Malaysia sẽ cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

Bộ trưởng Truyền thông Malaysia Fahmi Fadzil (Ảnh: AFP).

"Chúng tôi hy vọng vào năm tới, các nền tảng mạng xã hội sẽ tuân thủ quyết định của chính phủ về việc cấm người dưới 16 tuổi mở tài khoản", Bộ trưởng Truyền thông Malaysia Fahmi Fadzil tuyên bố hôm 23/11.

Ông Fadzil cho biết chính phủ đang xem xét lại các cơ chế được sử dụng để áp đặt giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội, với lý do cần bảo vệ thanh thiếu niên khỏi các tác hại trực tuyến như bắt nạt trên mạng, lừa đảo tài chính và lạm dụng tình dục.

Tác động của mạng xã hội đối với sức khỏe và sự an toàn của trẻ em đã trở thành mối quan ngại ngày càng tăng trên toàn cầu. TikTok, Snapchat, Google và Meta Platforms - nhà điều hành Facebook, Instagram và WhatsApp - đang phải đối mặt với các vụ kiện tại Mỹ vì bị cho là góp phần làm nghiêm trọng thêm cuộc khủng hoảng sức khỏe tinh thần.

Tại Australia, các nền tảng mạng xã hội dự kiến vô hiệu hóa các tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi vào tháng tới, theo lệnh cấm toàn diện đối với thanh thiếu niên đang được các cơ quan quản lý trên toàn thế giới theo dõi chặt chẽ.

Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Đan Mạch và Hy Lạp cũng đang cùng nhau thử nghiệm một ứng dụng xác minh độ tuổi.

Indonesia, quốc gia láng giềng của Malaysia, vào tháng 1 thông báo họ dự định đặt ra độ tuổi tối thiểu cho người dùng mạng xã hội, nhưng sau đó đã ban hành một quy định ít nghiêm ngặt hơn, yêu cầu các nền tảng công nghệ lọc nội dung tiêu cực và áp dụng các biện pháp xác minh độ tuổi chặt chẽ hơn.

Malaysia đã tăng cường giám sát các công ty mạng xã hội trong những năm gần đây để đối phó với tình trạng gia tăng nội dung độc hại, bao gồm cờ bạc trực tuyến và các bài đăng liên quan đến chủng tộc, tôn giáo và hoàng gia.

Các nền tảng và dịch vụ nhắn tin có hơn 8 triệu người dùng tại Malaysia được yêu cầu phải xin giấy phép theo một quy định mới có hiệu lực vào tháng 1.