gợi ý là điểm đến phù hợp trong dự báo xu hướng du lịch châu Á năm 2026.

Theo tạp chí này, Sa Pa được xem là lựa chọn lý tưởng cho những người tìm kiếm nhịp sống chậm, cần không gian thanh bình để tái tạo năng lượng sau một năm làm việc bền bỉ.

Những thửa ruộng bậc thang, không gian yên tĩnh và vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng được mô tả như “liều thuốc” giúp du khách cân bằng lại nhịp sống.

Tạp chí này cũng đánh giá Sa Pa mang tinh thần du lịch “hygge” - nơi du khách có thể chậm lại, hít thở sâu và tận hưởng sự kết nối giữa con người với thiên nhiên.

Sa Pa hội tụ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc (Ảnh: Đơn vị cung cấp).

Trong hành trình khám phá Sa Pa, chinh phục đỉnh Fansipan - “nóc nhà Đông Dương” - là trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn. Việc di chuyển bằng hệ thống cáp treo giúp du khách dễ dàng chiêm ngưỡng toàn cảnh dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ cùng thung lũng Mường Hoa từ trên cao trước khi đặt chân tới độ cao 3.143m.

Trên đỉnh núi, quần thể tâm linh với các công trình biểu tượng giữa mây trời mang đến không gian tĩnh tại, giúp du khách tìm lại sự an yên. Bên cạnh đó, hành trình khám phá các bản làng dưới chân Fansipan cũng góp phần tạo nên chiều sâu cho chuyến đi.

Nổi bật trong số này là Bản Mây - không gian tái hiện đời sống của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc. Tại đây, du khách có thể tìm hiểu các nghề thủ công truyền thống như dệt thổ cẩm, mây tre đan, đồng thời cảm nhận nhịp sống mộc mạc, chân thành của người dân bản địa.

Vài năm trở lại đây, mỗi khi không khí lạnh tăng, khu vực đỉnh Fansipan thường xuất hiện băng giá, thậm chí có tuyết rơi, tạo nên sản phẩm du lịch khác biệt hiếm có ở Việt Nam.

Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, du lịch băng tuyết được xác định là một trong những sản phẩm đặc thù, nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của địa phương.

Du khách trải nghiệm băng giá ở Fansipan vào rạng sáng 7/1 (Ảnh: H.H.).

Theo những con số được ghi nhận gần nhất, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch vừa qua (từ 1/1 đến 4/1), hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai diễn ra sôi động, riêng Sa Pa đón khoảng 148.198 lượt khách.

Công suất buồng phòng tại nhiều cơ sở lưu trú trong các ngày cao điểm đạt từ 95% đến 100%, cho thấy sức hút mạnh mẽ của điểm đến này trong mùa lễ hội.

Với tốc độ tăng trưởng ấn tượng cùng sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và trải nghiệm nghỉ dưỡng, Sa Pa không chỉ là điểm đến mùa đông hay mùa lễ hội.

Nơi đây đang dần khẳng định vị thế là lựa chọn quanh năm của du khách quốc tế, đặc biệt với những ai tìm kiếm hành trình chậm lại, giàu chiều sâu và cân bằng giữa khám phá và nghỉ ngơi.