Du khách quốc tế mê mẩn quán cà phê yêu nước, tái hiện Hà Nội 36 phố phường

Quán nằm trong căn nhà cổ, có tuổi đời hơn nửa thế kỷ, được giữ nguyên kiến trúc nền tảng để lưu lại dấu ấn Hà Nội. Không gian rộng hơn 100m2, gồm 5 tầng chính và gác lửng, đủ để quán tổ chức nhiều hoạt động cùng lúc.

Ngay từ cửa ra vào, khách đã bắt gặp những tấm biển tên phố quen thuộc như Hàng Buồm, Hàng Mã, Hàng Mắm… được chủ quán dày công sưu tầm trong nhiều năm. Đi kèm là những vật phẩm gợi nhớ về thời xưa: Đèn dầu, ghế gỗ, biển hiệu cũ, khung ảnh đen trắng. Tất cả khiến du khách có cảm giác như đang dạo bước giữa Hà Nội cách đây cả trăm năm.

Giữa không gian hoài cổ ấy, sắc đỏ của cờ Tổ quốc cùng những chiếc nón, bóng bay được trang trí hình cờ đỏ sao vàng, càng làm nổi bật "tinh thần yêu nước" mà quán muốn gửi gắm.

Anh Đỗ Anh Đức (bên phải, SN 1985), chủ quán, là người lớn lên giữa lòng phố cổ Hà Nội. Anh chia sẻ với phóng viên Dân trí: “Tuổi thơ tôi gắn bó với từng con ngõ nhỏ, từng tiếng rao, biển hiệu cũ. Tất cả đã in sâu trong ký ức, nên tôi mong muốn làm một điều gì đó để lưu giữ và chia sẻ lại với mọi người”.

Chính tình yêu ấy thôi thúc anh mở cà phê vào cuối năm 2022, sau thời gian dịch COVID-19. Ban đầu, đây vốn là nơi sinh hoạt của những người yêu cây cảnh truyền thống. Nhưng sau đó, anh Anh Đức chuyển hướng và chọn chủ đề “Tổ quốc” làm chủ đạo, rồi dần mở rộng sang không gian “Hà Nội 36 phố phường”.

Không gian quán được xây dựng dựa trên cảm hứng từ bài thơ nổi tiếng Hà Nội 36 phố phường. Mỗi tầng, mỗi gian phòng đều mang một dấu ấn riêng, gắn với tên phố hoặc đặc trưng sinh hoạt của người dân xưa.

Bên cạnh những tấm biển hiệu cổ, chủ quán còn sưu tầm loa phát thanh, những tờ báo cũ và hình ảnh Bác Hồ, khiến không gian thêm phần gần gũi, gợi nhắc ký ức về một Hà Nội vừa bình dị vừa thiêng liêng.

Bước vào bên trong, khách dễ dàng cảm nhận bầu không khí rực rỡ cờ hoa. Những lá cờ đỏ sao vàng và bóng trang trí hình ngôi sao được xếp xen kẽ khắp không gian, tạo nên một phông nền đậm chất lịch sử và tự hào dân tộc.

Góc nổi bật nhất là chiếc đàn piano đặt sát tường nơi nhiều du khách quây quần, vừa đàn hát, mang lại không khí giao lưu ấm áp. Trên cao, những bức ảnh tư liệu, biển phố cổ, cùng loa phát thanh cũ càng khiến không gian giống như một lát cắt của Hà Nội xưa được tái hiện sinh động.

Tầng 2 của quán được mô phỏng như một khu buôn bán tấp nập, trưng bày nhiều vật phẩm gợi nhớ về một Hà Nội xưa đầy thanh âm và màu sắc. Mỗi gian trưng bày đều gắn liền với đặc trưng của từng con phố: Phố Hàng Mã rực rỡ đồ vàng mã và lồng đèn, phố Hàng Thiếc với những đồ kim loại...

Lên các tầng trên, không gian lại mang sắc thái đời thường hơn, tái hiện sinh hoạt của người Hà Nội qua từng chi tiết quen thuộc: Từ chiếc nón lá treo bên vách, những bức ảnh các nhà thơ gắn bó với phong trào cách mạng, bộ bàn trà ấm cúng cho tới khung cửa sổ đã nhuốm màu thời gian…

Đặc biệt, quán còn dành một góc để trưng bày những tấm biển tên phố Hà Nội đã được đổi tên qua các giai đoạn lịch sử. Đi kèm là phần chú thích bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, giúp du khách dễ dàng tiếp cận, khiến nơi đây giống như một “bảo tàng thu nhỏ” giữa lòng phố cổ.

Gam màu vàng chủ đạo bao phủ khắp không gian quán, từ mảng tường, trần nhà cho tới những chi tiết trang trí nhỏ nhất, gợi nhớ về Hà Nội đầu thế kỷ 20. Bước vào đây, nhiều bạn trẻ không giấu được sự ngỡ ngàng, bởi hiếm nơi nào tái hiện Hà Nội xưa rõ nét đến vậy.

Mỗi tấm biển hiệu, mỗi món đồ cổ đều mang trong mình một câu chuyện, khiến người thưởng thức cà phê như đang dạo bước giữa lớp ký ức của phố phường.

Nhân ngày nghỉ, Minh Châu, được mẹ rủ đi cà phê check-in. Gia đình bé thường xuyên ghé thăm quán, nhưng khi thấy hình ảnh không gian được trang trí rực rỡ nhân dịp 2/9 trên mạng xã hội, bé háo hức đến trải nghiệm ngay.

“Em cảm thấy như đang khám phá một thế giới mới, chạy từ góc này sang góc khác để chụp ảnh. Không gian mang nét cổ kính, từng chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, quán cũng chuẩn bị nhiều lá cờ Tổ quốc để mọi người thoải mái check-in, lưu giữ mọi khoảnh khắc”, Minh Châu chia sẻ.

Hoàng Thị Yến (bên phải, SN 1994), đến từ Gia Lâm, chia sẻ cô đã di chuyển khoảng 12km để đến quán sau khi biết đến qua TikTok. Trước khi đi, Yến cùng bạn mất gần 2 tiếng để trang điểm và chuẩn bị trang phục cho buổi check-in.

“Chúng mình chọn mặc áo trắng, quàng thêm chiếc khăn hình lá cờ đỏ sao vàng để nổi bật hơn trong không gian rực rỡ. Đến đây, cảm giác vừa thích thú vừa tự hào khi được trải nghiệm không gian mang đậm tinh thần yêu nước. Đồ uống ở quán ngon, nhân viên nhiệt tình. Cầu thang lên tầng hơi khó đi một chút, nhưng bù lại mỗi tầng đều rất đẹp, có nhiều góc để chụp ảnh”, Yến cho hay.

Vào dịp lễ Quốc khánh 2/9, quán giới thiệu món đồ uống mang cảm hứng từ lá cờ Tổ quốc, như một cách lan tỏa tinh thần yêu nước. Món cà phê kem muối “Độc lập - Tự do” sử dụng hoàn toàn cà phê trong nước, kết hợp cùng sữa và lớp bột đậu ngũ cốc phía trên tạo hình lá cờ đỏ sao vàng, vừa bắt mắt vừa giàu ý nghĩa. Ly cà phê in thông điệp “Độc lập - Tự do”, “Người yêu Tổ quốc”, giá 50.000 đồng.

Đi kèm với đồ uống, quán phục vụ bánh macaron phiên bản Quốc khánh, sản xuất giới hạn khoảng 30 chiếc mỗi ngày, giá 50.000 đồng/chiếc. Sự kết hợp giữa thức uống và bánh ngọt mang chủ đề lịch sử nhanh chóng trở thành điểm nhấn, thu hút nhiều khách đến trải nghiệm và check-in.

Điểm khác biệt lớn nhất của Cafe Phố Hàng so với nhiều quán cà phê “check-in” khác chính là sự gắn kết chặt chẽ giữa không gian và văn hóa. Tại đây, khách không chỉ đơn giản nhâm nhi cà phê mà còn được “thưởng thức” cả một hành trình ký ức. Các workshop về hát xẩm, pha cà phê trứng, thư pháp trên giấy dó hay chụp ảnh cổ phục được tổ chức thường xuyên, mang đến trải nghiệm sống động và hấp dẫn.

Trong các buổi biểu diễn hát xẩm, các nghệ nhân giới thiệu cách tạo âm nhạc chỉ từ phách gỗ và dây đàn, đồng thời mời khách tham gia trực tiếp. Bà Marie, du khách Pháp, chia sẻ: “Tôi ngạc nhiên khi thấy âm nhạc dân gian Việt Nam có thể vang lên từ những nhạc cụ giản dị đến vậy”.

Không chỉ hấp dẫn người dân Hà Nội, quán cà phê còn thu hút đông đảo du khách quốc tế. Nhiều vị khách đến từ Anh, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản chia sẻ, họ bất ngờ khi được thưởng thức những ly đồ uống trang trí bằng hình lá cờ Việt Nam trong không gian ngập tràn sắc đỏ, đồng thời lắng nghe những giai điệu xẩm truyền thống vang lên đầy xúc cảm.

Với họ, đây không chỉ là trải nghiệm ẩm thực, mà còn là cách để hiểu thêm về văn hóa và tinh thần yêu nước của người Việt.

Lần đầu đến quán, anh Saman, đến từ Sri Lanka, tỏ ra rất ấn tượng với không gian: “Tôi khá ngạc nhiên khi bước vào quán. Mọi chi tiết đều được trang trí rất tỉ mỉ, đặc biệt là những lá cờ đỏ sao vàng treo khắp nơi tạo cảm giác rực rỡ và sống động.

Không gian mang đậm dấu ấn văn hóa Hà Nội, vừa cổ kính vừa thân thiện. Đồ uống ở đây rất ngon, nhất là cà phê kem muối “Độc lập - Tự do”, cách trang trí cốc cũng khá ấn tượng. Tuy đường vào quán hơi khó đi một chút, nhưng với những người thích tham quan và trải nghiệm như tôi, điều đó hoàn toàn không thành vấn đề”.

Địa chỉ: 251 Hồng Hà, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội Giờ mở cửa: 7h-23h Giá tham khảo: 25.000-99.000 đồng

Ảnh: Nguyễn Hà Nam