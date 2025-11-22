Con ngõ 100m ở Hà Nội lung linh ánh đèn, rộn ràng không khí Giáng sinh

Khu tổ hợp Block D6 Trung Tự vốn là điểm hẹn mua sắm, ăn uống và cà phê quen thuộc của giới trẻ Hà Nội. Dịp Giáng sinh năm nay, không gian sáng tạo ấy tiếp tục được trang hoàng lộng lẫy, trở thành điểm check-in, chụp ảnh ấn tượng thu hút đông đảo bạn trẻ.

Không gian nơi đây trở nên đặc biệt bởi sự giao hòa thú vị, phía trên là những dãy nhà tập thể mang dấu ấn Hà Nội xưa, phía dưới lại là các cửa hàng đồ ăn, đồ uống và thời trang sôi động, tạo nên một tổ hợp vừa quen thuộc vừa hiện đại.

Mặc dù còn hơn một tháng nữa mới tới Giáng sinh, song sắc đỏ, xanh, trắng đặc trưng đã bao phủ các hàng quán, khiến nơi đây trở nên nhộn nhịp.

Nhiều cửa hàng đã mạnh tay đầu tư những cây thông cao nổi bật, phủ kín gấu bông, đèn LED và đủ loại phụ kiện Giáng sinh.

Con ngõ chỉ vỏn vẹn hơn 100m nhưng lại là tụ điểm quen thuộc của giới trẻ, với vô số góc "sống ảo" thu hút đông bạn trẻ tới chụp ảnh, check-in.

Sự tỉ mỉ và rực rỡ trong từng góc trang trí khiến cả con ngõ như khoác lên mình chiếc áo lễ hội, là nơi để giới trẻ thỏa sức sáng tạo nên những khung hình ấn tượng.

Hào hứng cùng bạn bè có mặt từ sớm để chụp ảnh, Nguyễn Thể cho biết, cô đã biết tới con ngõ này nhiều năm qua và năm nào cũng ghé thăm, nhưng không gian trang trí Giáng sinh năm nay khiến cô ấn tượng nhất. Thể hy vọng sẽ cùng bạn sẽ lưu lại thật nhiều bức hình đẹp và đáng nhớ.

Con ngõ nhỏ luôn tấp nập người ghé thăm suốt từ sáng sớm đến tối muộn, trở thành một điểm hẹn sống động của Hà Nội, tạo nên trải nghiệm thú vị cho bất cứ ai ghé thăm.