Cô gái chụp ảnh khoe thân phản cảm ở Hà Giang khiến nhiều người phẫn nộ

Trong những ngày qua, trên một số diễn đàn du lịch, bức hình ghi cảnh một cô gái trẻ trong bộ trang phục táo bạo, chụp hình phản cảm bên chiếc xe máy thuộc địa phận của Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang), đặc biệt thu hút sự chú ý từ cộng đồng mê phượt.

Cô gái chụp hình bên chiếc xe máy ở gần dốc Thẩm Mã (Ảnh: K.T.).

Bức ảnh nhận về lượng tương tác lớn, trong đó đa phần ý kiến nhận định khoảnh khắc này quá phản cảm khi ghi hình ở vùng đất thuộc địa đầu Tổ quốc - nơi phần lớn là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số với nét văn hóa truyền thống riêng biệt.

“Không thể hiểu nổi cô gái nghĩ gì khi dám ăn mặc trang phục như vậy ở vùng cao. Tôi không thấy vẻ đẹp hay tính thẩm mĩ nào trong bức hình, ngoài sự phản cảm, lố bịch”, tài khoản có tên Mạnh Tường bày tỏ quan điểm.

“Bộ trang phục này rõ ràng không phù hợp để chụp hình nơi công cộng ở bất cứ nơi nào tại Việt Nam. Mong du khách nên có cách hành xử văn minh, lịch sự, đừng vì muốn kiếm tìm sự nổi tiếng của bản thân để rồi ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch mà địa phương đang dày công vun đắp”, tài khoản Phương Linh lên tiếng.

Cùng với đó, một số ý kiến tỏ ra hoài nghi về tính chân thực của bức ảnh và cho rằng có thể đây chỉ là sản phẩm do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo nên.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Hoàng Văn Huy cho biết, anh chính là chủ nhân của chiếc xe máy xuất hiện cùng cô gái trong bức hình gây tranh cãi kể trên.

Chiếc xe của anh Huy thường cho khách thuê khi rảnh rỗi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Quê hương ở Hà Nội nhưng vì niềm đam mê du lịch và đặc biệt yêu thích Hà Giang nên 4-5 năm trước, anh Huy chuyển tới đây sinh sống và làm việc. Công việc chính hiện tại của anh liên quan tới các dịch vụ du lịch tại mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc.

Tháng 9 năm nay, anh đã mua chiếc xe máy mới thuộc dòng xe địa hình 150 phân khối. Lắp biển số tại Hà Nội, anh Huy tự điều khiển tới Hà Giang. Ngoài việc phục vụ nhu cầu của chủ nhân, những lúc rảnh rỗi, anh Huy vẫn cho khách thuê lại chiếc xe này để di chuyển, chụp hình với giá 500.000 đồng/ngày.

Ngày 14/11, vị khách tên K.T. đã liên hệ với nhân viên tại cửa hàng của anh Huy để thuê xe. Khách thuê 2 ngày với giá 1 triệu đồng, không nói cụ thể mục đích sử dụng.

Cũng như mọi lần, chủ nhân chiếc xe không tìm hiểu sâu về nhu cầu của khách. Anh chỉ biết, khách nói muốn thuê chiếc xe máy này để chụp ảnh.

Sau đó, nhóm khách di chuyển tới dốc Thẩm Mã thuộc xã Phố Cáo để thực hiện bộ ảnh. Khu vực này cách nơi thuê xe nằm tại phường Hà Giang khoảng hơn 100km.

Khi khách trả xe, anh Huy cũng không thấy có vấn đề gì bất thường. Cho tới ngày 20/11, khi những bức ảnh của cô gái chụp bên chiếc xe của mình gây xôn xao cộng đồng du lịch phượt ở Hà Giang, anh Huy mới giật mình biết chuyện.

“Tôi không nắm rõ danh tính của khách. Chỉ biết rằng năm ngoái cô gái này cũng từng tới Hà Giang để chụp bộ ảnh khá táo bạo ngoài trời. Lần này khi thấy ảnh cô gái chụp bên chiếc xe, bản thân tôi cũng thấy sốc vì những khoảnh khắc dễ gây tranh cãi”, chủ nhân chiếc xe phân trần.

Anh Huy cho rằng, đây cũng là bài học để bản thân rút kinh nghiệm, tránh xảy ra những sự cố tương tự sau này.

Được biết, đây không phải là vụ việc duy nhất gây bức xúc về việc khách du lịch chụp ảnh phản cảm. Trước đó trên địa bàn Hà Giang (cũ) từng xảy ra câu chuyện tương tự liên quan tới trang phục của khách không phù hợp.

Hình ảnh nữ du khách mặc bikini tạo dáng phản cảm để quay video trên sông Nho Quế nhận về nhiều tranh cãi (Ảnh chụp màn hình).

Tháng 9/2023, đoạn video ghi cảnh một nữ du khách mặc bikini thoải mái tạo dáng, nhảy múa khi đi thuyền trên sông Nho Quế, thu hút sự chú ý của dư luận.

Hình ảnh được chia sẻ nhiều trong các hội nhóm du lịch, gây nhiều tranh cãi. Không ít ý kiến nhận định, cách ăn mặc này làm xấu hình ảnh địa danh nổi tiếng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện một đơn vị lữ hành chuyên tổ chức tour đưa khách tham quan các địa danh ở vùng núi phía Bắc nhận định, những hành vi kể trên cần phải lên án mạnh mẽ, không dung túng cho bất cứ trường hợp nào.

"Một số cá nhân có thể tạo chiêu trò với mục tiêu tăng lượng tương tác trên trang cá nhân, qua đó nhận về lợi ích riêng. Tuy nhiên rõ ràng những hành vi này không chỉ gây phản cảm mà về lâu dài sẽ tác động xấu tới hình ảnh du lịch địa phương, gây nguy hiểm tới văn hóa bản địa, đặc biệt ở khu vực nơi đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống", vị này phân tích.

Từ năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) đã ban hành bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch địa phương.

Cụ thể, trong văn bản nêu rõ nội dung yêu cầu du khách "sử dụng trang phục phù hợp, lịch sự khi đi du lịch, đặc biệt tại những di tích tín ngưỡng, cơ sở thờ tự, nghĩa trang liệt sỹ, lễ hội truyền thống".