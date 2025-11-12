Săn mây trên “nóc nhà” Voi Mẹp cao hơn 1.700m so với mực nước biển

Pa Thiên và Voi Mẹp là hai ngọn núi gần nhau, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Khu vực Pa Thiên và Voi Mẹp sở hữu hệ sinh thái rừng nguyên sinh đa dạng, cảnh quan hùng vĩ, là điểm đến hấp dẫn cho những du khách yêu thích mạo hiểm và khám phá thiên nhiên.

Đỉnh Pa Thiên cao 1.625m so với mực nước biển, tên gọi này được hiểu là ngọn núi của trời, cao vời vợi, chạm tới mây xanh. Đỉnh Voi Mẹp (còn gọi là Tá Linh Sơn) được mệnh danh là “nóc nhà” của Quảng Trị với độ cao hơn 1.700m so với mực nước biển.

Đường lên đỉnh Voi Mẹp quanh co, dốc đứng và đầy thử thách. Người leo núi phải men theo những lối mòn nhỏ xuyên qua rừng rậm, vượt suối sâu, dốc đá và thảm thực vật rêu phong trơn trượt.

Theo người dân địa phương, tên Voi Mẹp bắt nguồn từ hình dáng dãy núi, nhìn từ xa như một chú voi khổng lồ nằm nghỉ.

Rừng nguyên sinh nơi sườn núi Pa Thiên và Voi Mẹp vẫn giữ được vẻ hoang sơ, những thân cây, tảng đá phủ đầy rêu xanh.

Giữa triền núi Pa Thiên và Voi Mẹp mịt mù sương, những khóm hoa rừng kiêu hãnh vươn mình khoe sắc rực rỡ. Dưới nắng sớm, từng cánh hoa như được phủ lớp sương mỏng óng ánh, điểm tô cho bức tranh thiên nhiên thêm phần thơ mộng.

Mới đây, một đơn vị khai thác du lịch phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ, khảo sát và xây dựng đề án khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch sinh thái trekking Pa Thiên - Voi Mẹp.

Theo đề án, sản phẩm du lịch này có 2 lộ trình tham quan gồm 2 ngày 1 đêm (dài 6,5km) và 3 ngày 2 đêm (8,8km).

Đặt chân lên đỉnh Voi Mẹp, du khách sẽ được ngắm biển mây cuồn cuộn như sóng, che lấp cả núi rừng phía dưới. Nơi đây suốt bốn mùa sương giăng, mây phủ, vì vậy, săn mây trên đỉnh Voi Mẹp hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm hết sức độc đáo, khó quên.

Hành trình chinh phục đỉnh Voi Mẹp, hòa mình vào thiên nhiên, du khách còn được chiêm ngưỡng những cánh đồng điện gió trải dài giữa thung lũng, tạo nên khung cảnh hùng vĩ mà nên thơ giữa đại ngàn Trường Sơn.

Hoa rừng khoe sắc, tiếng chim vọng lại khiến hành trình chinh phục Voi Mẹp không chỉ là cuộc leo núi, mà còn là chuyến khám phá thế giới hoang dã đầy mê hoặc đối với du khách.

Ông Trần Xuân Cương, đại diện đơn vị khai thác du lịch, cho biết bên cạnh việc tạo ra sản phẩm giúp du khách trải nghiệm và khám phá thiên nhiên, hoạt động này còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Trị, tạo sinh kế cho người dân địa phương.

Vị trí đỉnh Voi Mẹp (Ảnh: Google Maps).

Ảnh: Trần Cương