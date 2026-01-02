“Biển mây” của Việt Nam vào top 26 điểm đến toàn cầu 2026

“Biển mây” của Tây Bắc được truyền thông quốc tế chú ý

Trong danh sách “26 địa điểm nên ghé thăm vào năm 2026” do NDTV (New Delhi Television - kênh truyền thông của Ấn Độ) vừa công bố, Tà Xùa là cái tên duy nhất của Việt Nam góp mặt.

Đây là bảng xếp hạng tập trung vào những điểm đến còn “nằm ngoài bản đồ du lịch đại trà”, phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm, tìm kiếm sự khác biệt và giá trị nguyên bản trong năm tới.

Theo NDTV, các địa danh được lựa chọn đều chưa quá đông đúc, sở hữu cảnh quan đặc trưng hoặc mang lại cảm xúc đáng nhớ chỉ qua một lần trải nghiệm.

Giữa hàng loạt cái tên đến từ châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và châu Á, việc Tà Xùa của Việt Nam được nhắc đến cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của vùng núi cao Tây Bắc trên bản đồ du lịch quốc tế.

Địa hình Tà Xùa là những con dốc hẹp, quanh năm được bao bọc trong những dải mây mù trùng điệp (Ảnh: Hoàng Công).

NDTV mô tả Tà Xùa là điểm đến quen thuộc với giới trekking, nổi bật nhất là cung đường sống lưng khủng long - nơi những dải núi hẹp vươn mình giữa biển mây cuồn cuộn.

Đoạn đường mòn dài khoảng 1,5km này được xem là một trong những điểm săn mây ấn tượng nhất miền Bắc, nơi cảm giác chinh phục hòa quyện với vẻ đẹp tĩnh lặng của thiên nhiên.

Không gian còn hoang sơ, ít thương mại hóa cùng trải nghiệm “đi giữa mây trời” chính là lý do khiến Tà Xùa trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách gợi ý du lịch năm 2026 của NDTV.

Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính năm 2025, xã Tà Xùa mới được hình thành từ việc hợp nhất ba xã Tà Xùa, Làng Chếu và Háng Đồng cũ, với tổng diện tích khoảng hơn 230km².

Việc giữ nguyên tên gọi Tà Xùa đi kèm định hướng phát triển mạnh du lịch sinh thái, đặc biệt là du lịch “biển mây”, sống lưng khủng long và cây chè Shan tuyết cổ thụ.

Tà Xùa là nơi tập trung nhiều người dân tộc thiểu số (Ảnh: Maria Trần).

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, Tà Xùa dần chuyển mình khi người dân biết tận dụng khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan núi non hùng vĩ để phát triển dịch vụ du lịch, homestay, quán cà phê ngắm mây, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống.

Săn mây, săn ảnh và những điểm đến “đặc sản” của Tà Xùa

Du khách có thể lựa chọn nhiều phương tiện để đến Tà Xùa như xe máy, ô tô cá nhân hoặc xe khách. Từ Hà Nội, hành trình thường đi theo hướng quốc lộ 32 lên Sơn La, quãng đường khoảng 240-260km, thời gian di chuyển tùy phương tiện.

Từ trung tâm huyện Bắc Yên cũ, du khách đi thêm một đoạn đường đèo núi để lên xã Tà Xùa. Hiện tuyến đường chính lên trung tâm Tà Xùa đã được trải bê tông, việc đi lại thuận tiện hơn trước.

Ngoài ra, du khách có thể lựa chọn xe của các nhà xe với mức giá khoảng 700.000 đồng/người khứ hồi. Xe thường xuất phát từ Hà Nội lúc 22h, di chuyển trong khoảng 5 tiếng và có dừng nghỉ dọc đường.

Khi đến Tà Xùa, du khách có thể thuê xe máy để thuận tiện tham quan các điểm săn mây. Với người tự lái xe, cần có tay lái vững do nhiều đoạn dốc, cua gắt và sương mù dày vào sáng sớm.

Địa hình Tà Xùa là những con dốc hẹp, quanh năm được bao bọc bởi mây mù. Từ trên núi cao, du khách có thể chứng kiến những đợt mây trắng cuộn tràn vào thung lũng, tạo nên khung cảnh huyền ảo và sống động hiếm nơi nào có được.

Ngoài sống lưng khủng long, Tà Xùa còn sở hữu hàng loạt điểm check-in quen thuộc như mỏm đầu rùa, mỏm lạc đà, cây cô đơn, mỏm cá heo, thảo nguyên Tà Xùa, đồi chè cổ thụ.

Vào những ngày ít mây, từ các triền núi vẫn có thể phóng tầm mắt xuống rừng, ruộng bậc thang và những nếp nhà người Mông nép mình bên sườn dốc.

Ngày không có mây, Tà Xùa vẫn là nơi lý tưởng để khám phá (Ảnh: Thủy Tiên).

Thảo nguyên Tà Xùa, cách trung tâm xã khoảng 10km, là điểm đến phù hợp cho cắm trại, hoạt động ngoài trời và ngắm hoàng hôn, với cung đường tương đối dễ đi và ít quanh co.

Bạn Hoàng Huyền (29 tuổi, Hà Nội), lần đầu đến Tà Xùa, chia sẻ: “Tà Xùa không rộng nhưng gần như điểm nào cũng khiến tôi bất ngờ. Có lúc cảnh nhẹ nhàng như tiên cảnh, có lúc lại hùng vĩ với núi đồi trùng điệp. Dù đến để săn mây, chụp ảnh hay chỉ ngồi nhìn thời tiết chuyển mình, cảm giác đều đáng giá”.

Bên cạnh trekking và săn ảnh, du khách đến Tà Xùa còn tìm đến các quán cà phê ngắm mây như: Mị Ơi, Hiên Coffee, Thào Coffee, H’Mông Coffee, Bản Coffee...

Ngay cả những ngày không có mây, đây vẫn là nơi lý tưởng để nhâm nhi trà nóng, ngắm hoàng hôn và tận hưởng nhịp sống chậm giữa núi rừng. Giá đồ uống dao động 30.000-60.000 đồng.

"Biển mây" đẹp nên thơ ở Tà Xùa (Ảnh: A Lưu).

Theo kinh nghiệm của nhiều du khách, để săn được mây đẹp ở Tà Xùa cần theo dõi kỹ dự báo thời tiết, chọn ngày có nhiệt độ ban đêm thấp, ban ngày nắng, xác định hướng mặt trời mọc để có góc chụp lý tưởng.

Không nên di chuyển lên núi vào ban đêm, hạn chế đi đoàn quá đông và nên hỏi giá trước khi thuê xe ôm địa phương. Chi phí trung bình cho chuyến đi 2 ngày 1 đêm khoảng 1,5-2 triệu đồng/người.

Vào dịp lễ, Tết, du khách nên đặt phòng sớm bởi Tà Xùa chỉ có thể phục vụ số lượng du khách hạn chế, nhằm giữ gìn cảnh quan và hạn chế quá tải.