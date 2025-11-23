Phở, xôi cốm Hà Nội lan tỏa văn hóa tại Liên hoan Ẩm thực quốc tế 2025

Sáng 23/11, lễ khai mạc Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế năm 2025 diễn ra tại Hà Nội, với sự tham gia của các đại sứ quán, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam cùng các Sở Ngoại vụ, đại diện các tỉnh thành.

Bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm - cùng nhiều đại biểu tham quan các gian hàng (Ảnh: Ban tổ chức).

Liên hoan vinh dự đón tiếp bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Lê Nguyệt Anh - Phu nhân Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Lê Hoài Trung, bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các lãnh đạo, các vị đại sứ, trưởng cơ quan đại diện, tổ chức quốc tế và đông đảo người dân.

Phát biểu khai mạc liên hoan, bà Lê Nguyệt Anh đã nêu bật giá trị nhân văn cốt lõi mà sự kiện luôn hướng tới: Để văn hóa và ẩm thực trở thành sợi dây gắn kết trái tim, để mỗi sự sẻ chia đều có thể vượt qua khoảng cách địa lý và biên giới.

Theo đó, liên hoan năm nay có sự tham gia của 128 gian hàng đến từ 50 đại sứ quán, 20 cơ quan ngoại vụ địa phương, 8 đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, các doanh nghiệp và nhiều tổ chức quốc tế.

Liên hoan ẩm thực diễn ra sôi động với màn quảng diễn ẩm thực Nhật ký ẩm thực không biên giới, trải nghiệm Hành trình vị giác khắp năm châu, quảng diễn Hương vị Việt Nam và nhiều hoạt động thú vị khác.

Tại sự kiện các món ăn đặc trưng như phở, xôi cốm, bánh cốm, bún chả Hà Nội, bánh xèo miền Nam và bánh mì Sài Gòn... cũng được mang tới để phục vụ du khách.

Các món ăn này không chỉ là "sử giả" văn hóa mà kể lại câu chuyện về di sản, ẩm thực, lịch sử hình thành nên món ăn đậm chất địa phương.

Các món ăn như xôi cốm, bánh cốm Hà Nội được nhiều người lựa chọn thưởng thức (Ảnh: Ban tổ chức).

Nghệ nhân Lê Thị Thiết - Ủy viên Thường vụ Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam - cho hay, đặc trưng của liên hoan năm nay là việc quy tụ hơn 30 nghệ nhân tiêu biểu cùng các đầu bếp hàng đầu để thể hiện tinh hoa, kỹ năng sắp xếp và chế biến món ăn Việt Nam một cách bài bản.

"Ẩm thực Việt Nam hiện đứng thứ 4 về văn hóa ẩm thực có sự lan tỏa trên thị trường quốc tế. Sự lan tỏa này đến từ sự kết hợp đồng bộ giữa văn hóa ẩm thực, du lịch và văn hóa người Việt, cùng với sự đồng hành của các doanh nghiệp. Tại liên hoan, ẩm thực đặc sắc bản địa của ba miền sẽ là thông điệp để đón bạn bè quốc tế đến Việt Nam", bà Thiết nói.

Tại sự kiện, ông Hà Vĩ - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam - cũng gửi lời chia buồn tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì những thiệt hại nặng nề mà bão lũ đã gây ra.

Đại sứ thông báo rằng, Chính phủ Trung Quốc đã quyết định dành khoản hỗ trợ 500.000 USD gửi tới những địa phương và người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt tại Việt Nam.