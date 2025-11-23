Gấu tấn công ngay trong quán mì, đầu bếp chống trả rồi… làm tiếp

Theo Bộ Môi trường Nhật Bản, năm nay số vụ gấu tấn công tăng mạnh trên toàn quốc. Ít nhất 13 người đã thiệt mạng - mức cao nhất kể từ năm 2006 - và hơn 100 người bị thương.

Vụ việc của nam đầu bếp xảy ra vào một buổi sáng sớm cách đây không lâu, tại tỉnh Aomori (vùng Đông Bắc Nhật Bản). Một nhân viên 57 tuổi của quán mì ramen đang chuẩn bị nguyên liệu lúc 5h, thì bất ngờ chạm mặt con gấu cao khoảng 1m ở khu vực nấu nước dùng phía sau quán.

Số vụ gấu tấn công tại Nhật Bản trong năm nay tăng mạnh (Ảnh: South China Morning Post).

Theo lời ông Sasaki - quản lý quán, con gấu lao tới tấn công, nhưng người đàn ông đã kịp phản xạ chống trả, đẩy con gấu ra và xua đuổi nó chạy đi. Người đầu bếp chỉ bị xây xát ở mí mắt và mũi, song khuôn mặt ông vẫn đẫm máu.

Điều khiến ông Sasaki sững sờ là ngay sau đó, người đàn ông này vẫn ung dung quay lại làm việc. Ông chỉ nói: “Không sao đâu, quán phải mở cửa”. Thậm chí, người đầu bếp này còn cho biết ông vốn tưởng mình bị một con chó to tấn công và sau đó mới biết thủ phạm là gấu.

Khoảng 5h30, ông Sasaki thuyết phục người đầu bếp đi bệnh viện xử lý vết thương để tránh bị nhiễm trùng. Ngoài gương mặt sưng tấy, sức khỏe của người đầu bếp ổn định. Dù vậy, ông cũng tạm nghỉ làm vài ngày.

Vị đầu bếp này từng là chuyên viên y tế tại một bệnh viện chạy thận. Ông nghỉ hưu cách đây một năm và chuyển sang làm công việc yêu thích tại quán mì. Theo quản lý quán, người đầu bếp chỉ cao chỉ khoảng 1,6m, nhưng có thể trạng rất rắn rỏi.

Biển cảnh báo về gấu được bố trí trên một con đường mòn ở Akita (Đông Bắc Nhật Bản) để nhắc nhở người dân (Ảnh: South China Morning Post).

Sau vụ việc, quán tạm đóng cửa và điều nhân viên sang chi nhánh khác. Chủ quán cho biết đang lên kế hoạch dựng hàng rào chống gấu quanh khu vực. Ông cũng cho rằng đó là một điều may mắn, bởi vụ tấn công diễn ra vào chủ nhật - ngày mà trường mẫu giáo ngay bên cạnh quán đóng cửa.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự ngạc nhiên lẫn lo lắng, cho rằng một mình chống lại gấu là chuyện đáng nể, nhưng cũng rất nguy hiểm. Không ít ý kiến cho rằng tuy vị đầu bếp là người có chuyên môn y tế, quen với vết thương và máu me, ông ấy vẫn nên ưu tiên tới bệnh viện ngay sau khi bị tấn công.

“Ông ấy may mắn vì con gấu dường như không có ý tấn công tới cùng. Hành động này không nên bắt chước”, một người nhận định.

“Đúng là kiểu người quá mê công việc”, một tài khoản hài hước nhận xét.