Hải Phòng xúc tiến du lịch 4 mùa, thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững

Chiều 22/11, tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng phối hợp Hiệp hội Du lịch Hải Phòng và Tập đoàn Geleximco tổ chức Hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch Hải Phòng 2025 với chủ đề “Hải Phòng - điểm đến du lịch 4 mùa”.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Đ.X.).

Sự kiện thu hút gần 1.000 đại biểu, trong đó có đại diện gần 100 hãng lữ hành quốc tế và hơn 450 doanh nghiệp lữ hành trong nước. Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng và Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai tham dự.

Với chủ đề xuyên suốt “Hải Phòng - điểm đến du lịch 4 mùa”, hội nghị hướng tới 5 mục tiêu trọng tâm. Thành phố muốn đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá hình ảnh trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới; tăng cường liên kết vùng để xây dựng sản phẩm liên tỉnh; kết nối du lịch với các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, làng nghề và thương mại.

Hải Phòng cũng đặt mục tiêu kêu gọi đầu tư vào hạ tầng hiện đại, dịch vụ cao cấp và các sản phẩm du lịch xanh. Thành phố đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, hướng tới ngành du lịch thông minh, thân thiện môi trường. Một cơ chế phối hợp lâu dài giữa doanh nghiệp, hiệp hội và địa phương sẽ được thiết lập để bảo đảm các cam kết sau hội nghị được thực hiện hiệu quả.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, phát biểu (Ảnh: Đ.X.).

Phát biểu tại sự kiện, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng khẳng định, hội nghị tạo cơ hội lớn để giới thiệu hình ảnh du lịch Hải Phòng, đồng thời là nền tảng chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm hợp tác và thúc đẩy các mô hình sáng tạo cho phát triển bền vững, đặc biệt trong giai đoạn phục hồi và tăng tốc ngành du lịch sau đại dịch.

Khai thác sản phẩm du lịch đặc thù và tài nguyên phong phú

Theo lãnh đạo thành phố, Hải Phòng phát triển du lịch theo nguyên tắc biển đảo làm cốt lõi, tập trung vào hai trung tâm Đồ Sơn và Cát Bà. Bên cạnh đó, du lịch thể thao, nghỉ dưỡng và MICE được định hướng trở thành điểm nhấn. Các sản phẩm lan tỏa như du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn, văn hóa, lịch sử và tâm linh cũng được chú trọng.

Hải Phòng sở hữu gần 4.000 di tích, trong đó có hai di sản thế giới được UNESCO công nhận cùng 24 di sản văn hóa phi vật thể. Thành phố có gần 3.000 lễ hội diễn ra quanh năm, tạo lợi thế khác biệt so với nhiều địa phương đồng bằng sông Hồng vốn tập trung lễ hội vào mùa xuân.

Khu vực phía đông thành phố nổi bật với thế mạnh biển đảo và nghỉ dưỡng, trong khi phía tây có lợi thế về văn hóa, tâm linh và làng nghề truyền thống. Sự phân bố tài nguyên này tạo cơ sở để Hải Phòng tăng cường liên kết với Quảng Ninh và Ninh Bình, hình thành các tuyến du lịch vùng hấp dẫn hơn.

Phó chủ tịch UBND thành phố cho biết, thời gian tới, Hải Phòng sẽ tập trung phát triển các sản phẩm đặc thù gồm du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng cao cấp, golf, MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện...) và ẩm thực. Thành phố hướng đến kết hợp hài hòa du lịch văn hóa, tâm linh và làng nghề nhằm mở rộng trải nghiệm cho du khách.

Tăng cường quảng bá, chuyển đổi số và mở rộng liên kết vùng

Cùng với phát triển sản phẩm, Hải Phòng xác định xúc tiến quảng bá là nhiệm vụ then chốt. Thành phố sẽ đẩy mạnh truyền thông du lịch trên các nền tảng số; tăng cường hợp tác quốc tế; tổ chức các chương trình để lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh điểm đến.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND thành phố, cùng các đại biểu chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch 6 địa phương (Ảnh: Đ.X.).

Nguồn nhân lực du lịch cũng được ưu tiên đầu tư, hướng tới xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có kỹ năng ngoại ngữ và tác phong hiện đại, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng du lịch chất lượng cao.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh Hải Phòng cam kết đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp trong phát triển du lịch xanh, an toàn, hấp dẫn và thân thiện với du khách.

Tại hội nghị, Hiệp hội Du lịch các địa phương gồm Hải Phòng, Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh, Đà Nẵng và Cần Thơ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Thỏa thuận nhằm mở rộng liên kết vùng, chia sẻ kinh nghiệm và gia tăng sức hút điểm đến trong thời gian tới.