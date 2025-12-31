Phòng 220 triệu đồng ở tòa nhà cao nhất Việt Nam kín chỗ Tết Dương lịch

Phòng tổng thống được đặt kín từ sớm

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các địa điểm ẩm thực nằm trên cao tại tòa nhà Landmark 81 (TPHCM) đã sớm rơi vào tình trạng kín chỗ trong dịp đón giao thừa.

Hai nhà hàng Oriental Pearl (tầng 66) và The Cloud Lounge (tầng 48) đều đã thông báo ngừng nhận đặt bàn cho đêm 31/12, với tình trạng “hết chỗ” được xác nhận từ khoảng nửa tháng trước.

Trao đổi với phóng viên, đại diện nhà hàng Oriental Pearl cho biết, đơn vị tổ chức tiệc tối tự chọn phục vụ khách từ 22h ngày 31/12 đến 0h30 ngày 1/1/2026. Thực đơn gồm nhiều món ăn đa dạng, với mức giá vé dao động từ 3,6 triệu đồng đến 4,6 triệu đồng mỗi khách.

The Cloud Lounge nằm ở tầng 48 của tòa nhà Landmark 81 (Ảnh: Nhà hàng cung cấp).

Trong khi đó, tại The Cloud Lounge (tầng 48), tiệc đếm ngược chào năm mới cũng diễn ra từ 22h ngày 31/12 đến 0h30 ngày 1/1/2026. Giá vé từ 1,6 triệu đồng đến 2,6 triệu đồng/khách.

Không gian tiệc mang phong cách sôi động, có DJ biểu diễn trực tiếp, chương trình nghệ thuật lấy cảm hứng từ phong cách quý tộc, kèm theo thực đơn đồ uống và các món ăn nhẹ đã bao gồm trong gói dịch vụ.

So với năm ngoái, thời điểm các nhà hàng tại Landmark 81 thông báo “hết chỗ” năm nay đến sớm hơn. Mùa giao thừa năm trước, các đơn vị chỉ ngừng nhận đặt bàn từ khoảng ngày 29/12, thì năm nay tình trạng kín chỗ đã được ghi nhận sớm gần hai tuần trước thời điểm diễn ra.

Theo các đơn vị kinh doanh, lượng khách đặt chỗ sớm tăng rõ rệt, chủ yếu là các cặp đôi, nhóm bạn trẻ, gia đình có nhu cầu trải nghiệm không gian cao cấp, cùng một bộ phận khách quốc tế lưu trú tại TPHCM dịp cuối năm.

Ở mảng lưu trú, chị Minh Hà - đại diện Vinpearl Landmark 81 Autograph Collection - cho biết, khách sạn này cũng đạt công suất gần như tuyệt đối trong dịp giao thừa Tết Dương lịch.

“Khách năm nay có xu hướng tìm hiểu, đặt chỗ và chốt sớm cả dịch vụ ăn uống lẫn phòng nghỉ. Toàn bộ vị trí đều được yêu cầu thanh toán trước nhằm đảm bảo giữ chỗ”, chị Minh Hà thông tin.

Phòng tổng thống giá 220 triệu đồng ở tòa nhà Landmark 81 vào ngày 31/12 đã được đặt (Ảnh: Hải Long).

Đáng chú ý, ngay cả phòng tổng thống - hạng phòng cao cấp nhất với mức giá hơn 220 triệu đồng/đêm - cũng đã có khách chốt đặt cho đêm chuyển giao năm mới.

Theo khảo sát, mức giá các dịch vụ đón giao thừa tại Landmark 81 thuộc phân khúc cao cấp tại TPHCM, song vẫn được khách chấp nhận và đặt kín từ sớm.

Đại diện các đơn vị cho rằng, sức hút không chỉ đến từ trải nghiệm ngắm pháo hoa từ trên cao, mà còn phản ánh nhu cầu chi tiêu cho dịch vụ ẩm thực - lưu trú cao cấp đang phục hồi tích cực trong dịp lễ, dù mặt bằng giá ở mức cao so với mặt bằng chung.

Theo kế hoạch mới nhất của UBND TPHCM, thành phố sẽ tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa mừng Tết Dương lịch 2026, tăng 2 điểm so với kế hoạch trước đó. Thời gian bắn pháo hoa diễn ra từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026.

Trong đó, 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao được bố trí tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Bên cạnh đó, 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp được tổ chức tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), khu vực tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và khu biệt thự Kim Long, cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè).

Mức giá các dịch vụ đón giao thừa tại Landmark 81 thuộc nhóm cao trong phân khúc tại TPHCM (Ảnh: Đơn vị cung cấp).

Du thuyền ngắm pháo hoa cũng kín chỗ

Theo các đơn vị kinh doanh dịch vụ đón giao thừa, việc thành phố mở rộng số lượng điểm bắn pháo hoa cũng góp phần gia tăng sức hút cho các dịch vụ ngắm pháo hoa trên cao, đặc biệt là những vị trí có tầm nhìn trực diện về khu vực trung tâm.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, phân khúc dịch vụ đón giao thừa cao cấp chỉ phù hợp với một bộ phận khách có khả năng chi tiêu lớn. Bên cạnh đó, không ít người dân vẫn lựa chọn đón năm mới tại các sự kiện cộng đồng, không gian công cộng hoặc sum họp tại nhà nhằm tiết kiệm chi phí.

Thị trường dịch vụ dịp lễ vì vậy cho thấy sự phân hóa rõ rệt, khi phân khúc trải nghiệm cao cấp phục vụ nhóm khách riêng, trong khi số đông ưu tiên những lựa chọn tiết kiệm hơn.

Không chỉ các nhà hàng trên cao, một số dịch vụ đón giao thừa trên sông Sài Gòn cũng ghi nhận tình trạng kín chỗ từ rất sớm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện đơn vị vận hành du thuyền Saigon Princess cho biết, toàn bộ chỗ phục vụ đêm 31/12 trên các tàu đã được đặt kín từ đầu tháng 11, sớm hơn khoảng một tháng so với năm ngoái - thời điểm nhu cầu của khách thường bắt đầu tăng từ đầu tháng 12.

Theo đại diện đơn vị, giá vé đón giao thừa trên du thuyền dao động từ 1,6 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng/khách, tùy theo loại thực đơn.

Du thuyền trên sông Sài Gòn là địa điểm ăn tối và ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Với mức giá này, du khách được đón lên tàu từ buổi chiều, dùng bữa và thưởng ngoạn cảnh sông Sài Gòn về đêm. Đến khoảng 23h, du thuyền cập cảng để khách theo dõi màn bắn pháo hoa chào năm mới, trước khi kết thúc hành trình và trả khách vào khoảng 0h30 ngày 1/1/2026.

Về hoạt động giải trí, các du thuyền được xây dựng chương trình riêng theo chủ đề đón năm mới. Trong đó, tàu Saigon Princess tổ chức biểu diễn ban nhạc trực tiếp, chương trình đếm ngược, kết hợp các tiết mục mang yếu tố văn hóa Việt như múa lân, viết chữ thư pháp nhằm giới thiệu nét đẹp truyền thống tới du khách quốc tế - nhóm khách chiếm tỷ lệ lớn.

Riêng tàu Bến Thành (Princess) còn lồng ghép thêm hoạt động tặng tò he thủ công cho khách, bên cạnh các chương trình giải trí tương tự.