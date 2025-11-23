Cây hồng vô danh ở Hà Giang nổi như cồn, các nàng thơ đứng kín chờ chụp ảnh

Cây hồng trĩu quả bên bờ tường đá

Năm 2023, chị Linh từ Hà Nội lên làng Lô Lô Chải ở xã Lũng Cú, Hà Giang (cũ) nay thuộc tỉnh Tuyên Quang, để du lịch. Thời điểm chị Linh tới làng vào dịp Tết, mọi thứ còn rất nguyên sơ. Khi ấy, số lượng gia đình làm mô hình homestay để khách tới lưu trú không nhiều như hiện tại.

Cây hồng được chủ homestay trồng từ năm 2023, đến nay ra trái sai trĩu trịt (Ảnh: Hà Giang Tour).

Vì yêu thích không gian văn hóa và thiên nhiên bình yên của Lô Lô Chải, chị Linh quyết định tìm một căn nhà cũ trong làng với ý định cải tạo thành homestay, thêm nơi lưu trú cho khách tới trải nghiệm.

Căn homestay không có cảnh quan cầu kỳ như cột cờ hay tường rêu, nhưng bù lại, những khách yêu thích văn hóa bản địa lại muốn tìm tới kiểu nhà đất truyền thống này. Đó là nhà trình tường với bức tường rào bằng đá đặc trưng của người dân tộc.

Việc cải tạo căn nhà đất từng là nơi sinh sống của 2-3 thế hệ, nhưng vẫn lưu giữ nét kiến trúc cũ, gặp không ít khó khăn, tốn kém.

Thợ sửa từng góp ý cho chủ homestay dỡ bỏ tường rào bằng đá để du khách đi qua có thể nhìn vào bên trong dễ dàng, nhưng chị Linh không đồng ý. Bên cạnh tường rào, chị cho trồng nhiều loại cây của địa phương như đào, lê, mận, hồng...

Chụp ảnh bên cây hồng hiện trở thành trào lưu không thể thiếu của du khách đến với Lô Lô Chải dịp này (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Căn nhà mái ngói âm dương với hàng rào đá cổ tạo nên sự hài hòa tự nhiên. Tôi trồng thêm cây hồng ở đó vì hợp với cảnh quan, đồng thời cũng là cây đặc trưng ở vùng cao", chủ homestay chia sẻ.

Được trồng vào năm 2023 nhưng chỉ một năm sau, cây hồng đã ra trái. Có thời điểm, cây sai trĩu quả khiến khách du lịch đi ngang qua còn nói đùa không hiểu có phải gắn thêm quả giả lên cành hay không.

Các nàng thơ xếp hàng chờ chụp ảnh

Thời gian gần đây, hình ảnh cây hồng sai trĩu quả bên hàng rào đá bất ngờ nổi tiếng, thu hút lượng lớn du khách tới check-in.

Bản thân chị Linh cũng không ngờ, cây hồng do mình trồng lại tạo nên hiệu ứng mạnh như vậy. Đặc biệt vào dịp cuối tuần, lượng khách tăng đột biến khiến ngôi làng nhỏ đôi lúc rơi vào trạng thái quá tải.

Khách đứng chờ xếp hàng bên cây hồng và tường rào đá (Ảnh: Hiếu Rùa).

Ngày 22/11, lượng khách đổ về Lô Lô Chải ngày một đông. Kể từ sau khi nhận danh hiệu "Làng du lịch tốt nhất thế giới" hồi tháng 10, thêm yếu tố thời tiết thuận lợi cùng dịp cao điểm mùa lễ hội hoa tam giác mạch, nơi này thu hút đông đảo du khách trẻ.

Trong làng, những cây đào nở hoa sớm hay hàng rào đá nơi có cây hồng sai trĩu quả trở thành điểm check-in hấp dẫn của các nàng thơ. Có thời điểm, nhiều du khách phải đứng đợi khá lâu mới tới lượt chụp hình.

Ông Giàng Mí Mua, Phó chủ tịch UBND xã Lũng Cú, cho biết, lượng khách đến Lũng Cú tăng mạnh vào những ngày cuối tuần, với hơn 4.700 lượt mỗi ngày. Các cơ sở lưu trú, homestay ở Lô Lô Chải dịp này đều kín phòng.

"Lượng khách đông hơn so với tôi tưởng tượng. Cả nhóm phải chờ 15 phút mới tới lượt chụp ảnh cùng cây hồng, nhưng thành quả nhận được tôi thấy xứng đáng", Linh Chi (20 tuổi, đến từ Hà Nội) cho biết.

Còn với chị Linh, Lô Lô Chải trở nên nổi tiếng mang tới nguồn khách ổn định và sinh kế cho người địa phương, nhưng đi cùng với đó là không ít áp lực, thách thức. Bởi nếu chất lượng dịch vụ không đảm bảo ổn định, sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới hình ảnh mà chính quyền và bà con cùng nhau gây dựng từ bấy lâu.