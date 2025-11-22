Sáng 21/11, nước lũ từ thượng nguồn đổ xuống khu vực cầu treo bắc qua sông nằm ở khu du lịch thác Dray Nur thuộc buôn Kuốp, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk.

Cây cầu treo nằm trong nội khu của khu du lịch, có chiều dài hơn 70m, bắc ngang qua sông Sêrêpôk, từ lâu vốn là một trong những điểm đến hút khách.

Trên một số diễn đàn du lịch, khoảnh khắc cây cầu trôi theo dòng nước lũ được thiết bị bay không người lái ghi lại kèm theo thông tin “cầu treo triệu view bị cuốn trôi”, nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Thực hư cầu treo triệu view ở thác nước nổi tiếng Đắk Lắk bị lũ cuốn trôi (Nguồn video: Nguyễn Thanh Huy).

Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối bởi trước khi xảy ra vụ việc, đây vốn là cây cầu treo mệnh danh "triệu view". Nhiều khách du lịch khi tới thác Dray Nur luôn chọn nơi này làm điểm đến để chụp hình check-in.

Anh Toản, một nhà điều hành chuyên tour Tây Nguyên cho biết, đứng ở vị trí cầu treo, du khách có thể nhìn toàn cảnh về phía thác nước Dray Nur hùng vĩ nên bất cứ ai cũng muốn tới trải nghiệm.

Nước lũ dâng cao kỷ lục, ban quản lý thác nước chủ động cho tháo dỡ cầu treo nhằm đảm bảo an toàn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuy nhiên, khi trao đổi với phóng viên Dân trí vào ngày 22/11, đại diện của ban quản lý thác Dray Nur phủ nhận thông tin cầu treo bị lũ cuốn.

“Sáng 21/11, nước sông dâng nhanh. Đơn vị đã huy động các nhân viên chủ động tới tháo cáp, cắt rời cầu nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế những thiệt hại”, vị đại diện Ban quản lý thông tin.

Khoảnh khắc nước lũ dâng cao tới bề mặt của cầu treo gần thác Dray Nur (Ảnh cắt từ video).

Anh Nguyễn Thanh Huy, một trong những nhân chứng có mặt tại thời điểm sáng 21/11 cho biết, việc tháo dỡ cầu giữa thời điểm nước lũ dâng cao nhằm đảm bảo an toàn cho phần trụ cầu.

Cách trung tâm Buôn Ma Thuật khoảng 30km, thác Dray Nur được mệnh danh là “thác nước hùng vĩ nhất Tây Nguyên”.

Thác ở độ cao 30m, trải rộng khoảng 150m với dòng Dray Nur là một nhánh thuộc hệ thống sông Sêrêpôk. Nằm cách thác không xa là đoạn cầu treo bắc ngang qua sông.

Du khách chụp hình với thác nước Dray Nur (Ảnh: Riri Phương Thanh).

Từ thác Dray Nur, du khách có thể lang thang đi theo những con đường mòn trong rừng nguyên sinh, ngắm những gốc cây đại thụ với phần rễ ôm chặt các tảng đá lớn, khám phá hang động kỳ thú.

Thời điểm phù hợp để tham quan nơi này là thời gian từ tháng 2 tới tháng 5 hàng năm. Lúc này, thác chia thành nhiều nhánh nhỏ với dòng chảy êm đềm.

Thời tiết khô ráo, phù hợp cho các hoạt động dã ngoại ngoài trời, trải nghiệm khám phá xung quanh thác, tham gia trekking (hoạt động đi bộ ở những khu vực hoang sơ như rừng núi, thác nước).