Người phụ nữ dùng “mẹo” tìm lại chủ nhân túi vàng rơi từ đồ gửi vùng lũ

Chiều 24/11, chị Phan Thị Mỹ Liên, trú tại phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng, vẫn không giấu được niềm vui khi kể lại hành trình tìm chủ nhân của túi vàng vô tình rơi ra từ bao quần áo cũ, được chị gom góp gửi vào vùng lũ Đắk Lắk.

Theo lời kể của chị Liên, từ ngày 22/11, chị bắt đầu công việc quyên góp và phân loại quần áo để kịp thời chuyển đi cứu trợ.

Sáng 24/11, trong lúc cùng mọi người sắp xếp từng bao đồ, một túi nhỏ bất ngờ rơi xuống. Kiểm tra bên trong, chị sững sờ khi phát hiện nhiều trang sức giá trị như nhẫn vàng, bông tai và vàng miếng.

Túi trang sức bằng vàng chị Liên phát hiện trong bao áo quần cũ (Ảnh: Mỹ Liên).

“Cầm túi vàng trên tay mà tôi run cả người. Việc đầu tiên tôi nghĩ là phải tìm cách trả lại ngay cho người bỏ quên”, chị Liên chia sẻ.

Ngay lập tức, chị Liên đã quay video và đăng tải lên mạng xã hội để thông báo sự việc. Tuy nhiên, chị chỉ hé lộ hình ảnh đôi nhẫn (có thể là nhẫn cưới) và yêu cầu người đến nhận phải mô tả chính xác số trang sức còn lại.

Bài đăng nhanh chóng lan tỏa trên các hội nhóm. Gần một giờ sau, chị C. (cũng trú tại phường Hòa Xuân) đã tìm đến nhà chị Liên để xin nhận lại tài sản.

Chị Liên cho biết, chị C. đã cung cấp hình ảnh chụp số vàng trước đây và mô tả chính xác tất cả trang sức còn lại trong túi. Sau khi đối chiếu, mọi người xác nhận toàn bộ số trang sức trùng khớp và đã trao trả lại tài sản cho chị C..

“Chị ấy mừng phát khóc. Ai cũng vui vì số trang sức đã trở về đúng người. Chủ nhân số vàng này có giải thích là do mải gom đồ nên không nhớ được mình đã để tài sản trong đó”, chị Liên kể lại.

Chị Liên cũng cho biết thêm, tối 23/11, một nhóm từ thiện khác đã xin thêm đồ từ chị để gửi vào vùng thiên tai.

Đến sáng 24/11, chị chia một phần đồ cho nhóm này. Rất may túi áo quần có chứa trang sức vẫn còn tại nhà chị, nếu không, việc tìm người bỏ quên sau này sẽ rất khó khăn.

Theo ghi nhận, ngày 24/11, nhiều khu vực bị ngập sâu tại Phú Yên (cũ), nước đã rút. Từ nhiều tỉnh, thành, hàng trăm chuyến xe chở hàng thiện nguyện, với dòng chữ “hướng về đồng bào miền Trung” nối đuôi nhau chạy về các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cả nước.