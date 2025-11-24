Bộ Nội vụ ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ miền Trung, Tây Nguyên khắc phục mưa lũ

Chiều 24/11, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình chủ trì Lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả do mưa lũ đặc biệt lớn những ngày qua.

Toàn cảnh lễ phát động (Ảnh: Tống Giáp).

Theo báo cáo cập nhật đến tối 23/11, mưa lũ đã khiến 102 người thiệt mạng và mất tích, hơn 200.992 nhà dân bị ngập, 221 nhà sập đổ và 933 nhà hư hỏng, tổng thiệt hại kinh tế ước tính 13.078 tỷ đồng. Hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất là Đắk Lắk (5.330 tỷ đồng) và Khánh Hòa (5.000 tỷ đồng), để lại tổn thất lớn về người và tài sản.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh đợt thiên tai này diễn ra trong bối cảnh thời tiết cực đoan liên tiếp, gây ra nhiều mất mát, khiến đời sống người dân khu vực chịu ảnh hưởng càng thêm khó khăn.

Trước diễn biến phức tạp và mức độ thiệt hại lớn, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều công văn, công điện chỉ đạo khẩn trương ứng phó và khắc phục.

Ngày 21/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định thành lập 5 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp làm trưởng đoàn, xuống địa phương kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Trong thời gian tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng 2 lần chủ trì họp trực tuyến khẩn với các bộ, ngành và lãnh đạo các tỉnh bị ảnh hưởng để chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn và khôi phục sau mưa lũ. Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho rằng đây là chỉ đạo rất kịp thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Chính phủ đối với đời sống người dân vùng thiên tai.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Tống Giáp).

Tại buổi lễ, Bộ Nội vụ kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách".

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức ủng hộ ít nhất một ngày lương để góp phần chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng mưa lũ, giúp họ có thêm điều kiện sớm ổn định cuộc sống.

Ông nhấn mạnh: "Mỗi sự đóng góp, dù ít hay nhiều, đều góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực để đồng bào vượt qua khó khăn sau thiên tai".

Văn phòng Bộ Nội vụ cho biết, sau buổi lễ, Bộ đã tiếp nhận số tiền ủng hộ với tổng trị giá 1 tỷ đồng.

Các Thứ trưởng Bộ Nội vụ ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do mưa lũ (Ảnh: Tống Giáp).

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho biết toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được Bộ Nội vụ chuyển đến các địa phương bị thiệt hại nặng, đúng mục đích và kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.