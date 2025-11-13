Bốn cô gái TPHCM chụp ảnh ở quán cà phê gây ồn, bị người dân tạt xô nước

Vụ việc xảy ra vào thời điểm gần 21h ngày 7/11. Nhóm khách gồm 4 cô gái trẻ tới quán cà phê tên N. nằm ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Gia Định (TPHCM) để trải nghiệm.

Tại đây, nhóm khách uống cà phê và chụp ảnh cùng tuyết nhân tạo. Đây vốn là dịch vụ phổ biến ở các quán cà phê tại những thành phố lớn thời điểm này khi sắp tới dịp lễ Giáng sinh.

Buổi chụp hình nhanh chóng kết thúc do xảy ra sự việc tranh cãi giữa nhóm khách và người phụ nữ tên H. sống cạnh quán cà phê.

Nhóm khách bị tạt nước từ trên cao nhưng may mắn không trúng người (Ảnh: Cắt từ clip).

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường đã chia sẻ khoảnh khắc căng thẳng giữa hai bên trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Ngay lập tức các bài viết gây sốt, nhận được sự quan tâm lớn với nhiều ý kiến trái chiều.

Bên cạnh những nhận định cho rằng, người phụ nữ nên xem lại cách hành xử của mình cũng có ý kiến đồng tình, sự bức xúc của người dân sống xung quanh cũng là điều dễ hiểu.

“Máy phun tuyết nhân tạo khá ồn ào. Vụ việc xảy ra vào thời điểm tối muộn cũng là lúc mọi người muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi. Không ủng hộ cách làm của người phụ nữ, nhưng 4 cô gái cũng nên xem lại thái độ của mình”, tài khoản có tên An Nhiên chia sẻ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Lưu Đức Thắng, quản lý quán cà phê N., cho hay, khoảng 20h45 ngày 7/11, quán phun tuyết phục vụ khách chụp ảnh.

Nhân viên đã bố trí máy phun tuyết hướng về phía quán để không ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Tuy nhiên, do gió to nên nhiều thời điểm khó tránh được việc tuyết bị bay sang các nhà bên cạnh.

Nhóm khách xảy ra mâu thuẫn với hộ dân sinh sống cạnh quán cà phê khi chụp hình (Ảnh: Cắt từ clip).

Máy tạo tuyết có tiếng ồn và mùi tuyết nhân tạo khiến bà H. - sinh sống tại căn nhà bên cạnh quán - cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Người phụ nữ liền có ý nhắc nhở thì bị nhóm khách nữ phản ứng.

Bà H. sau đó đã dùng một xô nước đứng trên tầng cao tạt xuống dưới nhưng không trúng nhóm khách. Sự việc càng thêm căng thẳng khi bà H. cùng một số thành viên trong gia đình xuống cự cãi với nhóm khách nữ.

“Khi ấy, nhân viên bên trong quán mới biết đến sự tình và chạy ra can ngăn, đồng thời báo cho chủ quán đến giải quyết. Khoảng 15 phút sau chủ quán đến nơi thì khách đã đi về, còn cô chú hàng xóm thì cũng đã đóng cửa đi ngủ”, anh Thắng nói.

Ngày hôm sau, đại diện quán gọi điện và gặp gỡ với đôi bên để xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm.

Quán chủ yếu bán cà phê, trà sữa. Thời gian gần đây, quán trang trí các tiểu cảnh Giáng sinh để phục vụ khách chụp hình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngày 12/11, đại diện quán cùng bà H. đã có mặt tại Công an phường Gia Định để tường trình về việc xảy ra tối 7/11. Phía quán cam kết sẽ không sử dụng máy phun tuyết, không để khách chụp ảnh ngoài đường gây cản trở giao thông, gây mất an ninh trật tự khu phố.

Bà H. cũng cam kết sẽ không có phát ngôn, hành động khiêu khích, khi cần giải quyết các vấn đề liên quan an ninh trật tự khu phố sẽ liên hệ công an để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sau vài ngày im lặng, ngày 12/11, trên trang fanpage chính thức, quán cà phê N. chính thức gửi lời xin lỗi công khai.

Theo đó, đại diện quán thẳng thắn nhận định, sự việc xuất phát từ thiếu sót trong khâu hướng dẫn và xử lý tình huống cho nhân viên khi có sự cố bất ngờ, đặc biệt ở thời điểm người quản lý không có mặt.

Sau khi vụ việc xảy ra, quán chủ động gửi lời xin lỗi tới những khách hàng có trải nghiệm không tốt vào thời điểm đó. Quán tiếc nuối vì sự cố ảnh hưởng tới trải nghiệm của khách.

Về hoạt động phun tuyết nhân tạo, đây vốn là dịch vụ được triển khai nhằm tạo không gian trải nghiệm mới lạ cho khách hàng và được thông báo tới các hộ xung quanh. Hoạt động diễn ra từ cuối tháng 9 tới nay.

Tuy nhiên qua sự cố lần này, quán cà phê nhận thấy cần xem lại để tránh tiếp tục gây ảnh hưởng. Bởi vậy, quán quyết định tạm ngừng dịch vụ phun tuyết cho tới khi có phương án phù hợp hơn.

Đại diện cơ sở rất mong nhận được sự thấu hiểu và cái nhìn khách quan từ cộng đồng, tránh những hiểu lầm không đáng có.