Ô tô nhích từng tý vào Lô Lô Chải, khách hỏi khắp nơi đều "cháy phòng"

Sau quãng đường di chuyển khá vất vả và bị tắc ở đèo Thẩm Mã, ngày 1/1, chị Mai Thu cùng nhóm bạn có mặt tại thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) vào ngày 1/1.

Tuy nhiên, nhóm khách đến từ Hà Nội liên hệ tất cả các homestay, cơ sở lưu trú tại đây đều báo không còn phòng.

Ô tô nhích từng chút vào Lô Lô Chải, khách tìm đỏ mắt đều hết chỗ ở (Nguồn video: Ngọc Đô).

"Tôi hơi chủ quan và cứ nghĩ chỉ cần lên đây rồi tới một homestay bất kỳ sẽ có phòng. Nhưng không ngờ tất cả các nơi đều thông báo họ cạn chỗ ở do khách đặt từ cả tháng trước", chị Thu phân trần.

Sau đó, nhóm khách đã liên hệ nhờ hỗ trợ. Nhóm khách được giới thiệu tới ở ghép tại một số phòng cộng đồng. Tuy nhiên vì thấy hơi bất tiện nên nhóm khách Hà Nội chơi ở Lô Lô Chải trong ngày rồi tối di chuyển ra xã Lũng Cú tìm homestay khác.

Cũng như nhóm của chị Mai Thu, một nhóm khách khác đến từ Hải Phòng cũng vì chủ quan không đặt phòng trước nên khi tới Lô Lô Chải ngày này không còn nơi để ở. Họ chấp nhận ở tại các phòng cộng đồng do homestay giới thiệu với mức giá 120.000 đồng/người.

Đường vào thôn Lô Lô Chải vào sáng 2/1 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đây là loại phòng theo dạng một mặt sàn với chỗ chứa từ 8 đến 20 người. Chi phí ở hợp lý nhưng nhóm khách thừa nhận hơi bất tiện vì phải dùng chung khu vệ sinh, tắm rửa.

Kỳ nghỉ Tết Dương Lịch năm nay kéo dài 4 ngày từ 1/1 đến 4/1, khá trùng với thời điểm mùa lễ hội hoa mai anh đào ở xã Lũng Cú, nên dịp này lượng khách đổ dồn về thôn Lô Lô Chải tăng đột biến.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Sình Dỉ Gai, Phó bí thư chi bộ, Trưởng thôn Lô Lô Chải cho biết, những ngày qua, điểm đến này rơi vào tình trạng "cháy phòng".

Thời điểm này năm ngoái, mỗi ngày thôn đón khoảng 700 khách, thì năm nay lượng khách tăng lên từ 1.200 khách/ngày, dẫn tới tình trạng đông đúc.

"Khách không đặt trước phòng, lên Lô Lô Chải ngày này chắc chắn không còn chỗ ở. Ngày 1/1, tôi đã hỗ trợ sắp xếp cho một số khách không có chỗ ở vì chủ quan không đặt trước, tìm điểm lưu trú trên địa bàn xã Lũng Cú", ông Gai nói.

Theo thông tin từ vị trưởng thôn, hiện Lô Lô Chải có 62 hộ kinh doanh homestay, một số nhà hàng và 5 điểm bán đồ ăn vặt, đồ lưu niệm. Mức giá lưu trú dao động từ 600.000 đồng tới 3 triệu đồng/phòng.

Cơ sở lưu trú theo dạng nhà cộng đồng có giá từ 120.000 đồng đến 150.000 đồng/khách. Tất cả các cơ sở đảm bảo niêm yết bán đúng giá, không xảy ra tình trạng chặt chém khách.

Với loại phòng trên 1,2 triệu đồng sẽ là phòng khép kín đầy đủ tiện nghi, có điều hòa 2 chiều, ăn sáng theo từng mức phòng, nước uống bánh ngọt. Cơ sở lưu trú cao cấp hơn có thêm dịch vụ ngâm chân.

Với hộ kinh doanh ăn uống, thực phẩm, đều có giấy phép kinh doanh, cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm giữa hộ kinh doanh với chính quyền địa phương, công tác phòng cháy chữa cháy đảm bảo.

"Trong những ngày qua, cán bộ xã và thôn liên tục phối hợp nhau, đi kiểm tra các hộ kinh doanh nhằm đảm bảo bán đúng giá cho khách, đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh", ông Gai thông tin.

Bên cạnh vấn đề về lưu trú và ăn uống, anh Nguyễn Ngọc Đô, một nhiếp ảnh gia tại địa phương cho biết, nhu cầu thuê thợ chụp ảnh tại đây tăng rất cao. Ngày 1/1, anh phải từ chối hàng chục lượt khách nhắn tin gọi điện đặt lịch vì muốn đảm bảo chất lượng phục vụ những người đã chốt trước đó.

Theo anh Đô, khách có thể đặt lịch chụp ảnh cá nhân với giá từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng/gói (bao gồm cả trang điểm, chụp ảnh). Thời gian chụp kéo dài khoảng 2 tiếng. Khách đặt chụp theo gia đình sẽ có mức giá khác nhưng cũng không quá 2 triệu đồng/gói.

"Một ngày tôi chỉ chụp tối đa được 5-6 nhóm khách để đảm bảo chất lượng và trả ảnh đúng thời gian cho khách", anh Đô chia sẻ.

Cũng theo quan sát của vị nhiếp ảnh gia, hiện đường tới cao nguyên đá vẫn đảm bảo lưu thông, tuy nhiên ở các điểm dừng chân nổi tiếng như dốc Thẩm Mã vào ngày 1/1 xảy ra hiện tượng ùn tắc, dòng xe phải di chuyển từng chút. Trong đó, nhiều xe có biển số Hà Nội, Hải Phòng nối đuôi nhau lên đây.

Theo chính quyền xã Lũng Cú, thời điểm này một số điểm đến như thôn Lô Lô Chải tăng khách đột biến bởi năm nay cũng là dịp đầu tiên xã tổ chức lễ hội hoa mai anh đào từ ngày 2/1 đến 3/1.

Đây cũng là dịp để du khách đến với miền cực Bắc cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên và chiều sâu văn hóa bản địa, hòa mình trong không khí đón năm mới rất riêng của vùng cao nguyên đá Đồng Văn.