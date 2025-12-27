Máy bay hạ cánh, tiếp viên bị bắt khẩn cấp vì khỏa thân và dùng chất cấm

Nam tiếp viên khỏa thân trong nhà vệ sinh trên máy bay

Một sự cố nghiêm trọng xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không British Airways khai thác đường bay từ Mỹ sang Anh, hiện gây xôn xao dư luận ngành hàng không và du lịch quốc tế.

Vụ việc diễn ra trên chiếc Airbus A380 bay từ San Francisco đến sân bay London Heathrow. Đây vốn là một trong những tuyến bay xuyên Đại Tây Dương quan trọng bậc nhất thế giới.

Vụ việc xảy ra trên một chuyến bay của hãng British Airways (Ảnh: Clément Alloing).

Trong hành trình kéo dài hơn 10 tiếng, một nam tiếp viên hàng không đã có hành vi bất thường, làm gián đoạn hoạt động trên khoang và dấy lên lo ngại nghiêm trọng về an toàn bay. Sự việc sau đó được chuyển giao cho nhà chức trách Anh xử lý ngay khi máy bay hạ cánh.

Cụ thể, trên chuyến bay vào ngày 21/12 của hãng British Airways chở 470 hành khách cùng đội ngũ phi hành đoàn, trong lúc phục vụ bữa ăn, các tiếp viên phát hiện một đồng nghiệp không có mặt theo lịch phân công.

Thời điểm này, máy bay đang ở độ cao khoảng 11.000m trên Đại Tây Dương. Tổ bay tiến hành tìm kiếm khắp khoang hai tầng của Airbus A380. Tiếp viên trưởng sau đó phát hiện người này đang ở trong nhà vệ sinh của hạng thương gia ở tình trạng khỏa thân hoàn toàn và có biểu hiện bất thường.

Sự việc ngay lập tức được xác định là tình huống nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và trật tự trên chuyến bay.

Để đảm bảo an toàn cho hành khách, các tiếp viên đã nhanh chóng hỗ trợ mặc quần áo cho đồng nghiệp bằng bộ đồ ngủ của khoang hạng nhất có sẵn trên máy bay.

Nam tiếp viên sau đó được đưa về một ghế ngồi riêng ở khoang cao cấp và bị hạn chế di chuyển cho đến khi hạ cánh. Toàn bộ quá trình được xử lý kín đáo nhằm tránh gây hoang mang cho hành khách trên chuyến bay từ Mỹ sang Anh.

Do thiếu một thành viên, các tiếp viên còn lại buộc phải chia nhau đảm nhiệm khối lượng công việc lớn hơn. Nhiều người không được nghỉ ngơi theo lịch. Dù vậy, dịch vụ trên chuyến bay vẫn được duy trì ở mức tối đa, thể hiện tính chuyên nghiệp trên tuyến bay quốc tế trọng điểm nối hai trung tâm du lịch lớn của thế giới.

Ngay khi sự việc xảy ra, ban lãnh đạo British Airways đã nhận được thông tin. Lực lượng chức năng cũng được liên hệ trước khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Heathrow, sẵn sàng xử lý theo quy trình an ninh hàng không.

Đây vốn là đường bay chuyên phục vụ lượng lớn khách du lịch, doanh nhân và hành khách hạng sang (Ảnh: Aviationa2z).

Khoảng 11h ngày 21/12, máy bay hạ cánh. Cảnh sát lập tức lên máy bay, khống chế và bắt giữ nam tiếp viên nói trên. Nhân viên y tế cũng có mặt, hỗ trợ đưa người này rời máy bay bằng xe lăn để kiểm tra sức khỏe.

Nghi vấn sử dụng chất kích thích

Theo nguồn tin từ tổ bay, nam tiếp viên có dấu hiệu sử dụng chất kích thích. Tuy nhiên, cảnh sát chưa công bố kết luận chính thức và đang tiến hành điều tra theo quy trình.

Trong khi đó, hãng British Airways lên tiếng xác nhận đã đình chỉ công tác đối với người liên quan, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng.

Hãng hàng không nhấn mạnh, đây là vụ việc nghiêm trọng và sẽ được xử lý theo quy định pháp luật, không phải vấn đề nội bộ.

Được biết, tuyến bay giữa thành phố San Francisco (Mỹ) và London (Anh) là một trong những đường bay nhộn nhịp nhất thế giới, chuyên phục vụ lượng lớn khách du lịch, doanh nhân và hành khách hạng sang.

Sự cố lần này làm dấy lên lo ngại về công tác giám sát sức khỏe, tâm lý và việc phòng ngừa lạm dụng chất kích thích trong ngành hàng không.

Giới chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh các chuyến bay đường dài ngày càng phổ biến, việc tăng cường kiểm soát sức khỏe phi hành đoàn là yếu tố then chốt để duy trì niềm tin của hành khách.

Khi cuộc điều tra vẫn tiếp tục được tiến hành, sự việc được kỳ vọng sẽ trở thành cơ sở để các hãng bay và cơ quan quản lý siết chặt hơn nữa những quy định an toàn, đặc biệt trên các đường bay xuyên lục địa có mật độ hành khách cao.