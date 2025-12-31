Hà Nội: Xem pháo hoa ở nhà hàng giá 3,5 triệu đồng/người, nhiều nơi hết chỗ

Sáng 31/12, số điện thoại đường dây nóng của một quán cà phê nằm trên phố Lê Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) liên tục reo lên.

Đây vốn là một trong những quán sở hữu vị trí đắc địa nhất khu vực hồ Hoàn Kiếm với tầm nhìn trọn vẹn về phía hồ Gươm và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Chị T., quản lý của quán cho biết, khoảng nửa tháng nay, khách liên tục gọi đặt bàn để lấy vị trí đẹp vừa tranh thủ ăn uống nhẹ và kịp xem màn bắn pháo hoa để đón năm mới 2026.

Khách sẵn lòng chi khoản tiền lớn để có vị trí đẹp xem bắn pháo hoa vào thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới (Ảnh: SOL Sky Bar).

Được biết, những vị trí đẹp nhất của quán đều được khách sớm chốt sổ từ nửa tháng trước. Quán không nhận chuyển khoản, yêu cầu khách phải qua mua vé trực tiếp với giá 1 triệu đồng/người.

Mức giá đã bao gồm thuế phí. Khách được phục vụ đồ ăn nhẹ, nước uống, trái cây. Trẻ nhỏ cũng cần mua vé với mức giá tương đương với người lớn.

"Hiện quán chỉ còn vài ghế là những bàn ngồi trong nhà với giá 698.000 đồng/người. Tuy nhiên số lượng còn rất ít. Đây là vị trí ngồi ở tầng 4, vẫn có thể quan sát thấy màn bắn pháo hoa ở tầm cao", chị T. nói.

Cũng theo vị quản lý này, thời điểm hiện tại nếu khách gọi đặt chỗ được xem là khá muộn, không còn vị trí đẹp. Trước đó, nhiều khách liên hệ và cho biết chấp nhận trả thêm tiền để có tầm nhìn tốt hơn, nhưng quán vẫn phải từ chối.

Tương tự, một nhà hàng nằm trên phố Đinh Tiên Hoàng thông báo, hiện cơ sở kinh doanh ăn uống này đã kín chỗ, không nhận khách đặt bàn ăn tất niên và suất ngồi xem bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Nhân viên của nhà hàng tiết lộ, các bàn kê sát cạnh cửa kính đều được khách chốt sớm từ nửa tháng trước và đặt cọc 100%. Giá combo ăn tối và xem bắn pháo hoa từ 1,8 triệu đồng/khách.

Hiện nhiều quán cà phê, nhà hàng không nhận khách đặt chỗ xem bắn pháo hoa (Ảnh: Terraço).

Một số địa điểm khác là cơ sở kinh doanh ăn uống kết hợp giữa quán cà phê với nhà hàng trên cao, tầm nhìn thẳng ra hồ Gươm từ phía xa, tọa lạc tại phố Gia Ngư (phường Hoàn Kiếm) cũng kín bàn khách đặt.

Chị T.L., đại diện quán cà phê chia sẻ, cơ sở để đồng giá vé với khách tới trải nghiệm đêm giao thừa và xem bắn pháo hoa là 3,5 triệu đồng/người (đã bao gồm thuế, phí).

Với mức giá này, khách được ăn buffet gồm các món cơ bản như salad, súp, đồ ăn nhẹ, vài loại đồ uống và trái cây. Quán bắt đầu đón khách từ 22h tới 0h30 ngày 1/1/2026.

Khách đi kèm trẻ nhỏ có chiều cao dưới 90cm sẽ được miễn phí vé của trẻ. Hiện cơ sở đã hết các bàn ở khu vực ngồi sát kính nằm trên tầng 14 và chỉ còn ít chỗ ngồi bên trong nhưng vẫn có thể quan sát tốt các màn bắn pháo hoa.

"Chúng tôi chỉ giữ chỗ khi khách chuyển khoản đủ 100%. Các bàn có tầm nhìn đẹp nằm ở khu vực sát kinh đã sớm có khách chốt từ một tháng trước", chị T.L. cho biết.

Theo khảo sát nhanh của phóng viên Dân trí, ngoài khu vực hồ Gươm, một số cơ sở dịch vụ khác xung quanh vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông) cũng ghi nhận lượng khách đặt bàn tăng vọt, chấp nhận mức giá cao hơn ngày thường.

Nhiều khách lựa chọn The Summit Bar nằm trên tầng 20 khách sạn Pan Pacific Hanoi nằm trên đường Thanh Niên. Tại đây, khách được xem bắn pháo hoa ở khu vực hồ Tây và một phần hồ Hoàn Kiếm.

Chi phí giá vé tại khu vực này giữ ổn định, ở mức từ 1,5 triệu đồng/người (không thu thêm phụ phí) và cao hơn ngày thường khoảng 10%.

Nhà hàng kiêm quán bar Terraço ở Hàng Dầu nằm trên tầng thượng thuộc trung tâm phố cổ đưa ra mức vé từ 1,2 triệu đồng/khách kèm theo đồ uống nhẹ. Theo dự đoán, toàn bộ các vị trí ngắm pháo hoa còn lại sớm được lấp đầy trước tối nay 31/12.

Trong dịp Tết Dương lịch, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12 đến 0h ngày 1/1/2026, tại 5 điểm với 6 trận địa.

Cụ thể các điểm bắn pháo hoa gồm: trụ sở báo Hà Nội mới, phường Hoàn Kiếm; trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm; đảo Dừa, công viên Thống nhất, phường Hai Bà Trưng; khuôn viên đường đua F1, phường Từ Liêm; vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ; hồ Văn Quán, phường Hà Đông.

Về số lượng pháo hoa ở cả 6 trận địa, pháo tầm cao 4.000 quả, pháo hoa tầm thấp tổng số 360 giàn.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ tổ chức chương trình chào năm mới 2026 (Countdown 2026) diễn ra 19-24h ngày 31/12 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.