Ăn suất bún chả Hà Nội 70.000 đồng, khách bức xúc vì thịt còn sống nguyên

Thương hiệu bún chả nổi tiếng, nướng thịt còn sống nguyên?

Đó là câu hỏi anh D. (Hà Nội) bức xúc đặt ra sau khi có trải nghiệm không mấy vui vẻ tại một quán bún chả ở Hà Nội.

Anh D. cho biết, ngày 19/11, anh cùng bạn đến một quán bún chả khá nổi tiếng có hệ thống lớn với hơn 10 cửa hàng ở Hà Nội để dùng bữa.

Anh D. gọi 2 suất bún chả 70.000 đồng/suất, kèm 2 cốc trà đá. Ít phút sau, nhân viên đem lên 2 suất bún chả. Anh D. nhận thấy bên ngoài miếng chả viên được nướng vàng đều nên không hề nghi ngờ gì về chất lượng món ăn. Tuy nhiên, khi ăn một vài miếng đầu tiên, vị khách cảm nhận thấy miếng thịt không mềm ẩm mà rất dai.

Vị khách phát hiện miếng chả nướng bên trong còn nguyên thịt sống (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tôi cứ nghĩ đó là phần mỡ hay phần gân ở trong thịt chưa băm kỹ nên vẫn nuốt vào. Tuy nhiên, đến miếng tiếp theo tôi vẫn thấy bất thường nên dùng đũa dằm phần thịt ra thì thấy thịt vẫn còn hồng. Tôi làm vỡ hẳn miếng thịt ra thì thấy miếng thịt còn sống nguyên”, anh D. nhớ lại.

Quá bàng hoàng, anh D. gọi nhân viên để phản ánh về món ăn. Nhân viên quán sau đó bê lên một suất khác để đổi cho anh D.

Vị khách kiểm tra cẩn thận thì thấy phần chả viên của suất mới phục vụ cũng gặp tình trạng tương tự. Người bạn đi cùng từ khi thấy suất ăn của anh D. phát hiện sự cố cũng lập tức dừng đũa.

“Nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ hãi vì đã ăn phải phần thịt còn sống nguyên”, anh D. nói.

Cả hai sau đó ra về và vẫn phải thanh toán hơn 150.000 đồng bao gồm tiền 2 suất bún, tiền trà đá. Tối cùng ngày, anh D. cảm thấy đau bụng.

Vị khách cho biết, sau bữa ăn này, anh gặp vấn đề tiêu hóa nghiêm trọng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh D. cho rằng, phần thịt quán dùng để làm chả có thể được đông đá, khi đem ra nướng, thịt không kịp rã đông. Bởi vậy, bên ngoài thịt bị cháy, nhưng bên trong có thể vẫn sống.

Vị khách cho hay, vì yêu thích món bún chả nên anh thường ghé quán ăn nói trên hoặc các quán cùng chuỗi của thương hiệu này ở Hà Nội để thưởng thức. Anh không ngờ, một món ăn nổi tiếng của Hà Nội lại bị chế biến cẩu thả như vậy.

Theo anh D, đại diện của quán sau đó đã gọi điện xin lỗi. Tuy nhiên, anh vẫn muốn chia sẻ trải nghiệm của mình với mục đích muốn cơ sở kinh doanh cần rà soát quy trình, nâng cao vấn đề quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

“Kinh doanh hàng ăn nhưng nấu nướng không đảm bảo là coi thường tính mạng của khách hàng”, anh D. bức xúc.

Nhà hàng từ chối trả lời

Theo tìm hiểu, cơ sở kinh doanh nơi anh D. tới dùng bữa là quán bún chả nằm tại địa chỉ 48 đường Trần Thái Tông, Hà Nội. Đây là một cửa tiệm thuộc hệ thống chuỗi nhà hàng với nhiều cơ sở rải khắp các quận nội thành ở Thủ đô.

Khi phóng viên Dân trí liên hệ, người trực tiếp nghe điện thoại đường dây nóng của nhà hàng từ chối trả lời những câu hỏi liên quan. Người này cho biết, quản lý nhà hàng hiện đi công tác nên sẽ liên hệ sau.

Cửa tiệm bún chả nơi vị khách tới ăn vào ngày 19/11 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trên Tripadvisor - nền tảng du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới nơi người dùng có thể chia sẻ đánh giá nhận định về nhà hàng, cơ sở ăn uống, cửa tiệm bún chả này nhận về số điểm 3,7 trên 5 điểm, đạt ngưỡng trung bình.

Trong khi đó, trên các diễn đàn về ẩm thực, rất nhiều bài viết của thực khách chia sẻ trải nghiệm tới dùng bữa tại các cơ sở của chuỗi bún chả này.

Bên cạnh những nhận định về không gian quán rộng rãi sạch sẽ, phần lớn ý kiến phản ánh về vệ sinh, thái độ của nhân viên khiến khách không hài lòng.

"Gần như là khách quen của quán, nhưng một lần tôi phát hiện bát đũa chưa sạch nên thắc mắc với nhân viên. Thái độ của nhân viên không hài lòng khi bị khách nhắc, thậm chí còn nói khách tự lấy bát đũa mới.

Với số tiền không rẻ cho một suất bún chả (70.000 đồng) tôi quyết định tìm quán khác để được phục vụ thoải mái hơn", tài khoản Nguyễn Linh nói.

"Giá cả tăng so với mặt bằng chung nhưng chất lượng không tương xứng. Thịt nướng khô, thậm chí có khi nướng không kỹ còn nước chấm nhạt nhẽo. Từ lâu tôi không quay lại cơ sở này", tài khoản Trịnh Hưng cho biết.

Được biết, bún chả vốn là món ăn quen thuộc ở Hà Nội. Một suất thường có giá dao động từ 35.000 đến 50.000 đồng. Việc vị khách chấp nhận trả mức giá cao hơn thông thường nhưng được phục vụ bữa ăn không đảm bảo về an toàn thực phẩm, tiếp tục trở thành vấn đề gây tranh cãi.