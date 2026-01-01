Đoàn khách Philippines “xông đất” phố cổ Hội An ngày đầu năm mới

Ngày 1/1, đoàn du khách đầu tiên đến từ Philippines đã nhận được sự chào đón nồng hậu từ lãnh đạo các sở, ngành thành phố Đà Nẵng và chính quyền địa phương khi đặt chân đến phố cổ Hội An trong ngày đầu năm mới.

Philippines được đánh giá là thị trường du lịch tiềm năng đối với Hội An, đặc biệt là phân khúc du khách quan tâm đến loại hình du lịch văn hóa - di sản. Du khách Philippines đặc biệt yêu thích những trải nghiệm gắn liền với nhịp sống phố cổ và văn hóa bản địa độc đáo.

Đoàn khách Philippines “xông đất” phố cổ Hội An (Ảnh: Ngô Linh).

Bà Sophia Garcia, một nữ du khách trong đoàn, bày tỏ sự ấn tượng và xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu của chính quyền và người dân địa phương trong dịp đầu năm mới 2026.

“Người dân Hội An rất thân thiện, nhiệt tình, đây sẽ là chuyến du lịch đáng nhớ của bà tại Việt Nam”, bà Garcia chia sẻ.

Việc chào đón đoàn khách đầu tiên tham quan đô thị cổ Hội An vào ngày đầu năm mới đã trở thành một hoạt động truyền thống mang ý nghĩa đặc biệt của địa phương.

Hoạt động này không chỉ thể hiện lòng hiếu khách mà còn khẳng định vị thế của Hội An là một điểm đến an toàn, thân thiện và đầy hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới.

Lãnh đạo địa phương tặng hoa chúc mừng đoàn khách (Ảnh: Ngô Linh).

Sau buổi lễ đón tiếp, đoàn khách Philippines sẽ có cơ hội tham quan khu phố cổ Hội An, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và chiêm ngưỡng các nghề thủ công truyền thống đặc trưng của địa phương.

Ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND phường Hội An, cho biết sau 6 tháng sáp nhập và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Hội An đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong 6 tháng cuối năm kể từ khi sáp nhập, phố cổ Hội An đã đón 1,6 triệu lượt khách mua vé tham quan. Không gian phố cổ vẫn được bảo vệ tốt, tạo sức hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước.

Đặc biệt, công tác bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan và không gian văn hóa - sinh thái luôn được ưu tiên hàng đầu.