Đội xe ôm chở khách ở thung lũng và cách “trả ơn” thiên nhiên đặc biệt

Bản Kho Mường, xã Thành Sơn, huyện Bá Thước cũ (nay là xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa) nằm cách thành phố Hà Nội hơn 150km. Đây là bản làng có đông đồng bào Thái sinh sống, nằm sâu trong thung lũng thuộc vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

Nhiều năm qua, với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu mát mẻ và những nếp nhà sàn yên bình, Kho Mường đã trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là khách nước ngoài.

Một góc trung tâm thung lũng bản Kho Mường, xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Tuy nhiên, con đường dẫn vào bản Kho Mường vẫn còn nhiều khó khăn. Để xuống được bản, du khách phải vượt qua hơn 1km đèo dốc cao, hẹp và hiểm trở, nên nhiều người lựa chọn đi bộ.

Nhận thấy du khách đi bộ vất vả, người dân địa phương đã tận dụng cơ hội để hành nghề xe ôm, kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, thời gian đầu, hoạt động này còn xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự.

Công an xã Thành Sơn (cũ) đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo an ninh trật tự xã xây dựng và ra mắt mô hình “Xe ôm du lịch tự quản về an ninh trật tự”.

Kể từ khi mô hình đi vào hoạt động, đội ngũ xe ôm làm việc chuyên nghiệp hơn, thân thiện, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, giữ được nét đẹp truyền thống của người dân bản địa.

Du khách trải nghiệm dịch vụ xe ôm, tham quan Kho Mường (Ảnh: Thanh Tùng).

Mô hình được triển khai dưới sự quản lý của UBND xã và hướng dẫn nghiệp vụ trực tiếp từ công an xã, ban quản lý thôn.

Tháng 6/2022, mô hình chính thức ra mắt với 90 thành viên tự nguyện đăng ký tham gia.

Ông Ngân Văn Cường (64 tuổi, thành viên đội xe ôm) cho biết kể từ khi mô hình được triển khai, an ninh trật tự được đảm bảo, không còn tình trạng tranh giành khách như trước.

Theo ông Cường, mỗi lượt chở khách (cả chiều đi và về) được tính giá 100.000 đồng. Sau mỗi chuyến, tài xế tự nguyện nộp 10.000 đồng vào quỹ của thôn. Số tiền này được dùng để sửa chữa cơ sở hạ tầng tại bản như làm đường, sửa nhà văn hóa…

Ông Cường cho biết thêm nhiều năm qua, người dân Kho Mường luôn cảm thấy biết ơn thiên nhiên đã ban tặng cảnh quan tươi đẹp, giúp họ có thêm nguồn thu từ du lịch, cuộc sống bớt khó khăn.

Để xây dựng hình ảnh du lịch đẹp trong lòng du khách, mỗi thành viên trong đội xe ôm ngoài việc chở khách còn luôn giữ thái độ thân thiện, mến khách, đồng thời giới thiệu cho du khách về lịch sử và văn hóa truyền thống của bản.

Đặc biệt, ông cũng cho hay việc trích 10.000 đồng sau mỗi lượt chở khách được xem như một cách “trả ơn” thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho họ cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhiều du khách nước ngoài tham quan tại thung lũng Kho Mường (Ảnh: Thanh Tùng).

“Có ngày đi nhiều, mỗi người có thể chở được 3 lượt, kiếm khoảng 300.000 đồng. Vào các dịp lễ, lượng khách đông hơn nên thu nhập cũng tăng. Chúng tôi rất vui vì nhờ cảnh quan thiên nhiên mà nơi đây trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn.

Để du lịch phát triển hơn nữa, chúng tôi mong muốn con đường dẫn vào thung lũng được đầu tư, chỉnh trang tốt hơn, đón thêm nhiều du khách đến tham quan”, ông Cường nói.

Anh Phạm Văn Tuấn, du khách đến từ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết Kho Mường có cảnh quan rất đẹp, người dân thân thiện, đặc biệt là đội xe ôm hoạt động chuyên nghiệp, tạo cho anh cảm giác gần gũi mỗi khi đến đây tham quan.

Theo lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã Pù Luông, nhiều năm qua, hoạt động xe ôm tại Kho Mường được quản lý bởi lực lượng công an xã và ban quản lý thôn, nhờ đó mà công tác an ninh trật tự được đảm bảo.

Vị lãnh đạo cũng cho biết, hiện nay đường xuống Kho Mường còn nhiều khó khăn, nhiều lần địa phương đề xuất xây dựng tuyến đường xuống trung tâm bản, nhưng chưa được giải quyết vì vướng mắc thủ tục đất đai.

"Bản Kho Mường thuộc vùng lõi Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, việc xin thủ tục phải được Trung ương cho phép. Do đó, đến nay đường vào Kho Mường vẫn chưa được triển khai", vị lãnh đạo nói.