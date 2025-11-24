Lần đầu tiên công nghệ mô phỏng hàng hải Việt Nam đạt chuẩn quốc tế cao
(Dân trí) - Hệ thống mô phỏng huấn luyện hàng hải do Viettel High Tech phát triển đã được tổ chức quốc tế DNV (Det Norske Veritas) chứng nhận đạt mức cao nhất trong phân hạng mô phỏng hàng hải.
Chứng nhận này khẳng định sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe về độ chính xác, độ chân thực và an toàn theo chuẩn quốc tế, vốn là những yêu cầu then chốt khi đào tạo thuyền viên, sĩ quan và người vận hành tàu biển.
Đây là lần đầu tiên Việt Nam sở hữu một hệ thống mô phỏng hàng hải đạt chuẩn quốc tế ở mức cao nhất. Không chỉ là dấu mốc về mặt công nghệ, chứng nhận này còn trực tiếp nâng cao giá trị sử dụng của hệ thống mô phỏng đối với các đơn vị đào tạo, vận hành tàu biển trong nước và khu vực.
Hệ thống mô phỏng của Viettel High Tech được thiết kế như một buồng điều khiển tàu biển hoàn chỉnh trong môi trường số, tái hiện chân thực toàn bộ thao tác và phản ứng của tàu khi vận hành.
Học viên có thể thực hành điều khiển trong nhiều điều kiện phức tạp như thời tiết xấu, dòng chảy mạnh, tầm nhìn hạn chế hay các tình huống sự cố mà việc huấn luyện trên tàu thực tế rất khó hoặc không thể tái hiện.
Hệ thống của (Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel đã vượt qua toàn bộ các cấp độ đánh giá của DNV và được xếp vào mức Class A - mức cao nhất trong 5 cấp độ theo tiêu chuẩn DNV -ST-0033.
Điều này đưa Việt Nam là một trong số ít quốc gia tại châu Á sở hữu năng lực tự nghiên cứu và phát triển hệ thống mô phỏng buồng lái đạt chuẩn, cùng với Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo các báo cáo từ Market.us và Mordor Intelligence, thị trường mô phỏng hàng hải toàn cầu dự kiến đạt 6-7 tỷ USD giai đoạn 2030–2033, trong đó khu vực châu Á - Thái Bình Dương có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.
Tại thị trường Việt Nam và quốc tế, nhu cầu mô phỏng ngày càng tăng do chuẩn STCW (Công ước quốc tế quy định chuẩn đào tạo, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên) siết chặt và đội tàu thương mại mở rộng, trong khi nhiều quốc gia chưa có hệ thống mô phỏng được thiết kế theo tuyến luồng, điều kiện hải văn hoặc chủng loại tàu đặc thù.