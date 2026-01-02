Những chuyến bay "xuyên không": Cất cánh năm 2026, lại hạ cánh vào năm 2025

Nếu du khách đón giao thừa với tấm thẻ lên máy bay ở chuyến đi có đường bay dài xuyên qua các múi giờ và đường đổi ngày quốc tế, đây có thể là một “kỳ tích du lịch” hiếm hoi mà không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm.

Đó là rời đi trong năm mới nhưng lại hạ cánh ở năm cũ.

Chuyến bay qua đường đổi ngày quốc tế sẽ khiến du khách có trải nghiệm đặc biệt (Ảnh minh họa: Fly).

Mới đây, chuyên trang AeroRoutes xác định có 14 chuyến bay chở khách được xếp vào nhóm “du hành thời gian”. Tức là máy bay khởi hành vào ngày 1/1/2026 nhưng hạ cánh ngày 31/12/2025.

Vì sao máy bay có thể “hạ cánh trước khi cất cánh”?

Hàng không hoạt động dựa trên giờ địa phương, không phải giờ tuyệt đối. Với các chuyến bay băng qua Thái Bình Dương và đặc biệt theo hướng từ tây sang đông hoặc gần đường đổi ngày quốc tế, hành khách có thể rời đi sau nửa đêm ngày 1/1 của năm mới, nhưng lại hạ cánh xuống địa điểm nơi thời gian vẫn là tối 31/12 của năm cũ.

Đường đổi ngày quốc tế là một ranh giới vô hình chạy gần kinh tuyến 180 độ trên Thái Bình Dương. Khi bay qua ranh giới này theo hướng đông, lịch sẽ lùi lại một ngày, dù thời gian bay hoàn toàn bình thường.

Điều đó có nghĩa là, hành khách hoàn toàn có thể “quay ngược thời gian”. Và chỉ riêng đêm giao thừa, hiện tượng này mới biến thành việc rời đi năm mới nhưng đến nơi vẫn ở năm cũ.

Với hành khách, việc băng qua đường đổi ngày có cảm giác như họ “được tặng thêm một ngày”. Còn với các hãng bay, đây là hoạt động khai thác bình thường, nhưng vẫn trở thành trường hợp đặc biệt của câu chuyện thú vị mỗi dịp năm mới.

Các chuyến bay “xuyên năm” chủ yếu nằm trên trục Thái Bình Dương

Danh sách năm nay, những chuyến bay "xuyên không" chủ yếu là những chuyến bay xuyên Thái Bình Dương. Đặc biệt là các chuyến rời châu Á ngay sau nửa đêm ngày 1/1 và hạ cánh tại khu vực Bắc Mỹ khi vẫn còn là ngày 31/12 của năm cũ.

Những chuyến bay “xuyên năm” chủ yếu nằm trên trục Thái Bình Dương (Ảnh: News).

Một trong những trường hợp thú vị nhất là tuyến bay giữa Samoa và Samoa (thuộc Mỹ). Đây vốn là 2 vùng lãnh thổ nằm ở 2 bên đường đổi ngày quốc tế.

Theo AeroRoutes, nhiều chuyến bay của Samoa Airways từ Apia (FGI) đến sân bay quốc tế Pago Pago (PPG) của Samoa (thuộc Mỹ) khởi hành ngày 1/1 nhưng hạ cánh ngày 31/12.

Ngược lại, cũng có các chuyến bay rời sân bay quốc tế Pago Pago ngày 31/12 và đến Apia ngày 1/1.

Dù quãng đường chỉ khoảng 120km với thời gian bay trong vòng 30 phút bằng máy bay DHC-6 Twin Otter, nhưng lại cho phép hành khách đón giao thừa hai lần.

Thậm chí, về lý thuyết, du khách có thể “du hành thời gian” qua lại nhiều lần nếu muốn.

AeroRoutes còn liệt kê một nhóm khác gồm các chuyến bay khởi hành rất muộn trong ngày 31/12. Nếu bị chậm giờ, các chuyến này có thể cất cánh sau nửa đêm nhưng vẫn hạ cánh khi đồng hồ địa phương chưa sang ngày mới.

Nhóm này gồm cả các chuyến bay ngắn lẫn những đường bay xuyên Thái Bình Dương. Dù không chắc chắn du hành thời gian, hành khách vẫn có thể đón giao thừa trên máy bay rồi tiếp tục ăn mừng khi hạ cánh.

Ở chiều ngược lại, một số chuyến bay đường dài khởi hành ngày 31/12 của năm cũ nhưng hạ cánh ngày 2/1 vào năm mới. Với các đường bay cực dài, hành khách có thể đón năm mới khi vẫn đang bay trên đại dương.

Với hành khách, được bay trên các chuyến xuyên thời gian có thể là câu chuyện thú vị để kể với bạn bè. Nhưng với các hãng bay, đây lại là bài toán vận hành cực kỳ phức tạp.

Bởi những chuyến bay cắt qua ranh giới ngày, thường phải tính toán kỹ về thời gian làm việc của phi hành đoàn, lịch xoay vòng máy bay, bảo dưỡng kỹ thuật, nối chuyến của khách, nhân sự tại sân bay...

Chỉ một chậm trễ nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ lịch bay ngày hôm sau, đặc biệt với các chuyến cất cánh sát nửa đêm.

Vì vậy, dù nghe có vẻ “du hành thời gian”, đây thực chất là minh chứng cho việc ngành hàng không phải vận hành cực kỳ chính xác để đồng bộ các múi giờ trên toàn cầu.