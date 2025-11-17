Ngắm bản làng Pù Luông trong làn sương mù mờ ảo

Pù Luông là khu du lịch sinh thái nổi tiếng của tỉnh Thanh Hóa, nằm cách Hà Nội khoảng 170km.

Khu du lịch sinh thái này tập trung chủ yếu ở 2 xã Cổ Lũng và Pù Luông, nơi được biết đến với vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng, ruộng bậc thang và những bản làng người Thái, Mường.

Những ngày giữa tháng 11, Pù Luông xuất hiện sương mù dày đặc, mờ ảo. Nhiều người ví khung cảnh ở đây đẹp không khác gì SaPa.

Theo người dân địa phương, năm nay sương mù xuất hiện ở Pù Luông sớm hơn mọi năm.

Nhìn từ trên cao, Pù Luông thời điểm có sương mù dày đặc như được khoác lên mình vẻ đẹp huyền ảo. Bên cạnh những thửa ruộng bậc thang là khung cảnh bản làng chìm trong màn sương trắng.

Những thửa ruộng bậc thang mờ ảo trong làn sương sớm.

Nhiều Homestay ở Pù Luông nép mình bên thửa ruộng bậc thang trong làn sương mù tạo nên khung cảnh đẹp, bình yên.

Đến Pù Luông vào mùa này, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mờ ảo của núi rừng, mà còn cảm nhận trọn vẹn sự tĩnh lặng.

Với vẻ đẹp bình yên, Pù Luông được nhiều du khách nước ngoài tìm đến nghỉ dưỡng, tham quan. Trong ảnh là 2 du khách nước ngoài đi bộ dọc khu du lịch Pù Luông để trải nghiệm, tận hưởng bầu không khí trong lành của núi rừng.

Đỉnh Lù Luông có độ cao 1.700m so với mực nước biển. Ở độ cao này, du khách còn có thể chiêm ngưỡng hình ảnh mây bay bồng bềnh trên những sườn núi.

Do lượng sương mù dày đặc, khoảng 17h, đường lên Pù Luông bị hạn chế tầm nhìn. Các phương tiện phải giảm tốc độ, bật đèn pha khi di chuyển qua đây.

Vị trí trung tâm khu du lịch sinh thái Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Google Maps).