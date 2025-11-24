Lần đầu tiên công nghệ mô phỏng hàng hải Việt Nam đạt chuẩn quốc tế cao

Hệ thống mô phỏng huấn luyện hàng hải do Viettel High Tech phát triển đã được tổ chức quốc tế DNV (Det Norske Veritas) chứng nhận đạt mức cao nhất trong phân hạng mô phỏng hàng hải (Ảnh: Viettel High Tech).

Chứng nhận này khẳng định sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe về độ chính xác, độ chân thực và an toàn theo chuẩn quốc tế, vốn là những yêu cầu then chốt khi đào tạo thuyền viên, sĩ quan và người vận hành tàu biển.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam sở hữu một hệ thống mô phỏng hàng hải đạt chuẩn quốc tế ở mức cao nhất. Không chỉ là dấu mốc về mặt công nghệ, chứng nhận này còn trực tiếp nâng cao giá trị sử dụng của hệ thống mô phỏng đối với các đơn vị đào tạo, vận hành tàu biển trong nước và khu vực.

Hệ thống mô phỏng của Viettel High Tech được thiết kế như một buồng điều khiển tàu biển hoàn chỉnh trong môi trường số, tái hiện chân thực toàn bộ thao tác và phản ứng của tàu khi vận hành.

Học viên có thể thực hành điều khiển trong nhiều điều kiện phức tạp như thời tiết xấu, dòng chảy mạnh, tầm nhìn hạn chế hay các tình huống sự cố mà việc huấn luyện trên tàu thực tế rất khó hoặc không thể tái hiện.

Hệ thống của (Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel đã vượt qua toàn bộ các cấp độ đánh giá của DNV và được xếp vào mức Class A - mức cao nhất trong 5 cấp độ theo tiêu chuẩn DNV -ST-0033.

Điều này đưa Việt Nam là một trong số ít quốc gia tại châu Á sở hữu năng lực tự nghiên cứu và phát triển hệ thống mô phỏng buồng lái đạt chuẩn, cùng với Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ.