Bị lừa bởi quảng cáo giả, hàng nghìn người tụ tập chờ pháo hoa ở Anh

Theo truyền thông Anh, tối 31/12/2025, bất chấp thời tiết giá rét, đám đông đã đổ về quảng trường Centenary Square (Birmingham), mang theo điện thoại, máy quay để chờ đợi màn pháo hoa đón năm mới.

Thế nhưng, khi thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới cận kề, mọi người mới vỡ lẽ rằng các thông tin quảng bá về sự kiện đều là giả mạo.

Nhiều video được ghi lại, cho thấy dòng người chen kín các tuyến phố quanh quảng trường, đứng chờ hàng giờ trong vô vọng. Đây đã là năm thứ hai liên tiếp người dân bị “lừa” bởi các quảng cáo pháo hoa không có thật tại Birmingham.

Hàng nghìn người tụ tập xem pháo hoa (Ảnh: Daily Mail).

Trên thực tế, Birmingham không tổ chức bắn pháo hoa tại trung tâm thành phố từ năm 2017. Dù vậy, sự kiện này vẫn thường xuyên xuất hiện trong các bài tổng hợp “những màn pháo hoa năm mới lớn nhất nước Anh” lan truyền trên Internet, khiến nhiều người tin là thật.

Một quảng cáo giả còn ghi rõ thời gian tổ chức từ 20h ngày 31/12/2025 đến 0h30 rạng sáng 1/1, kèm lời mời gọi: “Nếu bạn đón giao thừa tại Birmingham, đừng bỏ lỡ bữa tiệc năm mới lớn nhất thành phố ở quảng trường Centenary. Tại đây có khu ẩm thực đường phố, sân trượt băng và các quầy bar phục vụ đêm giao thừa”.

Trước đó vài ngày, cảnh sát West Midlands đã phải lên tiếng bác bỏ tin đồn và cảnh báo người dân không nên tin vào các thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Phía cảnh sát cho biết: “Không có bất kỳ màn bắn pháo hoa chính thức hay sự kiện do thành phố tổ chức nào diễn ra tại trung tâm Birmingham trong đêm giao thừa. Mỗi năm, các tin đồn tương tự lại xuất hiện trên mạng và gây ra sự nhầm lẫn, thất vọng cho người dân”.

Cảnh sát cảnh báo việc lan truyền thông tin sai lệch còn tạo rủi ro về an toàn và gây áp lực lên giao thông (Ảnh: Daily Mail).

Theo cảnh sát, năm ngoái cũng từng có nhiều bài đăng khẳng định sẽ có màn pháo hoa hoành tráng tại quảng trường Centenary, khiến nhiều gia đình di chuyển vào trung tâm thành phố rồi ra về trong bức xúc khi phát hiện sự kiện không tồn tại.

“Việc lan truyền thông tin sai lệch không chỉ gây thất vọng mà còn tạo ra rủi ro về an toàn, gây áp lực lên giao thông công cộng, lực lượng cứu hộ và làm ùn tắc khu vực trung tâm”, đại diện cảnh sát nhấn mạnh.

Cảnh sát West Midlands kêu gọi người dân chỉ chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống, đồng thời khẳng định sẽ bố trí lực lượng tuần tra công khai trong suốt dịp Giáng sinh và năm mới để đảm bảo an ninh, an toàn cho thành phố.