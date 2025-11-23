Con cua lớn nhất tại Ngày hội cua Cà Mau năm 2025 sẽ được làm gì?

Ngày 23/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Dư Thái Bình, Phó Giám đốc Công ty TNHH Dư Thái Bình (xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau), cho biết, rất vui khi con cua mà công ty sở hữu được trao giải nhất trong cuộc thi xác lập cua Cà Mau lớn nhất tại Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II năm 2025.

“Con cua nặng hơn 1,8kg, có nguồn gốc từ Năm Căn, nơi nổi tiếng với cua Cà Mau”, ông Bình cho hay.

Con cua lớn nhất tại Ngày hội cua Cà Mau năm 2025 (Video: Huỳnh Hải)

Theo ông Dư Thái Bình, sau khi con cua giành giải nhất, có người muốn mua lại nhưng ông không bán.

"Tôi đã liên hệ với Phân viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản Nam Sông Hậu, để tặng lại con cua này nhằm lưu giữ tiêu bản", ông Bình nói.

Chia sẻ thêm với phóng viên, ông Dư Thái Bình cho biết, qua cuộc thi, ông mong muốn có thêm nguồn gen cho giống cua Cà Mau lớn hơn, chống dịch bệnh tốt hơn.

Con cua nặng hơn 1,8kg nhận giải nhất tại Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II năm 2025 (Ảnh: Huỳnh Hải).

“Mong rằng tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động về ngành cua hơn nữa nhằm quảng bá, giới thiệu, tìm thị trường đầu ra cho ngành cua tốt hơn, làm sao để phát triển thương hiệu cua Cà Mau rộng khắp trong và ngoài nước”, ông Bình nêu ý kiến.

Như Dân trí đưa tin, tối 22/11, trong khuôn khổ Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II năm 2025, Ban tổ chức cuộc thi xác lập cua Cà Mau lớn nhất đã công bố con cua nặng 1,8203kg giành giải nhất.

Đây là lần thứ hai Công ty TNHH Dư Thái Bình nhận giải nhất tại cuộc thi xác lập con cua Cà Mau lớn nhất. Trước đó, ở Ngày hội cua Cà Mau lần thứ I năm 2022, con cua có trọng lượng 1,4517kg đã đạt danh hiệu cua Cà Mau lớn nhất.

Đây là con cua nặng 1,4517kg đạt danh hiệu cua Cà Mau lớn nhất tại Ngày hội cua Cà Mau lần thứ I năm 2022, được tặng cho phân viện nghiên cứu (Ảnh: Tư liệu).

Con cua này cũng được đơn vị sở hữu tặng cho Phân viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản Nam Sông Hậu để lưu giữ, trưng bày.