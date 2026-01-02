Những điểm du lịch "lên rừng, xuống biển" gần TPHCM cho gia đình nghỉ lễ

Không cần đi xa hay tốn nhiều thời gian di chuyển, quanh TPHCM vẫn có nhiều điểm đến đủ khác biệt để du khách "đổi gió" trong một đến hai ngày.

Từ núi non, rừng nguyên sinh đến biển làng chài hay không gian sinh thái miền Tây, mỗi địa điểm mang một màu sắc riêng, phù hợp với nhiều nhóm du khách trong dịp Tết Dương lịch này.

Núi Bà Đen (Tây Ninh): Hành hương và khám phá "nóc nhà Nam Bộ"

Cách TPHCM khoảng 100km, Núi Bà Đen từ lâu đã là điểm đến quen thuộc của du khách phía Nam.

Không chỉ gắn với hoạt động tâm linh, nơi đây ngày càng thu hút người trẻ và các gia đình nhờ hệ thống cáp treo hiện đại, nhiều điểm check-in và cảnh quan thiên nhiên đặc trưng ở độ cao 986m, được xem là "nóc nhà Nam Bộ".

Núi Bà Đen tổ chức Lễ an vị Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni (Ảnh: Ban tổ chức).

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại Núi Bà Đen dịp đầu năm nay là Lễ an vị Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni.

Tôn tượng được an vị tại vị trí cao nhất trên đỉnh núi, chế tác bằng đồng đỏ, phủ nhũ vàng 24k, cao 7,2m, trong tư thế ngồi kiết già trên đài sen giữa hồ Ưu Đàm.

Đây là nơi hiếm hoi tại Việt Nam an vị kim thân Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni - vị Phật thứ 5 trong 7 vị Phật quá khứ.

Bên cạnh hành hương, du khách có thể lựa chọn lên núi bằng cáp treo hoặc trekking qua các cung đường quen thuộc như đường chùa, cột điện, ống nước, tận hưởng cảm giác "4 mùa trong ngày" đặc trưng của Núi Bà Đen.

Buổi lễ có sự tham dự của hơn 450 hòa thượng, tăng ni và Phật tử (Ảnh: Ban tổ chức).

Biển Phước Hải: Làng chài yên bình của thành phố

Không sôi động như trung tâm Vũng Tàu, biển Phước Hải (TPHCM) mang dáng dấp của một làng chài còn giữ được nhịp sống đời thường. Nơi đây phù hợp với gia đình hoặc du khách muốn tìm một không gian yên tĩnh trong chuyến đi ngắn ngày.

Khung cảnh mộc mạc tại Phước Hải (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Buổi sáng sớm, du khách có thể dạo chợ cá ven biển, xem cảnh tàu thuyền cập bến, mua hải sản tươi sống với giá phải chăng. Ban ngày là thời gian tắm biển, nghỉ ngơi tại các homestay, khu lưu trú sát biển. Chiều xuống, bãi biển trở nên vắng lặng, sóng nhẹ, ít dịch vụ náo nhiệt.

Phước Hải chinh phục du khách bằng sự mộc mạc và ẩm thực hải sản tươi, bình dân như hàu, ốc, cá bớp, cá đuối, cùng các món quen thuộc của vùng biển Nam Bộ như bánh căn, gỏi cá, lẩu cá...

Đảo Thạnh An: Biển vắng giữa lòng đô thị

Nằm cách trung tâm TPHCM khoảng 70km, đảo Thạnh An (Cần Giờ, TPHCM) là điểm đến phù hợp cho những ai muốn "trốn phố" mà không cần đi xa. Hòn đảo nhỏ nằm giữa hai con sông Thị Vải và Lòng Tàu, vẫn giữ được vẻ đẹp giản dị, bình yên.

Du lịch tại Thạnh An chưa phát triển mạnh, các nhà nghỉ còn đơn giản, ít tiện nghi, nhưng chính điều đó tạo nên sức hút riêng.

Hoàng hôn bình yên trên đảo Thạnh An (Ảnh: Hoàng Thoại).

Du khách đến đây chủ yếu để đi dạo ven biển, ngắm bình minh, hoàng hôn, cảm nhận nhịp sống chậm của một vùng biển vắng. Hải sản tại đảo được đánh giá tươi, ngon và giá hợp lý, phù hợp cho những bữa ăn giản dị bên biển.

Con đường dọc bờ biển ở đảo Thạnh An (Ảnh: Hoàng Thoại).

Vườn quốc gia Cát Tiên: Vào rừng "chữa lành" tinh thần

Cách TPHCM khoảng 3-4 giờ di chuyển, Vườn quốc gia Cát Tiên (hiện thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng) là một trong số ít điểm đến còn giữ được hệ sinh thái rừng nguyên sinh rộng lớn.

Không dành cho du khách thích tiện nghi hay giải trí ồn ào, Cát Tiên phù hợp với những chuyến đi chậm, ưu tiên trải nghiệm thiên nhiên.

Đến đây, du khách có thể đi bộ xuyên rừng, đạp xe giữa những hàng cây cổ thụ, ngắm chim muông hoặc tham gia tour xem thú đêm, hoạt động đặc trưng của các khu bảo tồn thiên nhiên.

Không khí trong lành tại Vườn quốc gia Cát Tiên (Ảnh: Hoàng Thoại).

Những điểm tham quan như cây tung cổ thụ, cây gõ bác Đồng Nai, Bàu Sấu (nơi sinh sống của cá sấu Xiêm) mang đến trải nghiệm khám phá sinh thái đúng nghĩa.

Không gian tách biệt với đô thị khiến Cát Tiên trở thành lựa chọn phù hợp cho nhóm bạn trẻ, gia đình có trẻ lớn hoặc những ai muốn “đổi không khí” cuối tuần.

Làng nổi Tân Lập: Du lịch sinh thái giữa rừng tràm

Cách TPHCM khoảng 100km, làng nổi Tân Lập (hiện thuộc Tây Ninh) là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn khi muốn tìm không gian xanh mà không mất nhiều thời gian di chuyển.

Chèo xuồng ở làng nổi Tân Lập (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Nằm giữa vùng Đồng Tháp Mười, khu du lịch có diện tích gần 135ha, nổi bật với những cánh rừng tràm bạt ngàn, không khí trong lành và yên tĩnh.

Đến đây, du khách có thể chèo xuồng ba lá xuyên qua các con kênh nhỏ, len lỏi giữa rừng tràm, hoặc đi bộ trên con đường dài khoảng 5km giữa thiên nhiên xanh mát.

Du khách hào hứng với dịch vụ chèo xuồng ở làng nổi (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bên cạnh trải nghiệm sinh thái, làng nổi Tân Lập còn mang đến cơ hội tìm hiểu đời sống người dân miền Tây và thưởng thức các món ăn đặc trưng như cá lóc nướng cuộn lá sen non, lẩu bông điên điển, lẩu mắm...