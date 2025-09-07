Quán cà phê ở TPHCM trang trí Giáng sinh sớm 4 tháng, hút giới trẻ check-in

Không gian rực rỡ với màu xanh đỏ tại quán cà phê Thành (số 1 Nhiêu Tứ, phường Cầu Kiệu, TPHCM) đã nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội, thu hút lượng lớn tương tác.

Nhiều người bày tỏ sự thích thú và bất ngờ, thậm chí còn hài hước bình luận rằng quán "sống vội" khi bắt đầu không khí Giáng sinh sớm gần 4 tháng.

Góc check-in với chú gấu trắng "khổng lồ" được yêu thích tại quán (Ảnh: Mộc Khải).

Quán cà phê này vốn được các bạn trẻ biết đến là một quán cà phê sách với không gian yên tĩnh phù hợp cho việc học. Không gian quán được trang trí bằng những kệ cao chạy dọc tường, phủ kín bằng sách với đa dạng thể loại.

Song, hiện tại, nhiều cây thông xanh, những đồ vật trang trí như hộp quà, nơ đỏ, vòng nguyệt quế... đã được điểm xuyến tại quán, tạo thêm nhiều không gian "sống ảo".

Điểm nhấn ấn tượng trong không gian Giáng sinh của quán chính là chú gấu trắng khổng lồ được đặt ngay giữa rừng thông xanh tại sân. Xung quanh chú gấu to còn có nhiều gấu nhỏ, tạo nên khung cảnh vừa ấm áp vừa độc đáo.

Đây cũng là góc check-in ăn khách nhất tại quán, khi hầu như ai ghé quán cũng muốn tạo dáng ôm hoặc tựa vào chú gấu để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Nhiều bạn trẻ sẵn sàng chụp ảnh Giáng sinh từ sớm (Ảnh: Mộc Khải).

Chị Lê Thị Nhung (SN 2003, phường Tân Sơn Nhì) - một trong những khách đến quán sớm để chụp ảnh - cho biết, chị biết đến quán qua mạng xã hội, cảm thấy thích thú với không gian rực rỡ và muốn chụp ảnh Giáng sinh sớm, nên chị tranh thủ ghé qua quán.

"Không gian ở đây rất ấm cúng, đặc biệt là những chú gấu trắng khiến tôi thấy dễ thương và mới lạ", chị Nhung chia sẻ.

Nói về lý do trang trí không gian Giáng sinh sớm, nhân viên quán cho biết một phần là muốn phục vụ nhu cầu chụp ảnh sớm cho các bạn trẻ, đồng thời cũng tạo sự mới mẻ cho quán và thu hút thêm nhiều khách hàng đến với quán.

Hoàng Như di chuyển hơn một giờ đồng hồ để đến quán chụp ảnh cùng chú gấu bông trắng (Ảnh: Mộc Khải).

Bạn Hoàng Như (SN 2011, Tây Ninh) xuất hiện tại quán trong chiếc váy trắng với mái tóc búi lệch, cho biết bản thân đã dậy từ sáng sớm, cùng bạn bè di chuyển hơn một giờ đồng hồ để từ Tây Ninh đến quán để chụp ảnh.

"Không gian quán xinh xắn dễ thương, nhiều góc chụp, có thể nói là tôi đứng vào góc nào cũng thấy đẹp", Hoàng Như chia sẻ.

Không gian bên trong quán được chia làm 2 tầng. Tầng 1 của quán dành cho những vị khách đến để trò chuyện và chụp ảnh. Trong khi đó, lầu 2 yên tĩnh hơn là nơi lý tưởng cho việc học tập và làm việc.

Do đó, quán cũng đưa ra một số quy định để đảm bảo không gian làm việc cho khách hàng như: Không bật đèn điện thoại, máy ảnh khi chụp hình, không gây ồn ào, không hút thuốc, không thay trang phục trong khuôn viên quán hay chụp ảnh với mục đích thương mại...

Không gian yên tĩnh để phục vụ cho nhu cầu học tập và làm việc của khách hàng tại quán (Ảnh: Mộc Khải).

Theo nhân viên, quán mở cửa từ 7h đến 24h. Quán có nhiều loại thức uống như trà trái cây, trà sữa... với giá dao động từ 48.000 đồng đến 63.000 đồng/phần. Món ăn khách nhất là Matcha Latte (thức uống vị trà xanh). Ngoài đồ uống, quán còn phục vụ nhiều loại bánh ngọt với hương vị đa dạng.

Tuy chưa bước vào thời điểm Giáng sinh, lượng khách tới quán check-in vẫn rất đông, đặc biệt là trong khoảng 12h-18h.

Quán Thành Địa chỉ: 1 Nhiêu Tứ, phường Cầu Kiệu, TPHCM Giờ mở cửa: 7h-24h Giá tham khảo: 48.000 đồng đến 63.000 đồng/phần

Hoàng Thư