Nữ nghệ sĩ hiếm hoi chống lại “luật ngầm” trong giới giải trí Hoa ngữ

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Triệu Lộ Tư đã ký hợp đồng với công ty quản lý mới - Công nghệ Văn hóa Dập Nhi Tam Tư Bắc Kinh. Tài khoản mạng xã hội của cô cũng được kích hoạt trở lại sau nhiều tháng bị “đóng băng” do nằm trong quyền kiểm soát của công ty cũ - Ngân Hà Khốc Ngu.

Triệu Lộ Tư đã chuyển sang công ty quản lý mới sau thời gian đối đầu với công ty quản lý mới (Ảnh: Sina).

Nữ diễn viên vừa ra mắt sản phẩm âm nhạc mới và tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ. Tại sự kiện, Triệu Lộ Tư xúc động chia sẻ: “Hai tháng trước, tôi từng nghĩ mình có lẽ không thể làm diễn viên nữa”.

Sức hút của Triệu Lộ Tư vẫn rất lớn. Tháng 9 vừa rồi, hàng chục nghìn người xếp kín 9 tầng trung tâm thương mại ở Thiểm Tây (Trung Quốc) để chờ gặp nữ diễn viên. Theo Sohu, nhiều khán giả thậm chí đứng đợi từ đêm hôm trước để giữ vị trí đẹp, khiến Triệu Lộ Tư xúc động.

Bệnh tật, trầm cảm và mâu thuẫn nặng nề với công ty quản lý

Cuối năm 2024, Triệu Lộ Tư phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng tê liệt, mất khả năng nói, không thể cầm nắm và phải di chuyển bằng xe lăn. Cô thừa nhận từng bị trầm cảm nặng trong thời gian dài nhưng không được điều trị đúng cách, buộc phải tạm dừng mọi hoạt động.

Khi trở lại, Triệu Lộ Tư đối mặt với làn sóng chỉ trích từ một bộ phận khán giả cho rằng cô “lợi dụng bệnh tật để gây sự chú ý”.

Dù vướng nhiều ồn ào thị phi, Triệu Lộ Tư vẫn là nữ diễn viên sở hữu lượng khán giả hâm mộ hùng hậu tại Trung Quốc (Ảnh: Sohu).

Không lâu sau, xung đột giữa nữ diễn viên và công ty quản lý bùng nổ. Triệu Lộ Tư tố công ty đối xử khắc nghiệt, chèn ép và đe dọa hủy hoại sự nghiệp của cô.

Trong loạt buổi livestream (phát sóng trực tuyến), Triệu Lộ Tư thẳng thắn tuyên bố: “Tôi không bị điên, tôi chỉ muốn lên tiếng. Tôi chấp nhận hậu quả, nhưng đúng là đúng, sai là sai”.

Cô đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy mình bị công ty áp bức, thậm chí “giam cầm”, ngăn cản đi chữa bệnh và bị bạn thân chơi xấu. Sau gần 10 năm hợp tác, cô tuyên bố muốn chấm dứt hợp đồng, song phía công ty yêu cầu đền bù 400 triệu tệ (gần 1.500 tỷ đồng), khiến cô vô cùng bức xúc.

Trong 4 tháng, hàng loạt lịch trình của Triệu Lộ Tư bị hủy, cô không nhận kịch bản mới và vắng bóng tại các sự kiện lớn. Dự án truyền hình thực tế mới mang tên Dũng khí bé nhỏ của Triệu Lộ Tư buộc phải dừng phát sóng sau khi ra mắt được vài tập.

Đỉnh điểm, nữ diễn viên buộc phải khóa tài khoản cá nhân có hàng chục triệu người theo dõi. Công ty Ngân Hà Khốc Ngu cũng có những động thái phong sát sự nghiệp của Triệu Lộ Tư, khiến nữ diễn viên tâm sự "phải nghĩ đến việc giải nghệ sớm".

Trở lại mạnh mẽ và vẫn là cái tên “bảo chứng thành công”

Dù chìm trong tranh cãi, lượng theo dõi của Triệu Lộ Tư trên các nền tảng khác vẫn tăng mạnh. Bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng có sự góp mặt của cô lên sóng tháng 10 và nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

Theo QQ, thị trường phim ảnh Trung Quốc đang trải qua thời kỳ khó khăn khi 60% dự án không thể khởi quay vì thiếu nguồn vốn. Trong bối cảnh đó, những nữ diễn viên vẫn giữ được độ quan tâm cao như Triệu Lộ Tư vô cùng hiếm.

Vị thế ngôi sao "đỉnh lưu" giúp Triệu Lộ Tư vẫn được các nhãn hàng và nhà sản xuất yêu thích (Ảnh: Sina).

Tờ Sohu đánh giá hiện chỉ có 4 gương mặt nữ duy trì sức hút mạnh mẽ với khán giả và được gọi là các ngôi sao "đỉnh lưu" gồm: Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử.

Nhờ lượng người hâm mộ lớn, nữ diễn viên vẫn được nhiều nhà sản xuất quan tâm, dù đang trong tranh chấp với công ty quản lý cũ - điều cho thấy vị thế đặc thù của các ngôi sao Trung Quốc có độ nổi tiếng cao.

Sinh năm 1998, Triệu Lộ Tư là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của truyền hình Hoa ngữ, góp mặt trong hàng loạt tác phẩm được yêu thích như: Ôi hoàng đế bệ hạ của ta, Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Thả thí thiên hạ, Tinh hán xán lạn...

Trước khi vướng ồn ào, cô được mệnh danh là “búp bê cổ trang”, “thánh nữ xuyên không” nhờ hình tượng ngọt ngào và loạt phim thời gian - không gian gây sốt. Cô cũng là một trong những “nữ hoàng quảng cáo” thế hệ mới của Trung Quốc.